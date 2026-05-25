Справедливий мир для України неможливий без відповідальності РФ - Берсе

Генсек Ради Європи Ален Берсе назвав удари по Києву черговою серйозною ескалацією, а повідомлення про "Орєшник" – вкрай тривожним розвитком подій. Він заявив, що безкарність не може стати основою миру, а відповідальність РФ має бути частиною будь-якого врегулювання війни.

"Хоча мир сьогодні може здаватися далеким, українці мають розуміти, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою", – написав Берсе.

Він наголосив, що тривалий мир неможливо збудувати на безкарності. Притягнення до відповідальності, за його словами, має бути невід'ємною умовою будь-якого врегулювання. У цьому контексті Берсе нагадав про рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи зі злочину агресії, яке підтримали 36 країн та Євросоюз.

Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

