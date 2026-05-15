У Раді хочуть штрафувати за ворожіння та окультизм: зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Також під заборону може потрапити будь-яка реклама чи популяризація подібної діяльності.

Згідно з текстом документа, адміністративне покарання передбачається за:

  • надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму;

  • популяризацію та розповсюдження інформації про діяльність магів чи екстрасенсів;

  • рекламу відповідних послуг.

Хто ініціатор проєкту закону

Автором законодавчої ініціативи виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Нагадаємо, нещодавно депутат очолив нове міжфракційне об’єднання "Пошук Царства Божого і правди його".

Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Помічник нардепа Дмитро Гунько прокоментував появу документа, назвавши його "відповіддю на інформаційну хвилю останніх днів".

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час судового засідання 12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом "Вероніка Феншуй Офіс" щодо призначення різних людей на держпосади. Зокрема, запитував про прем’єр-міністра України, главу МОЗ, генпрокурорку Ірину Венедіктову, заступника глави ОП Олега Татарова тощо.
  • Прокурори заявили, що цією жінкою є певна Анікієвич Вероніка Федорівна. За даними "Схем", їй 51 рік. Вона є авторкою Telegram-каналу "Лунные часы" і зазначає, що консультує з астрології.

+19
Зборище зелених ідіотів.
15.05.2026 18:22 Відповісти
+17
15.05.2026 18:25 Відповісти
+16
Мають штрафувати за шахрайство,а це саме шахрайство)
15.05.2026 18:14 Відповісти
Мають штрафувати за шахрайство,а це саме шахрайство)
15.05.2026 18:14 Відповісти
сильно ще когось кинуль єрмаковська ворожка
15.05.2026 18:18 Відповісти
Вона могла запросто підсувати щось від москальських спецслужб(
15.05.2026 18:20 Відповісти
отож - ворожка московського сатанату.
15.05.2026 18:26 Відповісти
16.05.2026 09:14 Відповісти
Та дивіться!.. Вони зараз анонсують програми «є-гадалка» і «є-фен-шуй»! Усю країну дебілами роблять з екранів телевізора…
15.05.2026 18:38 Відповісти
за соц. опитуваннями 55% відсотків українців вірят в магію.

ду-май-те тепер .... по феншую.

.
15.05.2026 19:24 Відповісти
А статистика не каже ,скільки вірять в бога чи ще щось?))Бо якщо 55% вірять в магію,то мінус атеїсти,євангелісти,єговісти...то класичних християн буде відсотків 30%?)))
15.05.2026 19:27 Відповісти
ґвалт !!!

без "Битви екстрасенсів" я не проживу !
без неї та інших чупакабр рухне вся українська телевізія

