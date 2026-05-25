Російська еліта втрачає віру в Путіна через війну та кризу, - The Guardian

У російських елітах посилюється розчарування диктатором РФ Володимиром Путіним через затяжну війну проти України та погіршення економічної ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в російському оточенні, бізнесі та західних спецслужбах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, співрозмовники з оточення Кремля описують Путіна як дедалі більш ізольованого лідера, тоді як частина еліт втрачає віру як у перспективи війни, так і в майбутнє російської економіки.

Панує глибоке розчарування

"Цього року настрої серед еліти, безперечно, змінилися… панує глибоке розчарування в Путіні", - заявило одне з джерел, яке The Guardian характеризує як бізнесмена з широкими зв’язками.

За словами співрозмовників, у російських колах посилюється відчуття наближення серйозної кризи.

"Ніхто не вірить, що завтра все раптово зруйнується. Але дедалі більше усвідомлюється, що продовжують ухвалюватися абсолютно безглузді, саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке відчуття майбутнього зникло", - зазначив співрозмовник видання.

Путін не планує згортати війну

Попри внутрішні проблеми, підхід Кремля до війни проти України, за даними джерел, не змінився. Путін, як і раніше, налаштований продовжувати бойові дії.

Співрозмовники видання стверджують, що Путін переконаний у можливості захоплення всього Донбасу до кінця року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Путіна залишається дедалі менше часу для нав’язування умов Україні, - розвідка Естонії

"Путін зациклений на Донбасі й не зупиниться, поки не досягне своєї мети", - сказало джерело, близьке до російського керівництва.

У матеріалі наголошується, що слова Путіна про нібито "наближення завершення війни" не означають готовності до компромісу. Навпаки - у Кремлі вважають військовий прорив можливим.

Представник української розвідки повідомив виданню, що російські генерали переконують Путіна у здатності захопити Донбас до кінця року.

У Кремлі можуть прикрашати реальність

Водночас джерела The Guardian сумніваються, що Путін отримує об’єктивну інформацію про реальний стан справ.

"Навіть якщо багато хто з його оточення усвідомлює реальність ситуації, ми все одно не знаємо, що саме розуміє сам Путін. У цьому й полягає найбільша складність", — зазначив один із представників європейських спецслужб.

Інше джерело додало, що російські чиновники та військові систематично подають президенту РФ надто оптимістичну картину.

"Звісно, чиновники та військові малюють президенту райдужну картину. Вони йому брешуть. Саме так працює система, яку створив Путін", - заявив співрозмовник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справедливий мир для України неможливий без відповідальності РФ - Берсе

У Москві розчарувалися в Трампі

Ще одним фактором, який вплинув на рішення Кремля продовжувати війну, стало розчарування в можливостях президента США Дональда Трампа вплинути на Україну.

За словами джерел, у Москві раніше сподівалися, що після повернення Трампа до влади Вашингтон змусить Київ піти на територіальні поступки.

"У Москві панував загальний оптимізм щодо того, що Трамп зможе віддати Донбас після свого обрання. Він значною мірою зник", - повідомило джерело, яке підтримує контакти з Кремлем.

Кремль побоюється втрати контролю над ситуацією

За даними видання, у Кремлі також дедалі більше обговорюють посилення цензури та обмеження інтернету в Росії.

"За обіднім столом усі говорять про інтернет. Зараз ми дещо наблизилися до Північної Кореї", - сказав один із кремлівських інсайдерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна проти України може перетворитися на поразку Путіна, - The Guardian

The Guardian зазначає, що російська влада дедалі частіше із заздрістю дивиться на китайську модель контролю інформаційного простору.

Водночас частина представників російської політичної верхівки, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, нібито намагалися переконати Путіна не вводити найжорсткіші обмеження, але безрезультатно.

Європейські спецслужби при цьому вважають, що російська еліта вже усвідомлює погіршення ситуації, однак не має чіткого плану дій.

"Вони розуміють, що ситуація погіршується. Але я не чув, щоб вони запитували: "То що ж нам з цим робити?"", — підсумував представник європейської розвідки.