Атака РФ на Киевщину: двое погибших, количество пострадавших возросло до 11, повреждено 110 объектов
В результате массированной российской атаки на Киевскую область в ночь на 24 мая погибли два человека, еще 11 получили ранения, повреждено 110 объектов.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Возросло количество пострадавших
"Этой ночью Киевская область вновь пережила одну из самых массированных комбинированных атак за последнее время. Россия наносила удары по мирным городам и селам ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом оказались обычные люди, их дома, гражданская инфраструктура", - отметил Калашник.
Всего в результате атаки пострадали 11 человек, среди них - один ребенок.
Пострадавшей девочке - меньше года, самому старшему из пострадавших - 99 лет. Двое человек погибли.
Повреждения
"На данный момент в области повреждено 110 объектов. Среди них - 49 частных домов, 9 многоэтажек, 40 транспортных средств, складские и логистические помещения, промышленное предприятие, учреждения образования, культуры и медицины", - рассказал глава КОВА.
Ситуация по районам
Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах.
- В Фастовском районе повреждены частные дома, многоэтажки, амбулатория, культурное учреждение и автомобили. Пострадали шесть человек.
- В Бучанском районе повреждены жилые дома, складские и логистические помещения, транспорт. К сожалению, один человек погиб, еще один — травмирован.
- В Обуховском районе погиб человек, еще двое пострадали, среди них ребенок. Повреждены жилые дома.
- Также последствия атак зафиксированы в Белоцерковском, Броварском и Бориспольском районах.
На местах продолжают работать коммунальщики, аварийные бригады и представители местной власти, добавил Калашник.
