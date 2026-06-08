Виманив у матері зниклого безвісти військовослужбовця $4 тис.: затримано псевдоволонтера на Тернопільщині

На Тернопільщині чоловік обманом виманив у матері зниклого безвісти військовослужбовця 70 тисяч гривень і 2 тисячі доларів на лікування сина. Жінка віддала "волонтеру" всі заощадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції та прокуратурі Тернопільської області.

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Що відомо?

За даними слідства, у червні незнайомець приїхав до 78-річної жінки, син якої безвісти зник на передовій у 2022 році. Він запевнив її, що є волонтером, і показав посвідчення.

Шахрай переконав потерпілу, що її син перебуває у полоні та наразі проходить лікування на тимчасово окупованій території. Він також обіцяв, що незабаром бійця мають обміняти.

Фігурант запевнив жінку, що може передати особисті речі сина та допомогти з медичними потребами. Для цього він попросив підготувати 4 тисячі доларів. Однак матір бійця не мала повної суми, тому передала всі наявні заощадження – 2 тисячі доларів і 70 тисяч гривень.

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"Поки жінка складала речі для передачі, незнайомець поцікавився, де проживає ще одна місцева, син якої також вважається зниклим безвісти. Він повідомив, що має і для неї хороші новини.

Чоловік зустрівся і з другою жінкою. Однак у цей час перша потерпіла зателефонувала та повідомила, що вже підготувала сумки й гроші. Шахрай повернувся, забрав передачу та заощадження, після чого зник. До другої потенційної жертви він більше не навідувався", – розповіли правоохоронці.

Слідство з'ясувало, що "псевдоволонтер" –– уродженець Миколаївщини, який проживав у матері в Чортківському районі. Його неодноразово судили за майнові злочини та крадіжки. Також він перебував у розшуку за шахрайство, вчинене торік.

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За привласнені кошти чоловік придбав автомобіль Renault Kangoo.

Затримання та підозра

Слідчі розшукали зловмисника та оголосили йому підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За скоєне чоловіку загрожує штраф або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 5 років, або ув'язнення до 3 років.

Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

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