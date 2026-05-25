Справедливый мир для Украины невозможен без ответственности РФ - Берсе
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсеназвал удары по Киеву очередной серьезной эскалацией, а сообщение об "Орешнике" - крайне тревожным развитием событий. Он заявил, что безнаказанность не может стать основой мира, а ответственность РФ должна быть частью любого урегулирования войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Берсе в Х.
"Хотя мир сегодня может казаться далеким, украинцы должны понимать, что перспектива справедливого мира не может быть разрушена запугиванием или силой", – написал Берсе.
Он подчеркнул, что прочный мир невозможно построить на безнаказанности. Привлечение к ответственности, по его словам, должно быть неотъемлемым условием любого урегулирования. В этом контексте Берсе напомнил о решении о Специальном трибунале Совета Европы по преступлению агрессии, которое поддержали 36 стран и Евросоюз.
Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
