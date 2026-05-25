РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22690 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 509 24

Среди российской элиты нарастает разочарование в Путине, - The Guardian

путін

В российских элитах усиливается разочарование в правителе РФ Владимире Путине из-за затянувшейся войны против Украины и ухудшения экономической ситуации в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в российском окружении, бизнесе и западных спецслужбах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, собеседники из окружения Кремля описывают Путина как все более изолированного лидера, в то время как часть элит теряет веру как в перспективы войны, так и в будущее российской экономики.

Царит глубокое разочарование

"В этом году настроения среди элиты, бесспорно, изменились… царит глубокое разочарование в Путине", - заявило одно из источников, которое The Guardian характеризует как бизнесмена с широкими связями.

По словам собеседников, в российских кругах усиливается ощущение приближения серьезного кризиса.

"Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но все больше осознается, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло", - отметил собеседник издания.

Путин не планирует сворачивать войну

Несмотря на внутренние проблемы, подход Кремля к войне против Украины, по данным источников, не изменился. Путин, как и раньше, настроен продолжать боевые действия.

Собеседники издания утверждают, что Путин убежден в возможности захвата всего Донбасса до конца года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Путина остается все меньше времени для навязывания условий Украине, - разведка Эстонии

"Путин зациклен на Донбассе и не остановится, пока не достигнет своей цели", - сообщил источник, близкий к российскому руководству.

В материале отмечается, что слова Путина о якобы "приближении завершения войны" не означают готовности к компромиссу. Наоборот - в Кремле считают военный прорыв возможным.

Представитель украинской разведки сообщил изданию, что российские генералы убеждают Путина в способности захватить Донбасс до конца года.

В Кремле могут приукрашивать реальность

В то же время источники The Guardian сомневаются, что Путин получает объективную информацию о реальном положении дел.

"Даже если многие из его окружения осознают реальность ситуации, мы все равно не знаем, что именно понимает сам Путин. В этом и заключается самая большая сложность", - отметил один из представителей европейских спецслужб.

Другой источник добавил, что российские чиновники и военные систематически подают президенту РФ слишком оптимистичную картину.

"Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они ему лгут. Именно так работает система, которую создал Путин", - заявил собеседник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Справедливый мир для Украины невозможен без ответственности РФ - Берсе

В Москве разочаровались в Трампе

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Кремля продолжать войну, стало разочарование в возможностях президента США Дональда Трампа повлиять на Украину.

По словам источников, в Москве ранее надеялись, что после возвращения Трампа к власти Вашингтон заставит Киев пойти на территориальные уступки.

"В Москве царил общий оптимизм относительно того, что Трамп сможет отдать Донбасс после своего избрания. Он в значительной степени исчез", - сообщил источник, поддерживающий контакты с Кремлем.

Кремль опасается потери контроля над ситуацией

По данным издания, в Кремле также все чаще обсуждают усиление цензуры и ограничение интернета в России.

"За обеденным столом все говорят об интернете. Сейчас мы несколько приблизились к Северной Корее", — сказал один из кремлевских инсайдеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война против Украины может обернуться поражением Путина, - The Guardian

The Guardian отмечает, что российские власти все чаще с завистью смотрят на китайскую модель контроля информационного пространства.

В то же время часть представителей российской политической верхушки, в частности пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, якобы пытались убедить Путина не вводить самые жесткие ограничения, но безрезультатно.

Европейские спецслужбы при этом считают, что российская элита уже осознает ухудшение ситуации, однако не имеет четкого плана действий.

"Они понимают, что ситуация ухудшается. Но я не слышал, чтобы они спрашивали: "Так что же нам с этим делать?"", - подытожил представитель европейской разведки.

Автор: 

путин владимир (32517) россия (97642) элита (46) Трамп Дональд (8143)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Немає, ні якої російської еліти!, є піdари злидні, а є піdaри при великих грошах, але всіх їх об'єднує ненависть до вільних людей...
показать весь комментарий
25.05.2026 06:41 Ответить
+10
показать весь комментарий
25.05.2026 06:39 Ответить
+3
Так, яких геніальних рішень можно було чекати від солдафона майора КГБ *****?
манечка величчя - 1,5 млн кацапів з гноїв в Україні, пересрався зі всім світом .
«ЗАГНАНИХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛІВАЮТ , правда?»
показать весь комментарий
25.05.2026 06:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.05.2026 06:39 Ответить
Так, яких геніальних рішень можно було чекати від солдафона майора КГБ *****?
манечка величчя - 1,5 млн кацапів з гноїв в Україні, пересрався зі всім світом .
«ЗАГНАНИХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛІВАЮТ , правда?»
показать весь комментарий
25.05.2026 06:42 Ответить
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
показать весь комментарий
25.05.2026 08:48 Ответить
Ну не смішить
воні давно його не поважать , АЛЕ БОЯТЬСЯ .
показать весь комментарий
25.05.2026 06:39 Ответить
Для росії як раніше, так і щас общінний устрій можно охаректерезувпти одной пісней "НаутілусПомпіліуса"- "Круговая порука".
показать весь комментарий
25.05.2026 07:02 Ответить
Немає, ні якої російської еліти!, є піdари злидні, а є піdaри при великих грошах, але всіх їх об'єднує ненависть до вільних людей...
показать весь комментарий
25.05.2026 06:41 Ответить
+💯 👍🏿!

