Справедливый мир для Украины невозможен без ответственности РФ - Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсеназвал удары по Киеву очередной серьезной эскалацией, а сообщение об "Орешнике" - крайне тревожным развитием событий. Он заявил, что безнаказанность не может стать основой мира, а ответственность РФ должна быть частью любого урегулирования войны.

"Хотя мир сегодня может казаться далеким, украинцы должны понимать, что перспектива справедливого мира не может быть разрушена запугиванием или силой", – написал Берсе.

Он подчеркнул, что прочный мир невозможно построить на безнаказанности. Привлечение к ответственности, по его словам, должно быть неотъемлемым условием любого урегулирования. В этом контексте Берсе напомнил о решении о Специальном трибунале Совета Европы по преступлению агрессии, которое поддержали 36 стран и Евросоюз.