.
15.05.2026 19:26 Відповісти
Формально ні.
15.05.2026 19:46 Відповісти
Отож. А пропонують "за надання платних послуг". Тобто, якщо послуга буде безоплатна, за домовленістю звичайно, то і покарання не буде.
15.05.2026 23:36 Відповісти
Дурість. З однієї крайнощі в іншу.
15.05.2026 18:15 Відповісти
чого дурість. просто всю цю тему включити в статтю шахрайство. і все ок.
15.05.2026 18:17 Відповісти
Тому що причина цього руху очевидна, і такі причини ніколи не призводять до нормальних наслідків.
15.05.2026 18:19 Відповісти
все норм. ворожки за гроші - це і є шахрайство, тобто видурення грошей. дивно, чого вони досі не були явно прописані.
15.05.2026 18:21 Відповісти
От саме в цій імпульсивності й проглядається дурість.
Можливо, цей закон взагалі не ухвалять і навіть не розроблять.
Бо ще ж треба визначити, що до окультизму відносити, а що - ні.
У нас є офіційна державна релігія? Немає.
Християнство - найрозповсюдженіша.
А як бути з ісламом та індуїзмом?
А з іншими малими релігійними течіями?
Замахаються розбиратись і закинуть цю ідею.
Або ще гірше: приймуть аби що, потім хєроічєскі долатимуть наслідки. Або не помічатимуть, аж поки вони в сраку не дзьобнуть, тоді вже хєроічєскі долатимуть.
15.05.2026 18:26 Відповісти
ой, заспокойся, до чого тут релігія . все просто - маніпуляція і обман з ціллю видурити гроші. це і є шахрайство.
15.05.2026 18:28 Відповісти
Все просто, як в охфісє.
Ви знаєте, що віряни (в тому числі й у православні) роблять грошові пожертви на свої церкви, з яких ці церкви, власне, і живуть.
Так от, як це розцінювати? Як маніпуляцію та обман? Так будь-яку релігію можна розцінити як маніпуляцію та обман. Не жертвувати взагалі тепер? Церкви розваляться, всі. Обряди? Теж як маніпуляція з метою видурити гроші - чи ні?
15.05.2026 18:36 Відповісти
лох, спосчатку вивчи відмінність між релігією як соціально-культурною інституцією і звичайним шахрайством.
15.05.2026 18:46 Відповісти
А як назвати примус з боку організованої групи людей - поділитись власними доходами?
15.05.2026 18:49 Відповісти
а звідки ж я знаю хто і де тебе примушує віддавати гроші? Може податкова? чи може взяв кредит у ШвидкоГрощі і не віддаєш - скажи, яка у тебе проблема - я може скажу, як це називається
15.05.2026 18:53 Відповісти
Тобто одна і та ж дія - примус до віддавання частини власних доходів групі людей - законом кваліфікується по-різному.
Цікаво, а що саме визначає цю різницю між сплатою податків, виконанням зобов'язань за договором і звичайним рекетом?
15.05.2026 18:57 Відповісти
Цікаво, а що саме визначає цю різницю між сплатою податків, виконанням зобов'язань за договором і звичайним рекетом? >> В усіх із цих трьох тобою згаданих випадках є одна спільна риса - ти примусово віддаєш гроші.
Тільки у першому випадку ти віддаєш податки за суспільним договором, за користування державним захистом, послугами, інфраструктурою бла бла бла.
У другому випадку ти віддаєш гроші за добровільною згодою підписання договору.
А у третьому випадку - рекет - у тебе їх силою відбирають.
Я яким із цих пунктів у тебе проблеми?
15.05.2026 19:07 Відповісти
Тобто коли я віддаю гроші за якимось договором, це нормально.
А от коли без договору - це не нормально.
А якщо рекет - у вигляді, наприклад, послуг охорони, з укладенням відповідного договору, хоч і за завищеними тарифами - він перестає бути рекетом, а стає законною формою бізнесу?
15.05.2026 19:11 Відповісти
тіп, не займайся софістикою. Чітко - хто і де і коли тебе примушував віддати гроші? ти там за якусь церкву згадав. А коли задали питання - ти сів на швабру і як вуж на ній крутишся. Бо ти знаєш - що наступне питання буде конкретне - яка конкретно організація і на якій підставі тебе примусосо змусила незаконним чиномм віддавати гроші. Якщо така є - можеш не язиком патякати, а вирішувати свою проблему у юридичній площині.
15.05.2026 19:21 Відповісти
Ви відхиляєтесь від теми.
Чудово знаючи, куди вона веде.
Зовсім не в бік охфісу простих рєшєній, а навпаки.
15.05.2026 19:25 Відповісти
Перший згадав за церкви ? Доведи конкретний факт про церкву - назви організацію, дату, суму.
15.05.2026 19:31 Відповісти
Ми не про факти, а про принципи.
Намагаєтесь "приземлити" дискусію, переводячи в конкретно-особисту площину.
Ніби це я свою особисту проблему обговорюю.
Ні.
Нагадаю контекст: обговорюємо критерії відокремлення релігії від маніпуляції і обману з ціллю видурити гроші.
15.05.2026 19:37 Відповісти
ага! ти тепер не про факти, а про принципи заспівав!
а чого ж ти тоді перший згадав за церкви?!
де ж твої принципи неупередженості ти ж не поставив питання - як відрізняти маніпуляції від грального бізнесу , скажімо , чи. від фінансових пірамід.
Ти згадав саме церкви.
Ти сам задав цей контекст і сів в калюжу.
До чого тут саме церкви?!
Чому саме церкви, а не , скажімо, азартні ігри чи продаж тютюну неповнолітнім ми маємо критеризувати і порівнювати в контексті шахрайства?
Якась проблема ?
Тоді доведи, обгрунтуй.
15.05.2026 19:45 Відповісти
Церкви до того, що віра.
Добровільне прийняття за істину.
Добровільне.
Якщо я, наприклад (тільки наприклад, одразу кажу) вірю в силу карт Таро більше, ніж у Всевишнього, і згоден платити гадалкам за те, щоб за їх допомогою мати шанс зазирнути в майбутнє - це як розцінювати? Як реалізацію мого конституційного права на свободу віросповідання (ст. 35) - або як шахрайство?
Зауважте, що існування Всевишнього так само не є навіть емпірично доведеним, як і існування сили карт Таро.
Будь-які божі дива і справдження пророцтв Таро можна рівно розцінювати і як прояв вищої сили, і як реалізацію банальної статистичної імовірності.
15.05.2026 19:51 Відповісти
Віра - тут не до чого. це розмите маніпулятивне поняття.
Платне ворожіння як бізнес на довірливих людях це зло і має регулюватись. Але закон потребує чіткіших визначень , бо під нього підпадуть йога, коучинг, нумерологія і взагалі все що завгодно і навіть священники (ага-ага) із послугами за відспівування. Тільки критерії гроші за завідомо оманливі обіцянки - ось суть шахрайства. Церква, як організація в нормальній ситуації бере гроші не за за царство небесне чи індульгенцію (інакше, це такий же скам, як і ворожки), а на утримання спільноти. Зі звітністю і тп. Якщо це церква віри Таро чи Ктулху - та сама ситуація, релігія ролі не грає. Але підходи і мета наживи - грають.
15.05.2026 20:09 Відповісти
Але закон потребує чіткіших визначень , бо під нього підпадуть йога, коучинг, нумерологія і взагалі все що завгодно і навіть священники (ага-ага) із послугами за відспівування.
Нарешті.
Як думаєте, зєлєні здатні розробити оті самі чіткі визначення, щоб під той закон не підпали перелічені вами вище речі?
15.05.2026 20:28 Відповісти
Ну тоді і релігію теж під цю статтю впишіть.
15.05.2026 19:48 Відповісти
Чи вам зайнятися нІяким дідьком....? Кончені
15.05.2026 18:15 Відповісти
15.05.2026 18:25 Відповісти
Це напевно позначка що шаманка затвердила на посаді.
15.05.2026 18:42 Відповісти
Вірьовка у цих осіб, має бути на шиї, з 2020 року!!
15.05.2026 19:24 Відповісти
Клоун і К. Чого іншого можна було очікувати ?
15.05.2026 20:53 Відповісти
і назва нового законопроекту "Malleus Maleficarum", буквально "Молот відьом" )))
15.05.2026 18:21 Відповісти
А шаманів, відьмарок, ясновидячих з Битви Екстрасенсів будуть обкаладати акультними податками?
Бо наскільки відомо, прибути у цьому бізненсі можуть порівнятись лише з аптечним!
15.05.2026 18:21 Відповісти

