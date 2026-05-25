Путин подписал закон, согласно которому может отправлять армию РФ за границу для "защиты россиян"
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о направлении своей армии за границу якобы для "защиты прав граждан РФ", арестованных по решению иностранных и международных судов без участия России.
Об этом сообщает ASTRA и российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Детали
Документ предусматривает, что по решению Путина российская армия может выполнять задачи по "защите россиян" в случае ареста, задержания, уголовного и иного преследования, если речь идет о судах, в которых Россия не участвует и чья компетенция "не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совбеза ООН". Среди прочего под это определение подпадает Международный уголовный суд в Гааге (МУС).
- В начале мая за этот законопроект проголосовал 381 депутат. Перед голосованием не было поправок и обсуждения.
Использование оружия
Российский совет по обороне и безопасности в выводах указал, что в таких случаях предусмотрена "возможность привлечения вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач с применением оружия не по его назначению для защиты граждан Российской Федерации" – по решению Путина.
Кроме того, по приказу российского диктатора для "защиты россиян" за рубежом должны применять соответствующие меры и "органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дозволили множинне громадянство,
а тепер висрались цим законом,
смердючі кацапи.