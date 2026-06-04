На Прикарпатье будут судить пятерых мужчин за кражи с банковских счетов 33 украинцев. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье предстанут перед судом пятеро жителей области, подозреваемых в кибермошенничестве и отмывании денег.

По данным Офиса генпрокурора, они похитили со счетов 33 украинцев около 900 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Следствие установило, что в 2024–2025 годах мужчины в возрасте от 20 до 24 лет получали доступ к онлайн-банкингу клиентов государственного банка. Среди потерпевших были пенсионеры и военнослужащие из разных регионов Украины.

По версии следствия, участники группы покупали в Telegram базы с логинами, паролями и PIN-кодами. После этого заходили в аккаунты клиентов со своих телефонов, а доступ подтверждали с помощью социальной инженерии — преимущественно ночью, когда люди могли быть менее внимательными.

Деньги со счетов выводили мелкими платежами до 500 грн, чтобы операции не привлекали внимания. Для легализации похищенных средств использовали счета других людей.

По данным следствия, схему организовали двое жителей Коломыйского района, которые привлекли еще трех сообщников. Похищенные деньги снимали наличными, делили между собой и тратили на развлечения и азартные игры.





Читайте: Носки с метадоном отправляли в СИЗО: на Прикарпатье заключенному дали новый срок