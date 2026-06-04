Носки с метадоном отправляли в СИЗО: на Прикарпатье заключенному дали новый срок

На Прикарпатье раскрыли схему поставки наркотиков в местные исправительные учреждения. Осужденный, находившийся под стражей, привлек сообщников на свободе для пересылки запрещенных веществ в почтовых посылках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Блиц-Инфо. По данным издания, посылки регулярно отправляли в Ивано-Франковский следственный изолятор и Коломыйское исправительное учреждение.

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Наркотики прятали в одежде и табаке

Метадон и бупренорфин скрывали в швах кофт, внутри курток и в табаке. Одну из пар носков отправители даже пропитали метадоном.

Организатор схемы нашел людей, которые передавали наркотические вещества его гражданской жене и знакомому. Именно они отправляли посылки через почтового оператора, не зная об их содержимом.

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Схему раскрыли во время проверки

Наркотики обнаружили во время тщательного досмотра посылок, поступавших в учреждения исполнения наказаний.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и пояснил, что проходит заместительную поддерживающую терапию, однако получаемой дозы ему якобы не хватало.

По его словам, наркотические вещества он просил для личного употребления и не планировал их сбывать.

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Суд назначил шесть лет лишения свободы

Суд учел предыдущие судимости мужчины и рецидив преступлений и назначил ему шесть лет лишения свободы без конфискации имущества.

Кроме того, осужденный должен уплатить 17 тысяч гривен штрафа по предыдущему приговору и возместить государству более 6 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз.

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