У Раді хочуть штрафувати за ворожіння та окультизм: зареєстровано законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Також під заборону може потрапити будь-яка реклама чи популяризація подібної діяльності.
Про це ідеться на офіційному сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про законопроєкт
Згідно з текстом документа, адміністративне покарання передбачається за:
надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму;
популяризацію та розповсюдження інформації про діяльність магів чи екстрасенсів;
рекламу відповідних послуг.
Хто ініціатор проєкту закону
Автором законодавчої ініціативи виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Нагадаємо, нещодавно депутат очолив нове міжфракційне об’єднання "Пошук Царства Божого і правди його".
Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Помічник нардепа Дмитро Гунько прокоментував появу документа, назвавши його "відповіддю на інформаційну хвилю останніх днів".
Що передувало?
- Нагадаємо, під час судового засідання 12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом "Вероніка Феншуй Офіс" щодо призначення різних людей на держпосади. Зокрема, запитував про прем’єр-міністра України, главу МОЗ, генпрокурорку Ірину Венедіктову, заступника глави ОП Олега Татарова тощо.
- Прокурори заявили, що цією жінкою є певна Анікієвич Вероніка Федорівна. За даними "Схем", їй 51 рік. Вона є авторкою Telegram-каналу "Лунные часы" і зазначає, що консультує з астрології.
ду-май-те тепер .... по феншую.
без "Битви екстрасенсів" я не проживу !
без неї та інших чупакабр рухне вся українська телевізія
Рефлекторний рух, не більше того.
Можливо, цей закон взагалі не ухвалять і навіть не розроблять.
Бо ще ж треба визначити, що до окультизму відносити, а що - ні.
У нас є офіційна державна релігія? Немає.
Християнство - найрозповсюдженіша.
А як бути з ісламом та індуїзмом?
А з іншими малими релігійними течіями?
Замахаються розбиратись і закинуть цю ідею.
Або ще гірше: приймуть аби що, потім хєроічєскі долатимуть наслідки. Або не помічатимуть, аж поки вони в сраку не дзьобнуть, тоді вже хєроічєскі долатимуть.
Ви знаєте, що віряни (в тому числі й у православні) роблять грошові пожертви на свої церкви, з яких ці церкви, власне, і живуть.
Так от, як це розцінювати? Як маніпуляцію та обман? Так будь-яку релігію можна розцінити як маніпуляцію та обман. Не жертвувати взагалі тепер? Церкви розваляться, всі. Обряди? Теж як маніпуляція з метою видурити гроші - чи ні?
Цікаво, а що саме визначає цю різницю між сплатою податків, виконанням зобов'язань за договором і звичайним рекетом?
Тільки у першому випадку ти віддаєш податки за суспільним договором, за користування державним захистом, послугами, інфраструктурою бла бла бла.
У другому випадку ти віддаєш гроші за добровільною згодою підписання договору.
А у третьому випадку - рекет - у тебе їх силою відбирають.
Я яким із цих пунктів у тебе проблеми?
А от коли без договору - це не нормально.
А якщо рекет - у вигляді, наприклад, послуг охорони, з укладенням відповідного договору, хоч і за завищеними тарифами - він перестає бути рекетом, а стає законною формою бізнесу?
Чудово знаючи, куди вона веде.
Зовсім не в бік охфісу простих рєшєній, а навпаки.
Намагаєтесь "приземлити" дискусію, переводячи в конкретно-особисту площину.
Ніби це я свою особисту проблему обговорюю.
Ні.
Нагадаю контекст: обговорюємо критерії відокремлення релігії від маніпуляції і обману з ціллю видурити гроші.
а чого ж ти тоді перший згадав за церкви?!
де ж твої принципи неупередженості ти ж не поставив питання - як відрізняти маніпуляції від грального бізнесу , скажімо , чи. від фінансових пірамід.
Ти згадав саме церкви.
Ти сам задав цей контекст і сів в калюжу.
До чого тут саме церкви?!
