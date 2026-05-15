В Раде хотят штрафовать за гадания и оккультизм: зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за оказание платных услуг в сфере гадания, магии и эзотерики. Также под запрет может попасть любая реклама или популяризация подобной деятельности.

Об этом говорится на официальном сайте Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о законопроекте

Согласно тексту документа, административное наказание предусмотрено за:

оказание любых платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике и оккультизму ;

популяризация и распространение информации о деятельности магов или экстрасенсов;

рекламу соответствующих услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВР появилось новое депутатское объединение "Поиск Царства Божьего и правды Его"

Кто является инициатором законопроекта

Автором законодательной инициативы выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Напомним, недавно депутат возглавил новое межфракционное объединение "Поиск Царства Божьего и правды его".

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Помощник нардепа Дмитрий Гунько прокомментировал появление документа, назвав его "ответом на информационную волну последних дней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гадалку" Ермака Аникиевич (Веронику-фэншуй) вызывают на заседание ВСК Рады

Что предшествовало?