В Раде хотят штрафовать за гадания и оккультизм: зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за оказание платных услуг в сфере гадания, магии и эзотерики. Также под запрет может попасть любая реклама или популяризация подобной деятельности.

Подробнее о законопроекте

Согласно тексту документа, административное наказание предусмотрено за:

  • оказание любых платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике и оккультизму;

  • популяризация и распространение информации о деятельности магов или экстрасенсов;

  • рекламу соответствующих услуг.

Кто является инициатором законопроекта

Автором законодательной инициативы выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Напомним, недавно депутат возглавил новое межфракционное объединение "Поиск Царства Божьего и правды его".

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Помощник нардепа Дмитрий Гунько прокомментировал появление документа, назвав его "ответом на информационную волну последних дней".

Что предшествовало?

  • Напомним, во время судебного заседания 12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак переписывался с абонентом "Вероника Фэншуй Офис" относительно назначения различных людей на государственные должности. В частности, он спрашивал о премьер-министре Украины, главе Минздрава, генпрокуроре Ирине Венедиктовой, заместителе главы ОП Олеге Татарове и т. д.
  • Прокуроры заявили, что этой женщиной является некая Аникиевич Вероника Федоровна. По данным "Схем", ей 51 год. Она является автором Telegram-канала "Лунные часы" и отмечает, что консультирует по астрологии.

Зборище зелених ідіотів.
Мають штрафувати за шахрайство,а це саме шахрайство)
Мають штрафувати за шахрайство,а це саме шахрайство)
сильно ще когось кинуль єрмаковська ворожка
Вона могла запросто підсувати щось від москальських спецслужб(
отож - ворожка московського сатанату.
Та дивіться!.. Вони зараз анонсують програми «є-гадалка» і «є-фен-шуй»! Усю країну дебілами роблять з екранів телевізора…
за соц. опитуваннями 55% відсотків українців вірят в магію.

ду-май-те тепер .... по феншую.

А статистика не каже ,скільки вірять в бога чи ще щось?))Бо якщо 55% вірять в магію,то мінус атеїсти,євангелісти,єговісти...то класичних християн буде відсотків 30%?)))
ґвалт !!!

без "Битви екстрасенсів" я не проживу !
без неї та інших чупакабр рухне вся українська телевізія

