Путин подписал закон, согласно которому может отправлять армию РФ за границу для "защиты россиян"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о направлении своей армии за границу якобы для "защиты прав граждан РФ", арестованных по решению иностранных и международных судов без участия России.

Об этом сообщает ASTRA и российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что по решению Путина российская армия может выполнять задачи по "защите россиян" в случае ареста, задержания, уголовного и иного преследования, если речь идет о судах, в которых Россия не участвует и чья компетенция "не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совбеза ООН". Среди прочего под это определение подпадает Международный уголовный суд в Гааге (МУС).

В начале мая за этот законопроект проголосовал 381 депутат. Перед голосованием не было поправок и обсуждения.

Использование оружия

Российский совет по обороне и безопасности в выводах указал, что в таких случаях предусмотрена "возможность привлечения вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач с применением оружия не по его назначению для защиты граждан Российской Федерации" – по решению Путина.

Кроме того, по приказу российского диктатора для "защиты россиян" за рубежом должны применять соответствующие меры и "органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий".

