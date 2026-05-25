Путин подписал закон, согласно которому может отправлять армию РФ за границу для "защиты россиян"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о направлении своей армии за границу якобы для "защиты прав граждан РФ", арестованных по решению иностранных и международных судов без участия России.

Детали

Документ предусматривает, что по решению Путина российская армия может выполнять задачи по "защите россиян" в случае ареста, задержания, уголовного и иного преследования, если речь идет о судах, в которых Россия не участвует и чья компетенция "не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совбеза ООН". Среди прочего под это определение подпадает Международный уголовный суд в Гааге (МУС).

  • В начале мая за этот законопроект проголосовал 381 депутат. Перед голосованием не было поправок и обсуждения.

Использование оружия

Российский совет по обороне и безопасности в выводах указал, что в таких случаях предусмотрена "возможность привлечения вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач с применением оружия не по его назначению для защиты граждан Российской Федерации" – по решению Путина.

Кроме того, по приказу российского диктатора для "защиты россиян" за рубежом должны применять соответствующие меры и "органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий".

Топ комментарии
Сподіваюсь США та ЄС почнуть примусово висилати кацапів на батьківщину, щоб не допустити ескалації нехай пуйло їх у себе захищає "на родине"...
Він вже захистив даунбасят. В багатьох немає ні квартир, ні чоловіків, ні жінок, ні дітей, ні роботи і навіть міст.
25.05.2026 21:15 Ответить
Хотів би побачити, як це буде виконуватися, наприклад, в США, КНР, КНДР, Туреччині, Індії чи Пакістані....
25.05.2026 21:05 Ответить
Там ніяк не буде виконуватися, в їх бік пуйло боїться навіть косо подивитися. Це все приймається виключно для дій на території України і для залякування білорусів, вірмен, молдаван і країн Азії.
25.05.2026 21:13 Ответить
Ну з молдаванами ти помилився, жоден літак туди не прилетить, а по землі в них немає шляху!!!
25.05.2026 21:35 Ответить
дурманина якась, як відсутність цього закону, завадила росії напасти на україну в 2022 році ?
25.05.2026 21:05 Ответить
Він їм запропонує 30 кілобаксів за підписання контракту, і вони підпишуть. А де ти будеш шукати українців для війни?
25.05.2026 21:27 Ответить
Яким чином він дронами та ракетами зможе когось захищати, окрім того що буде вбивати і тих кого нібито захищає. Це найбільша помилка російської влади розв'язати війну проти українців, він у будь якому випадку її програє, бо українці це дуже гордий народ, причому історично більша частина має відношення до славетної Київської Русі.
25.05.2026 21:10 Ответить
А куди поділась така горда, незламна і славетна Київська Русь? Жителі Київської Русі мабуть теж думали, що даремно хтось там на них нападає, бо вони горді і нікому ніколи не програють...
25.05.2026 21:32 Ответить
І яке після цього може бути ставлення до росіян в Україні, до російської мови?
25.05.2026 21:10 Ответить
Нехай хоч сто законів підписує - пофігу
25.05.2026 21:12 Ответить
що ж тепер буде? Митрополита Илариона задержали в Чехии. В его машине нашли контейнеры с «белым веществом» https://www.bbc.com/russian/articles/cpdppe20168o
25.05.2026 21:12 Ответить
Старий ексгібіціоніст зібрався лякати маленьку Естонію.
25.05.2026 21:18 Ответить
25.05.2026 21:18 Ответить
Готовятся к Грузии или еще кому) показательный урок после Украины что остальные из орбиты не вылезут)
25.05.2026 21:19 Ответить
в прибалтику зібрався чи що.
25.05.2026 21:20 Ответить
Тільки коли він їх захищає, вони чогось масово гинуть.
25.05.2026 21:28 Ответить
Де вони ще звіздюлєй не вигрібали?Нехай захистить вагнер в трусіках.Їх туареги ображають в Малі.
25.05.2026 21:30 Ответить
Думаю это не для нас новость.
25.05.2026 21:31 Ответить
Нема у нас ніяких ваших росіян, всі - громадяни України. Є тільки частина населення, що спілкується російською. Крапка.
25.05.2026 21:32 Ответить
понатикували цього лайна по всьому світу
дозволили множинне громадянство,
а тепер висрались цим законом,
смердючі кацапи.
25.05.2026 21:36
 
 