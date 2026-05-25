Среди российской элиты нарастает разочарование в Путине, - The Guardian

В российских элитах усиливается разочарование в правителе РФ Владимире Путине из-за затянувшейся войны против Украины и ухудшения экономической ситуации в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в российском окружении, бизнесе и западных спецслужбах.

По данным издания, собеседники из окружения Кремля описывают Путина как все более изолированного лидера, в то время как часть элит теряет веру как в перспективы войны, так и в будущее российской экономики.

Царит глубокое разочарование

"В этом году настроения среди элиты, бесспорно, изменились… царит глубокое разочарование в Путине", - заявило одно из источников, которое The Guardian характеризует как бизнесмена с широкими связями.

По словам собеседников, в российских кругах усиливается ощущение приближения серьезного кризиса.

"Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но все больше осознается, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло", - отметил собеседник издания.

Путин не планирует сворачивать войну

Несмотря на внутренние проблемы, подход Кремля к войне против Украины, по данным источников, не изменился. Путин, как и раньше, настроен продолжать боевые действия.

Собеседники издания утверждают, что Путин убежден в возможности захвата всего Донбасса до конца года.

"Путин зациклен на Донбассе и не остановится, пока не достигнет своей цели", - сообщил источник, близкий к российскому руководству.

В материале отмечается, что слова Путина о якобы "приближении завершения войны" не означают готовности к компромиссу. Наоборот - в Кремле считают военный прорыв возможным.

Представитель украинской разведки сообщил изданию, что российские генералы убеждают Путина в способности захватить Донбасс до конца года.

В Кремле могут приукрашивать реальность

В то же время источники The Guardian сомневаются, что Путин получает объективную информацию о реальном положении дел.

"Даже если многие из его окружения осознают реальность ситуации, мы все равно не знаем, что именно понимает сам Путин. В этом и заключается самая большая сложность", - отметил один из представителей европейских спецслужб.

Другой источник добавил, что российские чиновники и военные систематически подают президенту РФ слишком оптимистичную картину.

"Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они ему лгут. Именно так работает система, которую создал Путин", - заявил собеседник.

В Москве разочаровались в Трампе

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Кремля продолжать войну, стало разочарование в возможностях президента США Дональда Трампа повлиять на Украину.

По словам источников, в Москве ранее надеялись, что после возвращения Трампа к власти Вашингтон заставит Киев пойти на территориальные уступки.

"В Москве царил общий оптимизм относительно того, что Трамп сможет отдать Донбасс после своего избрания. Он в значительной степени исчез", - сообщил источник, поддерживающий контакты с Кремлем.

Кремль опасается потери контроля над ситуацией

По данным издания, в Кремле также все чаще обсуждают усиление цензуры и ограничение интернета в России.

"За обеденным столом все говорят об интернете. Сейчас мы несколько приблизились к Северной Корее", — сказал один из кремлевских инсайдеров.

The Guardian отмечает, что российские власти все чаще с завистью смотрят на китайскую модель контроля информационного пространства.

В то же время часть представителей российской политической верхушки, в частности пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, якобы пытались убедить Путина не вводить самые жесткие ограничения, но безрезультатно.

Европейские спецслужбы при этом считают, что российская элита уже осознает ухудшение ситуации, однако не имеет четкого плана действий.

"Они понимают, что ситуация ухудшается. Но я не слышал, чтобы они спрашивали: "Так что же нам с этим делать?"", - подытожил представитель европейской разведки.