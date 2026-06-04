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Чешская полиция подтвердила, что митрополит РПЦ Иларион перевозил кокаин

Российский митрополит Иларион перевозил кокаин: подробности

Полиция Чехии подтвердила, что белый порошок, обнаруженный в автомобиле митрополита Русской православной церкви Илариона, был кокаином.

Об этом пишет издание Deník N, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

После задержания Илариона его отпустили, сейчас он находится в Москве.

Во время обыска в автомобиле митрополита были обнаружены три пакетика с белым порошком. После этого была проведена экспертиза и установлено, какое вещество находилось в пакетиках.

"Мы можем подтвердить, что экспертиза доказала: изъятый белый порошок - это кокаин. Речь идет о нескольких граммах, которые мы нашли в автомобиле и изъяли", - рассказала пресс-секретарь полиции Мартина Рихтерова.

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Что предшествовало?

24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона по подозрению в перевозке наркотиков.

Что известно об Иларионе?

Митрополит ранее на протяжении многих лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался одним из самых приближенных к патриарху Кириллу.

Иларион был направлен на служение в Карловы Вары решением Священного синода РПЦ в декабре 2024 года. Тогда он был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ после того, как его бывший келийник (помощник) Георгий Судзуки обвинил иерарха в домогательствах.

Также известно, что его награждал российский диктатор Владимир Путин.

Также читайте: РПЦ в Европе рассматривают как инструмент гибридного влияния России, - ЦПД

Автор: 