Нелюди. То хто ж країноюю керуватиме?
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
15.05.2026 18:21 Відповісти
15.05.2026 18:24 Відповісти
😯😯😯😯😯😯😯😯
15.05.2026 18:47 Відповісти
Це просто ГАНЬБА суцільна, з цими стефанчуками-зеленськими та їх пройдисвітами з їх вертухаїв!! Ось тобі і «остєпєнєніє» кандидатів безНаук, баранів з дипломами докторів - прахфесороф, цією шушерою з аферистів!!! І весь цей сморід та дикунство, з УРядового кварталу Зеленського -стефанчуків, стелиться в Україні по областях, і аж за кордон!!
15.05.2026 19:30 Відповісти
🤬
16.05.2026 00:43 Відповісти
Зборище зелених ідіотів.
15.05.2026 18:22 Відповісти
О-о-о! Ну зараз поліції роботи привалить. Бабусь-ворожок по селах торбити на баблос.
Це ж страшне діло - яйцем переполох викочувать. Держава рухне. І надходження до бюджету кишені збільшаться. А можно штраф і натурпродуктом брати. Тільки разом з закускою.
15.05.2026 18:22 Відповісти
***, а як же ж я Зєлємарафон без ворожок і тарологів дивитимусь? Це ж буде повна нудота. Прощавай Битва екстрасенсів.
Хоча це просто черговий пердь в калюжу, і до гадалки не ходи.
15.05.2026 18:23 Відповісти
Їбанати...А я хочу заборонити тору=термос, християнство=дебіліанство, та іслам що вставляє дітородний орган ослам...можна зареєструвати законопоект?
15.05.2026 18:25 Відповісти
всіх державних чиновників.котрі зафільмовані з різьними амулетами "вуду" від єрмака і його "духовної фсбешної гадалки" мають бути звільнені з роботи і оштрафовані на суму виплаченої їм зарплати із державного бюджету...
15.05.2026 18:25 Відповісти
Полювання на відьм, а ще можна закон щоб спалювати їх на вогні або топити, придурквм у владі більше нема чим зайнятись
15.05.2026 18:26 Відповісти
Це ж було вже. В темні віки. "Пошук царства божого" шляхом спалення відьом на вогнищах. А в совіти взагалі будь-яку віру забороняли крім контрольованої державою... Яким ще статтями Конституції ми маємо поступитись перш ніж вся ця хрінь нарешті закінчиться? Нагадаю що існує такі-от 24 та 35 статті, які гарантують свободу віри у що завгодно і рівності громадян по цій ознаці, бо депутати у нас не грамотні, Конституції не читали...
15.05.2026 18:26 Відповісти
першого оштрафують єрмака на 140 млн! в нас влада реагує миттєво! іпать шобла популістів!
15.05.2026 18:27 Відповісти
На болотах публікація числа 666 у соціальних мережах трактується судами як демонстрація забороненої символіки або пропаганда "міжнародного руху сатанізму", за що передбачені адміністративні штрафи та арешти.
15.05.2026 18:29 Відповісти
Ну з гадалками та картами таро все зрозуміло.А як бути тим хто з космосом напряму контактує.
15.05.2026 18:29 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%86,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Цей точно знав що робити
15.05.2026 18:35 Відповісти
Вангую,що ця кінокомедія провалиться у прокаті
15.05.2026 18:31 Відповісти
Для початку покарайте корупціонерів , а ворожки можуть почекати .
15.05.2026 18:38 Відповісти
Та Єрмак сяде довічно!
15.05.2026 18:44 Відповісти
Дуже вчасно. Приймайте і не вагайтеся, бо ці шахраї гадалки справдні злочинці і шахраї, яки роблять людей рабами своїх маніпуляцій.
15.05.2026 18:50 Відповісти
Ну то і попів зі священиками теж....
15.05.2026 19:50 Відповісти
Я так розумію, що у Раді хочуть штрафувати за ворожіння та окультизм, а потім дійде і до км, оп і інших державних органах
Мабуть все для фронту та людей зробили, зараз є час і ворожками зайнятись. А московськи попи набагато більше шкоди приносять, але ворожки важливіші
15.05.2026 18:51 Відповісти
Це вже було. Тільки це було на московії. Законопроект внесено на замовлення гундяївських кураторів?