в рашці ніколи НЕ було, немає і не буде ніякої еліти !
там є лише холуї різного калібру - від придворних до холопів царя (генсека, вічного "президента" і т.д.).

.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:26 Ответить
А пристрелити його не пробували, або вихід з бункера зацементувати. Тоді дійсно буде ху....ло бункерне
показать весь комментарий
25.05.2026 06:43 Ответить
Прийде такий самий... Вони іншого не сприймуть... Бо вони - як собака, яка змалечку сиділа на ланцюгу. А коли ланцюг пропадає - вона розгублюється, і не знає, що робить... Вислів чув: "З ланцюга зірвався..."? Це саме по подібне...

Путин на встрече с учёными-историками:

- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
показать весь комментарий
25.05.2026 07:08 Ответить
Путін вже і "ура" не може нормально вимовити - шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки
показать весь комментарий
25.05.2026 06:44 Ответить
зуби жмуть
показать весь комментарий
25.05.2026 06:50 Ответить
Путіні руйнує кацапську економiку. Не заважайте йому!
показать весь комментарий
25.05.2026 06:55 Ответить
сам рашку привів на мотузці в рабство Піднебесної.

всього то за якихось 30 років рештки совіцького колоса на глиняних ногах перетворились на пил.

.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:31 Ответить
Еліта нічого не вирішує
Біда в тому, що російські церкви перестали вчить про НЕ ВБИЙ, НЕ ВКРАДИ, НЕ ПОБАЖАЙ ЧУЖОГО
В якщо сіль втратила силу, чим зробиш її солоною?
показать весь комментарий
25.05.2026 06:55 Ответить
Можна було б повірити якби вони не писали про це 20-30 років. До речі, після 2014-го року вони набагато менше пишуть про вмираючу рашку. Раніше просто плювалися в кацапів, тому що нікому не було діла, а тепер почали стежити за словами.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:03 Ответить
The Guardian - ежедневная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC леволиберальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газета в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании. Основний рупор европейских глобалистив. Пропаганда, кароче......... Разходимось.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:15 Ответить
авжеж !
бо рашка "сільна как нікогда"

.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:32 Ответить
А ДЕ НОВИНА ШО ПУЙЛО ЗДОХ???
показать весь комментарий
25.05.2026 07:28 Ответить
екій ви нєтєрпєлівий.

.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:34 Ответить
Таке можливо що він давно здох, а орківські олігархи тримають там двійника. Їм війна вигідна стадо мовчить, і можуть спокійно набивати кишені.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:59 Ответить
Немає ніякої російської еліти, а є іиперці і крадуни у своїх рабів. На що вони здібні - це придушити свого царя і вибрати нового, який поведе їх завойовувати чужі території. Щоб це зрозуміти, потрібно вивчити їх історію. Там нічого нового - все повторюється.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:31 Ответить
Глупости пишут. Пока на свете существует хотя бы одна свинособака- она будет мечтать убивать и захватывать чужие земли. Поэтому все свинособаки должны быть поголовно уничтожены не глядя на пол, возраст и "хороших". "Хорошим русским"- хорошие гробы.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:45 Ответить
З чого це їм хорошi гроби. У яму всіх.
показать весь комментарий
25.05.2026 08:02 Ответить
Х@рово Гардіан знає рашистську еліту. Це ж не та еліта ,що створювалась ,як у них ,століттями ,від прадіда до онуків. Вона зовсім інша. КГБ-ФСБ визначила якихось метких "наварускіх" і доручила кожному "бути елітою". Ти по газу, ти по нафті і по газу, ти по рідкоземам, ти по металургії і т.д. Це звичайно схематично ,Але що для всих головне. Кожен з вас буде віддавати частку в "контору " ну і сцарю, куди ж без нього. І поведінка ваша політична буде в таких- то рамках. Все це називається "гасударствєнний капіталізм." Хто не згоден,ось вам приклад Ходорковського і Березовського.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:58 Ответить
 
 