Формально ні.
Отож. А пропонують "за надання платних послуг". Тобто, якщо послуга буде безоплатна, за домовленістю звичайно, то і покарання не буде.
Дурість. З однієї крайнощі в іншу.
чого дурість. просто всю цю тему включити в статтю шахрайство. і все ок.
Тому що причина цього руху очевидна, і такі причини ніколи не призводять до нормальних наслідків.
все норм. ворожки за гроші - це і є шахрайство, тобто видурення грошей. дивно, чого вони досі не були явно прописані.
От саме в цій імпульсивності й проглядається дурість.
Рефлекторний рух, не більше того.
Можливо, цей закон взагалі не ухвалять і навіть не розроблять.
Бо ще ж треба визначити, що до окультизму відносити, а що - ні.
У нас є офіційна державна релігія? Немає.
Християнство - найрозповсюдженіша.
А як бути з ісламом та індуїзмом?
А з іншими малими релігійними течіями?
Замахаються розбиратись і закинуть цю ідею.
Або ще гірше: приймуть аби що, потім хєроічєскі долатимуть наслідки. Або не помічатимуть, аж поки вони в сраку не дзьобнуть, тоді вже хєроічєскі долатимуть.
ой, заспокойся, до чого тут релігія . все просто - маніпуляція і обман з ціллю видурити гроші. це і є шахрайство.
Все просто, як в охфісє.
Ви знаєте, що віряни (в тому числі й у православні) роблять грошові пожертви на свої церкви, з яких ці церкви, власне, і живуть.
Так от, як це розцінювати? Як маніпуляцію та обман? Так будь-яку релігію можна розцінити як маніпуляцію та обман. Не жертвувати взагалі тепер? Церкви розваляться, всі. Обряди? Теж як маніпуляція з метою видурити гроші - чи ні?
лох, спосчатку вивчи відмінність між релігією як соціально-культурною інституцією і звичайним шахрайством.
А як назвати примус з боку організованої групи людей - поділитись власними доходами?
а звідки ж я знаю хто і де тебе примушує віддавати гроші? Може податкова? чи може взяв кредит у ШвидкоГрощі і не віддаєш - скажи, яка у тебе проблема - я може скажу, як це називається
Тобто одна і та ж дія - примус до віддавання частини власних доходів групі людей - законом кваліфікується по-різному.
Цікаво, а що саме визначає цю різницю між сплатою податків, виконанням зобов'язань за договором і звичайним рекетом?
Цікаво, а що саме визначає цю різницю між сплатою податків, виконанням зобов'язань за договором і звичайним рекетом? >> В усіх із цих трьох тобою згаданих випадках є одна спільна риса - ти примусово віддаєш гроші.
Тільки у першому випадку ти віддаєш податки за суспільним договором, за користування державним захистом, послугами, інфраструктурою бла бла бла.
У другому випадку ти віддаєш гроші за добровільною згодою підписання договору.
А у третьому випадку - рекет - у тебе їх силою відбирають.
Я яким із цих пунктів у тебе проблеми?
Тобто коли я віддаю гроші за якимось договором, це нормально.
А от коли без договору - це не нормально.
А якщо рекет - у вигляді, наприклад, послуг охорони, з укладенням відповідного договору, хоч і за завищеними тарифами - він перестає бути рекетом, а стає законною формою бізнесу?
тіп, не займайся софістикою. Чітко - хто і де і коли тебе примушував віддати гроші? ти там за якусь церкву згадав. А коли задали питання - ти сів на швабру і як вуж на ній крутишся. Бо ти знаєш - що наступне питання буде конкретне - яка конкретно організація і на якій підставі тебе примусосо змусила незаконним чиномм віддавати гроші. Якщо така є - можеш не язиком патякати, а вирішувати свою проблему у юридичній площині.
Ви відхиляєтесь від теми.
Чудово знаючи, куди вона веде.
Зовсім не в бік охфісу простих рєшєній, а навпаки.
Перший згадав за церкви ? Доведи конкретний факт про церкву - назви організацію, дату, суму.
Ми не про факти, а про принципи.
Намагаєтесь "приземлити" дискусію, переводячи в конкретно-особисту площину.
Ніби це я свою особисту проблему обговорюю.
Ні.
Нагадаю контекст: обговорюємо критерії відокремлення релігії від маніпуляції і обману з ціллю видурити гроші.
ага! ти тепер не про факти, а про принципи заспівав!
а чого ж ти тоді перший згадав за церкви?!
де ж твої принципи неупередженості ти ж не поставив питання - як відрізняти маніпуляції від грального бізнесу , скажімо , чи. від фінансових пірамід.
Ти згадав саме церкви.
Ти сам задав цей контекст і сів в калюжу.
До чого тут саме церкви?!
Чому саме церкви, а не , скажімо, азартні ігри чи продаж тютюну неповнолітнім ми маємо критеризувати і порівнювати в контексті шахрайства?
Якась проблема ?
Тоді доведи, обгрунтуй.
Церкви до того, що віра.
Добровільне прийняття за істину.
Добровільне.
Якщо я, наприклад (тільки наприклад, одразу кажу) вірю в силу карт Таро більше, ніж у Всевишнього, і згоден платити гадалкам за те, щоб за їх допомогою мати шанс зазирнути в майбутнє - це як розцінювати? Як реалізацію мого конституційного права на свободу віросповідання (ст. 35) - або як шахрайство?
Зауважте, що існування Всевишнього так само не є навіть емпірично доведеним, як і існування сили карт Таро.
Будь-які божі дива і справдження пророцтв Таро можна рівно розцінювати і як прояв вищої сили, і як реалізацію банальної статистичної імовірності.
Віра - тут не до чого. це розмите маніпулятивне поняття.
Платне ворожіння як бізнес на довірливих людях це зло і має регулюватись. Але закон потребує чіткіших визначень , бо під нього підпадуть йога, коучинг, нумерологія і взагалі все що завгодно і навіть священники (ага-ага) із послугами за відспівування. Тільки критерії гроші за завідомо оманливі обіцянки - ось суть шахрайства. Церква, як організація в нормальній ситуації бере гроші не за за царство небесне чи індульгенцію (інакше, це такий же скам, як і ворожки), а на утримання спільноти. Зі звітністю і тп. Якщо це церква віри Таро чи Ктулху - та сама ситуація, релігія ролі не грає. Але підходи і мета наживи - грають.
Але закон потребує чіткіших визначень , бо під нього підпадуть йога, коучинг, нумерологія і взагалі все що завгодно і навіть священники (ага-ага) із послугами за відспівування.
Нарешті.
Як думаєте, зєлєні здатні розробити оті самі чіткі визначення, щоб під той закон не підпали перелічені вами вище речі?
Ну тоді і релігію теж під цю статтю впишіть.
Чи вам зайнятися нІяким дідьком....? Кончені
Це напевно позначка що шаманка затвердила на посаді.
Вірьовка у цих осіб, має бути на шиї, з 2020 року!!
Клоун і К. Чого іншого можна було очікувати ?
і назва нового законопроекту "Malleus Maleficarum", буквально "Молот відьом" )))
А шаманів, відьмарок, ясновидячих з Битви Екстрасенсів будуть обкаладати акультними податками?
Бо наскільки відомо, прибути у цьому бізненсі можуть порівнятись лише з аптечним!
Нелюди. То хто ж країноюю керуватиме?
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
😯😯😯😯😯😯😯😯
Це просто ГАНЬБА суцільна, з цими стефанчуками-зеленськими та їх пройдисвітами з їх вертухаїв!! Ось тобі і «остєпєнєніє» кандидатів безНаук, баранів з дипломами докторів - прахфесороф, цією шушерою з аферистів!!! І весь цей сморід та дикунство, з УРядового кварталу Зеленського -стефанчуків, стелиться в Україні по областях, і аж за кордон!!
🤬
Зборище зелених ідіотів.
О-о-о! Ну зараз поліції роботи привалить. Бабусь-ворожок по селах торбити на баблос.
Це ж страшне діло - яйцем переполох викочувать. Держава рухне. І надходження до бюджету кишені збільшаться. А можно штраф і натурпродуктом брати. Тільки разом з закускою.
***, а як же ж я Зєлємарафон без ворожок і тарологів дивитимусь? Це ж буде повна нудота. Прощавай Битва екстрасенсів.
Хоча це просто черговий пердь в калюжу, і до гадалки не ходи.
Їбанати...А я хочу заборонити тору=термос, християнство=дебіліанство, та іслам що вставляє дітородний орган ослам...можна зареєструвати законопоект?
всіх державних чиновників.котрі зафільмовані з різьними амулетами "вуду" від єрмака і його "духовної фсбешної гадалки" мають бути звільнені з роботи і оштрафовані на суму виплаченої їм зарплати із державного бюджету...
Полювання на відьм, а ще можна закон щоб спалювати їх на вогні або топити, придурквм у владі більше нема чим зайнятись
Це ж було вже. В темні віки. "Пошук царства божого" шляхом спалення відьом на вогнищах. А в совіти взагалі будь-яку віру забороняли крім контрольованої державою... Яким ще статтями Конституції ми маємо поступитись перш ніж вся ця хрінь нарешті закінчиться? Нагадаю що існує такі-от 24 та 35 статті, які гарантують свободу віри у що завгодно і рівності громадян по цій ознаці, бо депутати у нас не грамотні, Конституції не читали...
першого оштрафують єрмака на 140 млн! в нас влада реагує миттєво! іпать шобла популістів!
На болотах публікація числа 666 у соціальних мережах трактується судами як демонстрація забороненої символіки або пропаганда "міжнародного руху сатанізму", за що передбачені адміністративні штрафи та арешти.
Ну з гадалками та картами таро все зрозуміло.А як бути тим хто з космосом напряму контактує.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%86,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Цей точно знав що робити
Вангую,що ця кінокомедія провалиться у прокаті
Для початку покарайте корупціонерів , а ворожки можуть почекати .
Та Єрмак сяде довічно!
Дуже вчасно. Приймайте і не вагайтеся, бо ці шахраї гадалки справдні злочинці і шахраї, яки роблять людей рабами своїх маніпуляцій.
Ну то і попів зі священиками теж....
Я так розумію, що у Раді хочуть штрафувати за ворожіння та окультизм, а потім дійде і до км, оп і інших державних органах
Мабуть все для фронту та людей зробили, зараз є час і ворожками зайнятись. А московськи попи набагато більше шкоди приносять, але ворожки важливіші
Це вже було. Тільки це було на московії. Законопроект внесено на замовлення гундяївських кураторів?

