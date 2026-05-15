У Раді хочуть штрафувати за ворожіння та окультизм: зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Також під заборону може потрапити будь-яка реклама чи популяризація подібної діяльності.

Більше про законопроєкт

Згідно з текстом документа, адміністративне покарання передбачається за:

надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму ;

популяризацію та розповсюдження інформації про діяльність магів чи екстрасенсів;

рекламу відповідних послуг.

Хто ініціатор проєкту закону

Автором законодавчої ініціативи виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Нагадаємо, нещодавно депутат очолив нове міжфракційне об’єднання "Пошук Царства Божого і правди його".

Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Помічник нардепа Дмитро Гунько прокоментував появу документа, назвавши його "відповіддю на інформаційну хвилю останніх днів".

