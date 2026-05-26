РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11503 посетителя онлайн
Новости Россияне за рубежом
1 140 17

Митрополита РПЦ Илариона, которого награждал Путин, задержали в Чехии по подозрению в перевозке наркотиков

Российского митрополита задержали в Чехии: нашли наркотики

24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона по подозрению в перевозке наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Известно, что российский митрополит был отправлен "на покой" с должности главы Будапештско-Венгерской епархии и в настоящее время служит в храме в чешском городе Карловы Вары.

В Telegram-канале Илариона сообщили, что при досмотре его автомобиля полицейские обнаружили "четыре небольших контейнера с веществом белого цвета".

Читайте: РПЦ в Африке подозревают в вербовке кенийцев на войну против Украины, - СМИ

Полиция Чехии подтвердила, что в районе населенного пункта Унгошт недалеко от Праги был остановлен автомобиль. Причиной стало анонимное сообщение о перевозке наркотических и психотропных веществ.

Прокуратура сообщила, что на данный момент никому не было предъявлено обвинение, допрос двух задержанных продолжается.

В то же время в Telegram-канале митрополита сообщалось, что с Иларионом ехал оператор.

Сам митрополит отрицает причастность к хранению наркотиков и назвал все это "провокацией".

"По имеющейся у нас информации, никаких претензий относительно нарушения правил дорожного движения предъявлено не было. Скорее всего, была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле. Полицейские сразу направились к багажнику – как будто заранее знали, где искать", – сказал адвокат Илариона.

Читайте также: РПЦ в Европе рассматривают как инструмент гибридного влияния России, - ЦПД

Что известно об Иларионе?

Митрополит ранее на протяжении многих лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался одним из самых приближенных к патриарху Кириллу.

Иларион был направлен на служение в Карловы Вары решением Священного синода РПЦ в декабре 2024 года. Тогда он был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ после того, как его бывший келийник (помощник) Георгий Судзуки обвинил иерарха в домогательствах.

Также известно, что его награждал российский диктатор Владимир Путин.

Смотрите также: Лавров о проверке культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре: "Узаконенное святотатство при попустительстве Европы, где буйно расцветает сатанизм". ВИДЕО

Автор: 

наркотики (2162) РПЦ (752) Чехия (1912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Путєн, ввєді вайська в Чехію на асвабаждєніє рускаязичнава страдальца!
показать весь комментарий
26.05.2026 15:12 Ответить
+4
Пару пакетиків марафєту і один хлопчик-келійник - то не бізнес, то для себе, для душі.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:21 Ответить
+3
То була освячена мука для проскур )
показать весь комментарий
26.05.2026 15:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То була освячена мука для проскур )
показать весь комментарий
26.05.2026 15:06 Ответить
московський чорт попутав чеського митрополита...
показать весь комментарий
26.05.2026 15:29 Ответить
Багатоверстатник - наркоту впарює - проституток кришує - надому шиє
показать весь комментарий
26.05.2026 15:08 Ответить
Пару пакетиків марафєту і один хлопчик-келійник - то не бізнес, то для себе, для душі.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:21 Ответить
Як казала баба юля, - Всьо пропало! -
показать весь комментарий
26.05.2026 15:11 Ответить
Путєн, ввєді вайська в Чехію на асвабаждєніє рускаязичнава страдальца!
показать весь комментарий
26.05.2026 15:12 Ответить
О...Мишаня тута...Здорова!Гляди,будешь громко вопеть и тебе введут...а потом разопнут в трусиках
показать весь комментарий
26.05.2026 15:18 Ответить
Как тєбє давєча?
показать весь комментарий
26.05.2026 15:22 Ответить
Ты так выражаешься с бодуна,что тебя не расшифруешь...Шо ты имеешь ввиду??Есть несколько вариантов-
1.Учитывая твои кацапские корни,ты празднуешь недавний обстрел Украины твоими братушками...и с издевкой спрашиваешь об ощещениях на своем кацапском....
2.Ты сам не знаешь что ты хотел спросить,потому что много бухаешь потому заговариваешься малехо..
3.Я не знаю Иди спи.Мине нормально.
4.Возможно Митрополит,был твоим личным диллером и ты не бухаешь Срочно беги пиши челобитную куйлу,чтоб он ввел "освободителей"
показать весь комментарий
26.05.2026 15:32 Ответить
кремлівська дурилка приймає на свою голову закони, які не зможе виконати.

ну і як тепер захищати того кацапського попа ?
знову обіср...ся лисий карлик !

.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:33 Ответить
Ну,это дело "богоугодное"..приходу надо ведь на чем то зарабатывать...шо те свечки-поборы и обряды....куда только они бабло девают,непонятно...за годы войны,ни одна епархия-ни хрюсская,ни украинская в том числе...ни гуманитарки,ни помощи прихожанам...большой хер всем...только разные "сектанты" и религиозные миниобщины оказывали посильную,но хоть какую то помощь переселенцам,пострадавшим и нуждающимся...Самые большие-ноль...полный покуизм...как вроде они вообще боком ко всему...московский патриархат,вообще сплелся в клубок с фсбшниками...священниками их называть-это что меня баллероном
показать весь комментарий
26.05.2026 15:16 Ответить
ета для связі с всєвишнім.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:17 Ответить
Духовні скрепи
показать весь комментарий
26.05.2026 15:19 Ответить
Как говорится, других писателей для вас у нас нет... на болотах ***** и его шайка давно сидят на тяжёлой наркоте...
показать весь комментарий
26.05.2026 15:20 Ответить
Мало того, що РПЦшна сволота, так він ще піТор та нарком. Пипець майже повний фарш гріхів.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:28 Ответить
як кажуть кацапи:

"пиво без водки - деньги на ветер, голова болеть не будет"

.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:36 Ответить
Співробітник фсб мп перевозив таємну інформацію своєму шефу кирилу, замаскував її під наркотики, думав що наркотики замаскують запах
показать весь комментарий
26.05.2026 15:34 Ответить
 
 