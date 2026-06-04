Почти 1,7 кг опасного PVP: на границе с Румынией раскрыли контрабанду психотропного вещества. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-румынской границе правоохранители пресекли попытку ввоза в Украину крупной партии особо опасного психотропного вещества PVP.

Контрабанду пытались замаскировать под обычные товары для ухода за автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Укрытие в ящике для инструментов

Канал перемещения запрещенных веществ раскрыли на пункте пропуска "Порубное – Сирет". Водитель грузовика, принадлежавшего международному перевозчику, направлялся в Украину и во время прохождения таможенного контроля уверял, что не везет ничего противозаконного или ограниченного к перемещению.

Однако во время углубленного досмотра транспортного средства таможенники заглянули в ящик с инструментами. Там они обнаружили тару, которая по документам должна была содержать автомобильную химию:

часть психотропного вещества была залита в бутылку из-под моторного масла;

остаток жидкого наркотика прятали в емкостях из-под концентрата охлаждающей жидкости (антифриза).

Результаты экспертизы и арест

Подозрительные жидкости отправили на исследование. Первичный экспресс-анализ зафиксировал наличие синтетических катионов, а впоследствии официальная экспертиза подтвердила, что в канистрах содержался именно PVP. Общий вес изъятого вещества составил почти 1,7 кг.

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры водителю грузовика объявлено подозрение в контрабанде психотропных веществ в особо крупных размерах. Суд уже избрал для него самую строгую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешская полиция подтвердила, что митрополит РПЦ Иларион перевозил кокаин