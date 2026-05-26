Митрополита РПЦ Іларіона, якого нагороджував Путін, затримали у Чехії за підозрою у перевезенні наркотиків

Російського митрополита затримали у Чехії: знайшли наркотики

24 травня у Чехії затрмиали митрополита Російської православної церкви Іларіона за підозрою у перевезенні наркотиків.

Подробиці

Відомо, що російський митрополит був відправлений "на спокій" з посади голови Будапештсько-Угорської єпархії та служить наразу у храмі в чеському місті Карлові Вари.

У Telegram-каналі Іларіона повідомили, що під час огляду його авто поліцеській виявили "чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору".

Поліція Чехії підтвердила, що в районі населеного пункту Унгошть поблизу Праги було зупинено автомобіль. Причиною стало анонімне повідомлення про перевезення наркотичних та психотропних речовин.

Прокуратура повідомила, що наразі нікому не було пред'явлено звинувачення, допит двох затриманих триває.

Водночас у Telegram-каналі митрополита повідомлялось, що із Іларіоном їхав оператор.

Сам митрополит заперечує причетність до зберігання наркотиків та назвав все "провокацією".

"За наявною у нас інформацією, жодних претензій щодо порушення правил дорожнього руху пред'явлено не було. Найімовірніше, що було поставлене завдання провести обшук саме в цьому автомобілі. Поліцейські одразу попрямували до багажника – начебто заздалегідь знали, де шукати", - сказав адвокат Іларіона.

Що відомо про Іларіона?

Митрополит раніше протягом багатьох років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату та вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила.

Іларіон був направлений на служіння у Карлові Вари рішенням Священного синоду РПЦ у грудні 2024 року. Тоді його було звільнено від управління Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ після того, як його колишній келійник (помічник) Георгій Судзукі звинуватив ієрарха у домаганнях.

Також відомо, що його нагороджував російський диктатор Володимир Путін.

Путєн, ввєді вайська в Чехію на асвабаждєніє рускаязичнава страдальца!
Пару пакетиків марафєту і один хлопчик-келійник - то не бізнес, то для себе, для душі.
То була освячена мука для проскур )
московський чорт попутав чеського митрополита...
Багатоверстатник - наркоту впарює - проституток кришує - надому шиє
Як казала баба юля, - Всьо пропало! -
О...Мишаня тута...Здорова!Гляди,будешь громко вопеть и тебе введут...а потом разопнут в трусиках
Как тєбє давєча?
Ты так выражаешься с бодуна,что тебя не расшифруешь...Шо ты имеешь ввиду??Есть несколько вариантов-
1.Учитывая твои кацапские корни,ты празднуешь недавний обстрел Украины твоими братушками...и с издевкой спрашиваешь об ощещениях на своем кацапском....
2.Ты сам не знаешь что ты хотел спросить,потому что много бухаешь потому заговариваешься малехо..
3.Я не знаю Иди спи.Мине нормально.
4.Возможно Митрополит,был твоим личным диллером и ты не бухаешь Срочно беги пиши челобитную куйлу,чтоб он ввел "освободителей"
кремлівська дурилка приймає на свою голову закони, які не зможе виконати.

ну і як тепер захищати того кацапського попа ?
знову обіср...ся лисий карлик !

Ну,это дело "богоугодное"..приходу надо ведь на чем то зарабатывать...шо те свечки-поборы и обряды....куда только они бабло девают,непонятно...за годы войны,ни одна епархия-ни хрюсская,ни украинская в том числе...ни гуманитарки,ни помощи прихожанам...большой хер всем...только разные "сектанты" и религиозные миниобщины оказывали посильную,но хоть какую то помощь переселенцам,пострадавшим и нуждающимся...Самые большие-ноль...полный покуизм...как вроде они вообще боком ко всему...московский патриархат,вообще сплелся в клубок с фсбшниками...священниками их называть-это что меня баллероном
ета для связі с всєвишнім.
Духовні скрепи
Отакий він опіум для народа.
Как говорится, других писателей для вас у нас нет... на болотах ***** и его шайка давно сидят на тяжёлой наркоте...
Мало того, що РПЦшна сволота, так він ще піТор та нарком. Пипець майже повний фарш гріхів.
як кажуть кацапи:

"пиво без водки - деньги на ветер, голова болеть не будет"

Я взагалі думаю що попяри ху.... лостану це найневірливіші люди, і швидше за все слуги сатани та прислужники фсб
Співробітник фсб мп перевозив таємну інформацію своєму шефу кирилу, замаскував її під наркотики, думав що наркотики замаскують запах
Засипався офіцер ФСБ.
Митрополит Иларион
В ломке и печали
Благодать вез в порошке
Да бесы отобрали ... 😈
26.05.2026 15:43 Відповісти
Тупі москалі фразу "опіум для народа" сприйняли буквально. І вирішили привести у відповідність внутрішню суть, словесний опис та поточну діяльність їхної секти релігійної - торгують руками сектантів напряму наркотою. І далеко не словесно-ідейною.
" По чем опиум для народа ? " (С) ( у всіх сенсах )
якшо там в машині був водій, то всі зіпхнуть на нього і справі кінець.
Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
