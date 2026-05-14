У ВР з’явилося нове депутатське об’єднання "Пошук царства Божого і правди його"

У Верховній Раді України з’явилося нове міжфракційне депутатське об’єднання "Пошук царства Божого і правди його", яке очолив Георгій Мазурашу. Мета його створення наразі не уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Створення нового МДО підтвердив і віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання парламенту.

Після оголошення ініціативи віцеспікер привітав Мазурашу з обранням та запропонував депутатам звертатися до керівника МФО з питань його роботи.

Під час представлення об’єднання у сесійній залі віцеспікер також зауважив жартома: "Царство Боже точно не завадить нам".

