Митрополита РПЦ Илариона, которого награждал Путин, задержали в Чехии по подозрению в перевозке наркотиков
24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона по подозрению в перевозке наркотиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Известно, что российский митрополит был отправлен "на покой" с должности главы Будапештско-Венгерской епархии и в настоящее время служит в храме в чешском городе Карловы Вары.
В Telegram-канале Илариона сообщили, что при досмотре его автомобиля полицейские обнаружили "четыре небольших контейнера с веществом белого цвета".
Полиция Чехии подтвердила, что в районе населенного пункта Унгошт недалеко от Праги был остановлен автомобиль. Причиной стало анонимное сообщение о перевозке наркотических и психотропных веществ.
Прокуратура сообщила, что на данный момент никому не было предъявлено обвинение, допрос двух задержанных продолжается.
В то же время в Telegram-канале митрополита сообщалось, что с Иларионом ехал оператор.
Сам митрополит отрицает причастность к хранению наркотиков и назвал все это "провокацией".
"По имеющейся у нас информации, никаких претензий относительно нарушения правил дорожного движения предъявлено не было. Скорее всего, была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле. Полицейские сразу направились к багажнику – как будто заранее знали, где искать", – сказал адвокат Илариона.
Что известно об Иларионе?
Митрополит ранее на протяжении многих лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался одним из самых приближенных к патриарху Кириллу.
Иларион был направлен на служение в Карловы Вары решением Священного синода РПЦ в декабре 2024 года. Тогда он был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ после того, как его бывший келийник (помощник) Георгий Судзуки обвинил иерарха в домогательствах.
Также известно, что его награждал российский диктатор Владимир Путин.
ну і як тепер захищати того кацапського попа ?
знову обіср...ся лисий карлик !
