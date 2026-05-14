В ВР появилось новое депутатское объединение "Поиск Царства Божьего и правды Его"

В Верховной Раде Украины появилось новое межфракционное депутатское объединение "Поиск Царства Божьего и правды Его", возглавил которое Георгий Мазурашу. Цель его создания пока не уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Создание нового МДО подтвердил и вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания парламента.

После объявления инициативы вице-спикер поздравил Мазурашу с избранием и предложил депутатам обращаться к руководителю МФО по вопросам его работы.

Во время представления объединения в сессионном зале вице-спикер также в шутку заметил: "Царство Божие точно не помешает нам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД Клименко