Чому саме церкви, а не , скажімо, азартні ігри чи продаж тютюну неповнолітнім ми маємо критеризувати і порівнювати в контексті шахрайства?
Якась проблема ?
Тоді доведи, обгрунтуй.
Добровільне прийняття за істину.
Добровільне.
Якщо я, наприклад (тільки наприклад, одразу кажу) вірю в силу карт Таро більше, ніж у Всевишнього, і згоден платити гадалкам за те, щоб за їх допомогою мати шанс зазирнути в майбутнє - це як розцінювати? Як реалізацію мого конституційного права на свободу віросповідання (ст. 35) - або як шахрайство?
Зауважте, що існування Всевишнього так само не є навіть емпірично доведеним, як і існування сили карт Таро.
Будь-які божі дива і справдження пророцтв Таро можна рівно розцінювати і як прояв вищої сили, і як реалізацію банальної статистичної імовірності.
Платне ворожіння як бізнес на довірливих людях це зло і має регулюватись. Але закон потребує чіткіших визначень , бо під нього підпадуть йога, коучинг, нумерологія і взагалі все що завгодно і навіть священники (ага-ага) із послугами за відспівування. Тільки критерії гроші за завідомо оманливі обіцянки - ось суть шахрайства. Церква, як організація в нормальній ситуації бере гроші не за за царство небесне чи індульгенцію (інакше, це такий же скам, як і ворожки), а на утримання спільноти. Зі звітністю і тп. Якщо це церква віри Таро чи Ктулху - та сама ситуація, релігія ролі не грає. Але підходи і мета наживи - грають.
Нарешті.
Як думаєте, зєлєні здатні розробити оті самі чіткі визначення, щоб під той закон не підпали перелічені вами вище речі?
Бо наскільки відомо, прибути у цьому бізненсі можуть порівнятись лише з аптечним!
Нелюди. То хто ж країноюю керуватиме?
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
Це ж страшне діло - яйцем переполох викочувать. Держава рухне. І надходження до
бюджетукишені збільшаться. А можно штраф і натурпродуктом брати. Тільки разом з закускою.
Хоча це просто черговий пердь в калюжу, і до гадалки не ходи.
Мабуть все для фронту та людей зробили, зараз є час і ворожками зайнятись. А московськи попи набагато більше шкоди приносять, але ворожки важливіші
Які ж ідіоти.
Спалити зелених окультистів в першу чергу
Смішно, що один окультист вимагає заборонити інших окультистів.
" Ворожеи не оставляй в живых"- написано в Біблії
Исход,22.18
Анекдот...
На що ж жити Вероніці і цілій кодлі?
Але тут питання...
Зрозуміло, що після скандалу, з зап'ясть наших "ефективних" зникнуть всі ці нитки, ганчірки, висюльки, дзвіночки та ін.
Бо буде незручно усвідомлювати, що "типу магія" не допомогла і вони лошари.
Але ж... багатьом хочеться щоб дива продовжувались.
І відразу ж законопроект готується зі "законодавчою шпариною" і вашим і нашим - типу безоплатно можна дурити людям голови.
Ну, зрозуміло ж, що документувати адміністративне порушення, за допомогою оперативних прийомів (прослушка, "заслані козачки" в міченими грошима) ніхто не буде. Тоді як доввести, що послуги були платні?
Але, щоб убезпечити себе від неприємностей, всі ці "Гендольфи" створять мережу посередників, магія лише після сигналу посередника про оплату. І все! Руки мага нічого не брали.
І яка користь від цього документа. Як на мене, при відсутності впливу на потерпілого, при його добровільній поведінці - це його проблеми. Кожен притомний, хто хоче бути обдурений знайде свою Вероніку. А от при наявності впливу - гіпноз, малолітства чи недієздатності потерпілого і т.д. - кримінальна відповідальність.
Це що середньовіччя? Ми перестаемо жити в правовій і вільній вибору державі?
Кожний самвибирае в що вірити, або не вірити.
Таке враження що ВР це збір одних ідіотів!