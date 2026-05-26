Митрополита РПЦ Іларіона, якого нагороджував Путін, затримали у Чехії за підозрою у перевезенні наркотиків

24 травня у Чехії затрмиали митрополита Російської православної церкви Іларіона за підозрою у перевезенні наркотиків.

Подробиці

Відомо, що російський митрополит був відправлений "на спокій" з посади голови Будапештсько-Угорської єпархії та служить наразу у храмі в чеському місті Карлові Вари.

У Telegram-каналі Іларіона повідомили, що під час огляду його авто поліцеській виявили "чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору".

Поліція Чехії підтвердила, що в районі населеного пункту Унгошть поблизу Праги було зупинено автомобіль. Причиною стало анонімне повідомлення про перевезення наркотичних та психотропних речовин.

Прокуратура повідомила, що наразі нікому не було пред'явлено звинувачення, допит двох затриманих триває.

Водночас у Telegram-каналі митрополита повідомлялось, що із Іларіоном їхав оператор.

Сам митрополит заперечує причетність до зберігання наркотиків та назвав все "провокацією".

"За наявною у нас інформацією, жодних претензій щодо порушення правил дорожнього руху пред'явлено не було. Найімовірніше, що було поставлене завдання провести обшук саме в цьому автомобілі. Поліцейські одразу попрямували до багажника – начебто заздалегідь знали, де шукати", - сказав адвокат Іларіона.

Що відомо про Іларіона?

Митрополит раніше протягом багатьох років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату та вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила.

Іларіон був направлений на служіння у Карлові Вари рішенням Священного синоду РПЦ у грудні 2024 року. Тоді його було звільнено від управління Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ після того, як його колишній келійник (помічник) Георгій Судзукі звинуватив ієрарха у домаганнях.

Також відомо, що його нагороджував російський диктатор Володимир Путін.