наркотики (2163) россия (97789) РПЦ (754) Чехия (1915)
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Топ комментарии
+8
Опіум для народу.
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04.06.2026 10:01 Ответить
+5
Митрополит Иларион
В ломке и печали
Благодать вез в порошке
Да бесы отобрали ... 😈
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04.06.2026 10:02 Ответить
+4
Йдіть кацапчики "на ісповєдь" до іларіона. Він всі гріхи відпустить. І носи "похрестить"
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04.06.2026 10:01 Ответить
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Опіум для народу.
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04.06.2026 10:01 Ответить
100%
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04.06.2026 10:18 Ответить
Йдіть кацапчики "на ісповєдь" до іларіона. Він всі гріхи відпустить. І носи "похрестить"
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04.06.2026 10:01 Ответить
І під хвіст зазирне..
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04.06.2026 10:36 Ответить
Ну нє, вони ж кокс спочатку освячували, а вже потім нюхали. Так що, ніяких претензій. Все скрєпно.
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04.06.2026 11:12 Ответить
не користі раді, а токмо волєю пославшого його *****. для кріпосних! опіум це ж для релігії святиня!
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04.06.2026 10:01 Ответить
Митрополит Иларион
В ломке и печали
Благодать вез в порошке
Да бесы отобрали ... 😈
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04.06.2026 10:02 Ответить
Та бЄс пАпутал...
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04.06.2026 10:02 Ответить
То він не для себе, для пастви віз,. бо добрий. )
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04.06.2026 10:02 Ответить
Там всі такі - на порошку - Лавров та його "молодая команда делают что-то важное"
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04.06.2026 10:37 Ответить
Чим йому ше займатись - колись один дядько казав шо релігія це опіум для народу
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04.06.2026 10:02 Ответить
георгій судзукі та паша мерседес мабуть сестри? )))
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04.06.2026 10:03 Ответить
Сховав наркоту в туза.
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04.06.2026 10:07 Ответить
московські попи не тільки вороги, колаборанти, піда .... раси в рясах, зрадники... вони ще й наркодилери. який жах!
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04.06.2026 10:08 Ответить
Не трогайте попа. Это он карловарскую санкционную соль вёз.
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04.06.2026 10:09 Ответить
але так ссикотно було рпц-фсб попа тримати під вартою шо відпустили на рашку, а вже потім таки розібрались шо то кокс
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04.06.2026 10:11 Ответить
Він не вінен, так наказало керівництво з відділу фсб мп.
Мабуть верхівка наказала, бо віз сам. А так би доручив завести шушері із УПЦ МП, вони витратний матеріал для ху...стану та недоторканні для українських спецслужб
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04.06.2026 10:12 Ответить
все що створили московити є злочинним
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04.06.2026 10:14 Ответить
Чьоткий кацапський поп - ******* і торчок
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04.06.2026 10:16 Ответить
та це який школій-закладчик в порівнянні з тимчасово живим патрушевим, той відверто з дипмісії в аргентині валізами везе, чи хтось вважає щоб дичину верзти як мікрочелік ведмедев якийсь вони горілкою чакри відкривають?
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04.06.2026 10:17 Ответить
То не кокаїн, а православний ангельський пилок.
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04.06.2026 10:21 Ответить
Немовби це різна дурь - кокаїн та "ангельський пилок". Друге - більш тяжче.
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04.06.2026 10:42 Ответить
На щастя чи на жаль в сортах дурі не розбираюсь.
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04.06.2026 10:46 Ответить
Це правильно. Та це загальновідомі речі ще з 80-х, коли в совок "афганці" привезли звичку ширятися і поширили серед молоді.
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04.06.2026 10:50 Ответить
О даёт Лариосик решил что под кокосом может Боженьку повстречать лично ну а если серьёзно говорить то ******** явно вступил в последнюю фазу своего самоуничтожения, процессы которые там сейчас идут уже необратимы.
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04.06.2026 10:23 Ответить
Але їхня агонія може продовжуватися роками. Нам би пережити ці роки. (
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04.06.2026 10:39 Ответить
Да мы же УКРАИНЦЫ, великие, могучие, свободолюбивые, отважные ЛЮДИ, мы всё что угодно переживём.
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04.06.2026 10:52 Ответить
Ти маскваротий, який за роки свого життя так і не зрозумів, ЧОМУ вони прийшли і КОГО вони «асвабаждають»
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04.06.2026 10:58 Ответить
Та то понятно, непонятно другое, кто тебя от мозгов освободил и главное зачем или оно так само-собой получилось?
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04.06.2026 11:22 Ответить
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04.06.2026 10:58 Ответить
На росії кока не росте, завозили з Латинськоїх Америки? Але то таке. Російська сатанінська секта - найпотужніша злочинна організація, з хазами по всьому світу. Вони проповідують не Божі заповіді, а мрії та дії чорта й сатани - алегорія руйнування, хаосу та відвернення людини від добра. Їхні цілі мають різний масштаб: від дрібних капостей до глобального панування над душами.
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04.06.2026 10:24 Ответить
Так просто всё---- ну не сахар же возить?
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04.06.2026 10:32 Ответить
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04.06.2026 10:42 Ответить
В Чехах видно приход не великий, то цей московський піп просто збільшив пріход))
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04.06.2026 10:57 Ответить
То ви нічого не розумієте! То благонюханьє для пастви! Зеленський і шобла не дадуть збрехати!
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04.06.2026 11:09 Ответить
Ну не буде ж поп із ху....лостану, як звичайний лох, стекломиєм, або бояришником наздоганятись. Це дискредитує мп фсб
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04.06.2026 11:11 Ответить
Ждём ультиматум Чехии от лаврова. Если немедленно не вернут три пакетика, путлер введёт войска.
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04.06.2026 11:26 Ответить
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04.06.2026 11:27 Ответить
Тобто, в Чехії, отак запросто, возиш на кармані трохи кокоса, тебе палять, а потом відпускають? Це так працює?
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04.06.2026 11:33 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/65504 Борислав Береза:

Пам'ятаєте митрополита РПЦ Іларіона, який був затриманий у Чехії за перевезення наркотиків? Так от, його (руками Гундяєва) відправили служити до Південної Америки. При цьому варто зауважити, що Південна Америка - світовий лідер з виробництва кокаїну. Тож, пустили лиса до курника.

Південно-Американська єпархія (ісп. Diócesis de Sudamérica) - єпархія Російської православної церкви за кордоном (МП) у Південній Америці з номінальною кафедрою у столиці Венесуели Каракасі. Проте фактичне місце перебування правлячого архієрея - столиця Аргентини Буенос-Айрес. Тож, без кокоса Іларіон не залишиться.
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04.06.2026 11:48 Ответить
А якого його відпустили? Він недоторканний? Потім усі дивуються що досі йде війна, кацапи як у себе вдома шастають по всій Європі, сруть, вбивають, наркотою торгують, а їх потім з почестями на усілякі олімпіади допускають та Оскар за якусь мутню дають - це настільки гидко що навіть не хочеться згадувати
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04.06.2026 11:51 Ответить
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04.06.2026 12:02 Ответить
 
 