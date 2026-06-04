Чешская полиция подтвердила, что митрополит РПЦ Иларион перевозил кокаин
Полиция Чехии подтвердила, что белый порошок, обнаруженный в автомобиле митрополита Русской православной церкви Илариона, был кокаином.
Об этом пишет издание Deník N, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
После задержания Илариона его отпустили, сейчас он находится в Москве.
Во время обыска в автомобиле митрополита были обнаружены три пакетика с белым порошком. После этого была проведена экспертиза и установлено, какое вещество находилось в пакетиках.
"Мы можем подтвердить, что экспертиза доказала: изъятый белый порошок - это кокаин. Речь идет о нескольких граммах, которые мы нашли в автомобиле и изъяли", - рассказала пресс-секретарь полиции Мартина Рихтерова.
Что предшествовало?
24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона по подозрению в перевозке наркотиков.
Что известно об Иларионе?
Митрополит ранее на протяжении многих лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался одним из самых приближенных к патриарху Кириллу.
Иларион был направлен на служение в Карловы Вары решением Священного синода РПЦ в декабре 2024 года. Тогда он был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ после того, как его бывший келийник (помощник) Георгий Судзуки обвинил иерарха в домогательствах.
Также известно, что его награждал российский диктатор Владимир Путин.
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В ломке и печали
Благодать вез в порошке
Да бесы отобрали ... 😈
Мабуть верхівка наказала, бо віз сам. А так би доручив завести шушері із УПЦ МП, вони витратний матеріал для ху...стану та недоторканні для українських спецслужб
Пам'ятаєте митрополита РПЦ Іларіона, який був затриманий у Чехії за перевезення наркотиків? Так от, його (руками Гундяєва) відправили служити до Південної Америки. При цьому варто зауважити, що Південна Америка - світовий лідер з виробництва кокаїну. Тож, пустили лиса до курника.
Південно-Американська єпархія (ісп. Diócesis de Sudamérica) - єпархія Російської православної церкви за кордоном (МП) у Південній Америці з номінальною кафедрою у столиці Венесуели Каракасі. Проте фактичне місце перебування правлячого архієрея - столиця Аргентини Буенос-Айрес. Тож, без кокоса Іларіон не залишиться.