Які ж ідіоти.
Штрафувати???? Та ну, це ж не сер'йозно... Давайте вже зразу спалювати!!!
Скажи дурному молитись то воно чоло розіб`є.
Молот відьом
Спалити зелених окультистів в першу чергу
Все ж таки, які відьми посприяли приходу до влади оцих випердків , то не даремно їх палили в середні віка
Театр абсурду - друга дія.)
Смішно, що один окультист вимагає заборонити інших окультистів.
так у вас там в Зраді коля каклєта, він же білий маг наче, я не права?
Серйозно? ЦЕ в державі де практично 24/7 крутять "Сліпу" на одному із центральних телеканалів? Бджоли проти меду...
Вы серьезно)? Зареестрован в Ради? Он там может проваляться зареестрованным сколько угодно)
Дай Боже
" Ворожеи не оставляй в живых"- написано в Біблії
Исход,22.18
цирк устроили. ага гадалки виноваты. воров и убийц тцк сажайте с мусорами и теми кто на войне марадёрит
Мазурашу нормальний депутат, але це копіювання Рашки, калька з її законів. І це має ознаки антиконкурентні дії суб'єктів владних повноважень та недобросовісна конкуренція.
Ой дебіли, нема і не буде порядку в цій країні.
Идем по пути рашки. Власть начинает сходить с ума от безделья.
От безнаказанности.
Анекдот...
Штрафувати тих придурків, що до них ходять
а раніще на Андрія дівчата ворожили, жениха собі чекали.
свободу совести никто не от менял