Які ж ідіоти.
15.05.2026 18:51 Відповісти
Штрафувати???? Та ну, це ж не сер'йозно... Давайте вже зразу спалювати!!!
15.05.2026 18:58 Відповісти
Скажи дурному молитись то воно чоло розіб`є.
15.05.2026 19:00 Відповісти
Молот відьом
Спалити зелених окультистів в першу чергу
15.05.2026 19:04 Відповісти
Все ж таки, які відьми посприяли приходу до влади оцих випердків , то не даремно їх палили в середні віка
15.05.2026 19:05 Відповісти
Театр абсурду - друга дія.)
15.05.2026 19:07 Відповісти
Смішно, що один окультист вимагає заборонити інших окультистів.
15.05.2026 19:10 Відповісти
так у вас там в Зраді коля каклєта, він же білий маг наче, я не права?
15.05.2026 19:26 Відповісти
Серйозно? ЦЕ в державі де практично 24/7 крутять "Сліпу" на одному із центральних телеканалів? Бджоли проти меду...
15.05.2026 19:27 Відповісти
Вы серьезно)? Зареестрован в Ради? Он там может проваляться зареестрованным сколько угодно)
15.05.2026 19:30 Відповісти
Дай Боже
" Ворожеи не оставляй в живых"- написано в Біблії
Исход,22.18
15.05.2026 19:30 Відповісти
цирк устроили. ага гадалки виноваты. воров и убийц тцк сажайте с мусорами и теми кто на войне марадёрит
15.05.2026 20:02 Відповісти
Мазурашу нормальний депутат, але це копіювання Рашки, калька з її законів. І це має ознаки антиконкурентні дії суб'єктів владних повноважень та недобросовісна конкуренція.
15.05.2026 20:05 Відповісти
Ой дебіли, нема і не буде порядку в цій країні.
15.05.2026 20:09 Відповісти
Идем по пути рашки. Власть начинает сходить с ума от безделья.
15.05.2026 20:13 Відповісти
От безнаказанности.
15.05.2026 20:54 Відповісти
Автором законодательной инициативы выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Напомним, недавно депутат возглавил новое межфракционное объединение "Поиск Царства Божьего и правды его".

