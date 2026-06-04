На Прикарпатті судитимуть п’ятьох чоловіків за крадіжки з банківських рахунків 33 українців. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті судитимуть п’ятьох жителів області, яких підозрюють у кібершахрайстві та відмиванні грошей.

За даними Офісу генпрокурора, вони викрали з рахунків 33 українців близько 900 тисяч гривень, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідство встановило, що у 2024–2025 роках чоловіки віком від 20 до 24 років отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів державного банку. Серед потерпілих були пенсіонери та військовослужбовці з різних регіонів України.

За версією слідства, учасники групи купували в Telegram бази з логінами, паролями та PIN-кодами. Після цього заходили в акаунти клієнтів зі своїх телефонів, а доступ підтверджували за допомогою соціальної інженерії — переважно вночі, коли люди могли бути менш уважними.

Гроші з рахунків виводили дрібними платежами до 500 грн, щоб операції не привертали уваги. Для легалізації викрадених коштів використовували рахунки інших людей.

За даними слідства, організували схему двоє мешканців Коломийського району, які залучили ще трьох спільників. Викрадені гроші знімали готівкою, ділили між собою та витрачали на розваги й азартні ігри.





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