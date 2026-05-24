Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 11, пошкоджено 110 об’єктів
Внаслідок масованої російської атаки на Київщину в ніч на 24 травня загинули дві людини, ще 11 постраждали, пошкоджено 110 об’єктів.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Зросла кількість постраждалих
"Цієї ночі Київщина знову пережила одну з наймасованіших комбінованих атак за останній час. Росія била по мирних містах і селах ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом були звичайні люди, їхні домівки, цивільна інфраструктура", - зазначив Калашник.
Загалом внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них одна дитина.
Постраждалій дівчинці - менше року, найстаршому з постраждалих 99. Двоє людей загинули.
Пошкодження
"Станом на зараз у області пошкоджено 110 об’єктів. Серед них — 49 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, 40 транспортних засобів, складські та логістичні приміщення, промислове підприємство, заклади освіти, культури та медицини", - розповів очільник КОВА.
Ситуація по районах
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.
- У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, амбулаторія, заклад культури та автомобілі. Постраждали шестеро людей.
- У Бучанському районі пошкоджені житлові будинки, складські та логістичні приміщення, транспорт. На жаль, одна людина загинула, ще одна — травмована.
- В Обухівському районі загинула людина, ще двоє постраждали, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки.
- Також наслідки атак зафіксовані у Білоцерківському, Броварському та Бориспільському районах.
На місцях продовжують працювати комунальники, аварійні бригади і представники місцевої влади, додав Калашник.