Источник: https://censor.net/ru/n4003460

Анекдот...
15.05.2026 20:32 Відповісти
дурдом я б сказала
16.05.2026 09:57 Відповісти
Штрафувати тих придурків, що до них ходять
15.05.2026 20:53 Відповісти
а раніще на Андрія дівчата ворожили, жениха собі чекали.
15.05.2026 21:33 Відповісти
свободу совести никто не от менял
15.05.2026 23:15 Відповісти
Бідолашна Вероніка Феншуй. Куди їй тепер податися?
16.05.2026 03:43 Відповісти
Ну це ж не по фен-шую зовсім!
На що ж жити Вероніці і цілій кодлі?
Але тут питання...
Зрозуміло, що після скандалу, з зап'ясть наших "ефективних" зникнуть всі ці нитки, ганчірки, висюльки, дзвіночки та ін.
Бо буде незручно усвідомлювати, що "типу магія" не допомогла і вони лошари.
Але ж... багатьом хочеться щоб дива продовжувались.
І відразу ж законопроект готується зі "законодавчою шпариною" і вашим і нашим - типу безоплатно можна дурити людям голови.
Ну, зрозуміло ж, що документувати адміністративне порушення, за допомогою оперативних прийомів (прослушка, "заслані козачки" в міченими грошима) ніхто не буде. Тоді як доввести, що послуги були платні?
Але, щоб убезпечити себе від неприємностей, всі ці "Гендольфи" створять мережу посередників, магія лише після сигналу посередника про оплату. І все! Руки мага нічого не брали.
І яка користь від цього документа. Як на мене, при відсутності впливу на потерпілого, при його добровільній поведінці - це його проблеми. Кожен притомний, хто хоче бути обдурений знайде свою Вероніку. А от при наявності впливу - гіпноз, малолітства чи недієздатності потерпілого і т.д. - кримінальна відповідальність.
16.05.2026 05:14 Відповісти
Тоді треба штрафувати всіх попів мулл, рабинів і капеланів, вони теж беруть бабло за своє мракобєсіє
16.05.2026 08:55 Відповісти
Сказав той що входить в міжфракційне об'єднання "Пошук Царства Божого і правди його".

Це що середньовіччя? Ми перестаемо жити в правовій і вільній вибору державі?

Кожний самвибирае в що вірити, або не вірити.

Таке враження що ВР це збір одних ідіотів!
16.05.2026 09:55 Відповісти
 
 