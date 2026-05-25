Путін підписав закон, за яким може відправляти армію РФ за кордон для "захисту росіян"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про відправлення своєї армії за кордон начебто для "захисту прав громадян РФ", заарештованих за рішенням іноземних та міжнародних судів без участі Росії.

Про це повідомляє ASTRA та російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Документ передбачає, що за рішенням Путіна російська армія може виконувати завдання щодо "захисту росіян" у разі арешту, затримання, кримінального та іншого переслідування, якщо йдеться про суди, в яких Росія не бере участі й чия компетенція "не ґрунтується на міжнародному договорі з Росією або на резолюції Радбезу ООН". Серед іншого під це визначення підпадає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС).

  • На початку травня за цей законопроєкт проголосував 381 депутат. Перед голосуванням не було поправок і обговорення.

Використання зброї

Російська рада з оборони та безпеки у висновках вказала, що у таких випадках передбачена "можливість залучення збройних сил Російської Федерації до виконання завдань із застосуванням зброї не за їх призначенням для захисту громадян Російської Федерації" –– за рішенням Путіна.

Окрім того, за наказом російського диктатора для "захисту росіян" за кордоном мають застосовувати відповідні заходи й "органи державної влади РФ в межах своїх повноважень".

Топ коментарі
Сподіваюсь США та ЄС почнуть примусово висилати кацапів на батьківщину, щоб не допустити ескалації нехай пуйло їх у себе захищає "на родине"...
25.05.2026 21:10 Відповісти
Він вже захистив даунбасят. В багатьох немає ні квартир, ні чоловіків, ні жінок, ні дітей, ні роботи і навіть міст.
25.05.2026 21:15 Відповісти
Хотів би побачити, як це буде виконуватися, наприклад, в США, КНР, КНДР, Туреччині, Індії чи Пакістані....
25.05.2026 21:05 Відповісти
Хотів би побачити, як це буде виконуватися, наприклад, в США, КНР, КНДР, Туреччині, Індії чи Пакістані....
25.05.2026 21:05 Відповісти
Там ніяк не буде виконуватися, в їх бік пуйло боїться навіть косо подивитися. Це все приймається виключно для дій на території України і для залякування білорусів, вірмен, молдаван і країн Азії.
25.05.2026 21:13 Відповісти
Ну з молдаванами ти помилився, жоден літак туди не прилетить, а по землі в них немає шляху!!!
25.05.2026 21:35 Відповісти
Там вистачає своїх ідіотів, які підтримують пуйла і засраху. Не буду називати автономію і сепарів, Ви самі про них знаєте.
25.05.2026 21:50 Відповісти
дурманина якась, як відсутність цього закону, завадила росії напасти на україну в 2022 році ?
25.05.2026 21:05 Відповісти
Він їм запропонує 30 кілобаксів за підписання контракту, і вони підпишуть. А де ти будеш шукати українців для війни?
25.05.2026 21:27 Відповісти
Яким чином він дронами та ракетами зможе когось захищати, окрім того що буде вбивати і тих кого нібито захищає. Це найбільша помилка російської влади розв'язати війну проти українців, він у будь якому випадку її програє, бо українці це дуже гордий народ, причому історично більша частина має відношення до славетної Київської Русі.
25.05.2026 21:10 Відповісти
А куди поділась така горда, незламна і славетна Київська Русь? Жителі Київської Русі мабуть теж думали, що даремно хтось там на них нападає, бо вони горді і нікому ніколи не програють...
