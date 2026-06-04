Чешская полиция подтвердила, что митрополит РПЦ Иларион перевозил кокаин

Полиция Чехии подтвердила, что белый порошок, обнаруженный в автомобиле митрополита Русской православной церкви Илариона, был кокаином.

Об этом пишет издание Deník N, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

После задержания Илариона его отпустили, сейчас он находится в Москве.

Во время обыска в автомобиле митрополита были обнаружены три пакетика с белым порошком. После этого была проведена экспертиза и установлено, какое вещество находилось в пакетиках.

"Мы можем подтвердить, что экспертиза доказала: изъятый белый порошок - это кокаин. Речь идет о нескольких граммах, которые мы нашли в автомобиле и изъяли", - рассказала пресс-секретарь полиции Мартина Рихтерова.

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Что предшествовало?

24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона по подозрению в перевозке наркотиков.

Что известно об Иларионе?

Митрополит ранее на протяжении многих лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался одним из самых приближенных к патриарху Кириллу.

Иларион был направлен на служение в Карловы Вары решением Священного синода РПЦ в декабре 2024 года. Тогда он был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ после того, как его бывший келийник (помощник) Георгий Судзуки обвинил иерарха в домогательствах.

Также известно, что его награждал российский диктатор Владимир Путин.

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