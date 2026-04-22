Лавров про перевірку культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі: "Узаконенное святотатство при попустительстве Европы, где буйно рацветат сатанизм". ВIДЕО
Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров вчергове вдався до релігійної риторики, намагаючись дискредитувати дії української влади щодо повернення державного майна в управління громади. Цього разу об’єктом його критики стала звичайна процедура перевірки культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Лаврова, наукова та історична інвентаризація мощей святих є ознакою "сатанізму", який нібито поширюється не лише в Україні, а й у Європі.
"Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского Министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве и даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", - заявив очільник МЗС РФ.
так шо не хитруй лайно собаче
щось цей мерін запізнюється до кабзона....
Особливо, якщо цей привід стосується наведення порядку в Україні.
Чергова порція інтелектуальної совісті й благопристойності від очільника МЗС РФ!