25.05.2026 21:32 Відповісти
Я не буду з Вами спорити, але знаєте чому китайці будували свою Велику стіну? Бо там утворилися інші народи, тіпа монгол, які генетично наполовину китайці, які вирішили що вони мають право грабувати всіх, та впала імперія монголоідів, але правили дуже довго. Будь які імперії падають не тому що вони слабкі, а тому що починають воювати зі своїми, як правильніше сказати, генетичними родичами, які їх створили. Нажаль це якесь генетичне захворювання у людства.
25.05.2026 21:42 Відповісти
Цікава гіпотеза...
25.05.2026 21:55 Відповісти
І яке після цього може бути ставлення до росіян в Україні, до російської мови?
25.05.2026 21:10 Відповісти
як не дивно, нормальне
от вчора якесь кафе розгромили в Києві
і в який раз!!!!
теж не дійшло- досі гавкають росмовою
тупоголові.
25.05.2026 21:40 Відповісти
А що, якщо всі почнуть говорити українською, то нас перестануть бомбити?
25.05.2026 21:54 Відповісти
Нехай хоч сто законів підписує - пофігу
25.05.2026 21:12 Відповісти
що ж тепер буде? Митрополита Илариона задержали в Чехии. В его машине нашли контейнеры с «белым веществом» https://www.bbc.com/russian/articles/cpdppe20168o
25.05.2026 21:12 Відповісти
Старий ексгібіціоніст зібрався лякати маленьку Естонію.
25.05.2026 21:18 Відповісти
25.05.2026 21:18 Відповісти
Готовятся к Грузии или еще кому) показательный урок после Украины что остальные из орбиты не вылезут)
25.05.2026 21:19 Відповісти
в прибалтику зібрався чи що.
25.05.2026 21:20 Відповісти
Тільки коли він їх захищає, вони чогось масово гинуть.
25.05.2026 21:28 Відповісти
Де вони ще звіздюлєй не вигрібали?Нехай захистить вагнер в трусіках.Їх туареги ображають в Малі.
25.05.2026 21:30 Відповісти
Думаю это не для нас новость.
25.05.2026 21:31 Відповісти
Нема у нас ніяких ваших росіян, всі - громадяни України. Є тільки частина населення, що спілкується російською. Крапка.
25.05.2026 21:32 Відповісти
ви цього ублюдка путіна чули????? -
скрізь, де лунає росмова, у нього
ввижається росія і росіяни
може, вже нарешті, просто слід закрити пельку російську?
яка може ще бути "частина населення"???????
за кордоном я не бачу різниці між смердючою кацапнею
і тих, хто прибіг з України і гавкає російською
25.05.2026 21:39 Відповісти
В США, Австралії, Канаді, Новій Зенландії спілкуються англійською, але ж Англія не заявляє, що буде захищати права англомовних в інших країнах.
25.05.2026 21:54 Відповісти
понатикували цього лайна по всьому світу
дозволили множинне громадянство,
а тепер висрались цим законом,
смердючі кацапи.
25.05.2026 21:36 Відповісти
КУЙЛО підписав закон, за яким може відправляти армію РФ за кордон для "захисту росіян" , А УКРАЇНА МАЄ ПОКАЗАТИ ЯК САМЕ З 2022 РОКУ КУЙЛО "ЗАХИЩАЄ РОСІЯН" В УКРАЇНІ СТИРАЮЧИ ТЕРИТОРІЇ НА КОТРИХ ПРОЖИВАЛИ РОСІЯНИ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ РАШИСТСЬКУ АРМІЮ ТЕРОРИСТІВ І ВБИВЦЬ
25.05.2026 21:51 Відповісти
До сраки ті всі його закони, розвал кацапстану і так вже не за гормами!
25.05.2026 21:56 Відповісти
Епічний *****(Спочатку відправвляє ,а потім організовує законодавчу базу для ради *********,а потім сам і підписує.
25.05.2026 21:57 Відповісти
Треба приймати дзеркальні заходи: спочатку привентивний удар по москві, а потім арешт якогось кацапа. Як тільки з'явиться такий закон, болота почнуть скиглити та жалітися на русофобію
25.05.2026 22:00 Відповісти
А та "армія", якою ***** намагається лякати, взагалі існує ?
25.05.2026 22:06 Відповісти
 
 