В Раде хотят штрафовать за гадания и оккультизм: зарегистрирован законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за оказание платных услуг в сфере гадания, магии и эзотерики. Также под запрет может попасть любая реклама или популяризация подобной деятельности.
Об этом говорится на официальном сайте Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о законопроекте
Согласно тексту документа, административное наказание предусмотрено за:
-
оказание любых платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике и оккультизму;
-
популяризация и распространение информации о деятельности магов или экстрасенсов;
-
рекламу соответствующих услуг.
Кто является инициатором законопроекта
Автором законодательной инициативы выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Напомним, недавно депутат возглавил новое межфракционное объединение "Поиск Царства Божьего и правды его".
В настоящее время законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Помощник нардепа Дмитрий Гунько прокомментировал появление документа, назвав его "ответом на информационную волну последних дней".
Что предшествовало?
- Напомним, во время судебного заседания 12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак переписывался с абонентом "Вероника Фэншуй Офис" относительно назначения различных людей на государственные должности. В частности, он спрашивал о премьер-министре Украины, главе Минздрава, генпрокуроре Ирине Венедиктовой, заместителе главы ОП Олеге Татарове и т. д.
- Прокуроры заявили, что этой женщиной является некая Аникиевич Вероника Федоровна. По данным "Схем", ей 51 год. Она является автором Telegram-канала "Лунные часы" и отмечает, что консультирует по астрологии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ду-май-те тепер .... по феншую.
.
без "Битви екстрасенсів" я не проживу !
без неї та інших чупакабр рухне вся українська телевізія
.
Рефлекторний рух, не більше того.
Можливо, цей закон взагалі не ухвалять і навіть не розроблять.
Бо ще ж треба визначити, що до окультизму відносити, а що - ні.
У нас є офіційна державна релігія? Немає.
Християнство - найрозповсюдженіша.
А як бути з ісламом та індуїзмом?
А з іншими малими релігійними течіями?
Замахаються розбиратись і закинуть цю ідею.
Або ще гірше: приймуть аби що, потім хєроічєскі долатимуть наслідки. Або не помічатимуть, аж поки вони в сраку не дзьобнуть, тоді вже хєроічєскі долатимуть.
Ви знаєте, що віряни (в тому числі й у православні) роблять грошові пожертви на свої церкви, з яких ці церкви, власне, і живуть.
Так от, як це розцінювати? Як маніпуляцію та обман? Так будь-яку релігію можна розцінити як маніпуляцію та обман. Не жертвувати взагалі тепер? Церкви розваляться, всі. Обряди? Теж як маніпуляція з метою видурити гроші - чи ні?
Цікаво, а що саме визначає цю різницю між сплатою податків, виконанням зобов'язань за договором і звичайним рекетом?
Тільки у першому випадку ти віддаєш податки за суспільним договором, за користування державним захистом, послугами, інфраструктурою бла бла бла.
У другому випадку ти віддаєш гроші за добровільною згодою підписання договору.
А у третьому випадку - рекет - у тебе їх силою відбирають.
Я яким із цих пунктів у тебе проблеми?
А от коли без договору - це не нормально.
А якщо рекет - у вигляді, наприклад, послуг охорони, з укладенням відповідного договору, хоч і за завищеними тарифами - він перестає бути рекетом, а стає законною формою бізнесу?
Чудово знаючи, куди вона веде.
Зовсім не в бік охфісу простих рєшєній, а навпаки.
Намагаєтесь "приземлити" дискусію, переводячи в конкретно-особисту площину.
Ніби це я свою особисту проблему обговорюю.
Ні.
Нагадаю контекст: обговорюємо критерії відокремлення релігії від маніпуляції і обману з ціллю видурити гроші.
а чого ж ти тоді перший згадав за церкви?!
де ж твої принципи неупередженості ти ж не поставив питання - як відрізняти маніпуляції від грального бізнесу , скажімо , чи. від фінансових пірамід.
Ти згадав саме церкви.
Ти сам задав цей контекст і сів в калюжу.
До чого тут саме церкви?!
Чому саме церкви, а не , скажімо, азартні ігри чи продаж тютюну неповнолітнім ми маємо критеризувати і порівнювати в контексті шахрайства?
Якась проблема ?
Тоді доведи, обгрунтуй.
Добровільне прийняття за істину.
Добровільне.
Якщо я, наприклад (тільки наприклад, одразу кажу) вірю в силу карт Таро більше, ніж у Всевишнього, і згоден платити гадалкам за те, щоб за їх допомогою мати шанс зазирнути в майбутнє - це як розцінювати? Як реалізацію мого конституційного права на свободу віросповідання (ст. 35) - або як шахрайство?
Зауважте, що існування Всевишнього так само не є навіть емпірично доведеним, як і існування сили карт Таро.
Будь-які божі дива і справдження пророцтв Таро можна рівно розцінювати і як прояв вищої сили, і як реалізацію банальної статистичної імовірності.
Платне ворожіння як бізнес на довірливих людях це зло і має регулюватись. Але закон потребує чіткіших визначень , бо під нього підпадуть йога, коучинг, нумерологія і взагалі все що завгодно і навіть священники (ага-ага) із послугами за відспівування. Тільки критерії гроші за завідомо оманливі обіцянки - ось суть шахрайства. Церква, як організація в нормальній ситуації бере гроші не за за царство небесне чи індульгенцію (інакше, це такий же скам, як і ворожки), а на утримання спільноти. Зі звітністю і тп. Якщо це церква віри Таро чи Ктулху - та сама ситуація, релігія ролі не грає. Але підходи і мета наживи - грають.
Нарешті.
Як думаєте, зєлєні здатні розробити оті самі чіткі визначення, щоб під той закон не підпали перелічені вами вище речі?
Бо наскільки відомо, прибути у цьому бізненсі можуть порівнятись лише з аптечним!
Нелюди. То хто ж країноюю керуватиме?
У жовтні 2023 року голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив відзнакою таролога, демонолога та жерця, відомого під псевдонімом Веліар (справжнє ім'я - Богдан Оріщенко)
Веліар отримав орден або відзнаку «Гордість і слава України».
За повідомленнями, нагороду було вручено за заслуги перед державою.
Це ж страшне діло - яйцем переполох викочувать. Держава рухне. І надходження до
бюджетукишені збільшаться. А можно штраф і натурпродуктом брати. Тільки разом з закускою.
Хоча це просто черговий пердь в калюжу, і до гадалки не ходи.
Мабуть все для фронту та людей зробили, зараз є час і ворожками зайнятись. А московськи попи набагато більше шкоди приносять, але ворожки важливіші
Які ж ідіоти.
Спалити зелених окультистів в першу чергу
Смішно, що один окультист вимагає заборонити інших окультистів.
" Ворожеи не оставляй в живых"- написано в Біблії
Исход,22.18
Источник: https://censor.net/ru/n4003460
Анекдот...