Путін підписав закон, за яким може відправляти армію РФ за кордон для "захисту росіян"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про відправлення своєї армії за кордон начебто для "захисту прав громадян РФ", заарештованих за рішенням іноземних та міжнародних судів без участі Росії.

Про це повідомляє ASTRA та російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Документ передбачає, що за рішенням Путіна російська армія може виконувати завдання щодо "захисту росіян" у разі арешту, затримання, кримінального та іншого переслідування, якщо йдеться про суди, в яких Росія не бере участі й чия компетенція "не ґрунтується на міжнародному договорі з Росією або на резолюції Радбезу ООН". Серед іншого під це визначення підпадає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС).

На початку травня за цей законопроєкт проголосував 381 депутат. Перед голосуванням не було поправок і обговорення.

Використання зброї

Російська рада з оборони та безпеки у висновках вказала, що у таких випадках передбачена "можливість залучення збройних сил Російської Федерації до виконання завдань із застосуванням зброї не за їх призначенням для захисту громадян Російської Федерації" –– за рішенням Путіна.

Окрім того, за наказом російського диктатора для "захисту росіян" за кордоном мають застосовувати відповідні заходи й "органи державної влади РФ в межах своїх повноважень".

