Новости
Справедливый мир для Украины невозможен без ответственности РФ - Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсеназвал удары по Киеву очередной серьезной эскалацией, а сообщение об "Орешнике" - крайне тревожным развитием событий. Он заявил, что безнаказанность не может стать основой мира, а ответственность РФ должна быть частью любого урегулирования войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Берсе в Х.

"Хотя мир сегодня может казаться далеким, украинцы должны понимать, что перспектива справедливого мира не может быть разрушена запугиванием или силой", – написал Берсе.

Он подчеркнул, что прочный мир невозможно построить на безнаказанности. Привлечение к ответственности, по его словам, должно быть неотъемлемым условием любого урегулирования. В этом контексте Берсе напомнил о решении о Специальном трибунале Совета Европы по преступлению агрессии, которое поддержали 36 стран и Евросоюз.

Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

От лиш би щось спиз...ти. А чому ніякого "занепокоєння" або навіть "великого занепокоєння"?
25.05.2026 06:31 Ответить
Десять років самі себе закликають.
25.05.2026 08:14 Ответить
 
 