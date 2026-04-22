Лавров про перевірку культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі: "Узаконенное святотатство при попустительстве Европы, где буйно рацветат сатанизм". ВIДЕО

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров вчергове вдався до релігійної риторики, намагаючись дискредитувати дії української влади щодо повернення державного майна в управління громади. Цього разу об’єктом його критики стала звичайна процедура перевірки культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, наукова та історична інвентаризація мощей святих є ознакою "сатанізму", який нібито поширюється не лише в Україні, а й у Європі.

"Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского Министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве и даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", - заявив очільник МЗС РФ.

+32
Іди *****.
22.04.2026 13:19
+11
Та ні... "Пердить" він цілком притомно... Розказував мені товариш, що вже років з 20, майстерня ювелірна (є така, при Лаврі), працювала невтомно, клепаючи КОПІЇ реліквій. Їх залишали в Лаврі, а оригінали переправляли в Москву.... І Лавров "пихтить", щоб дискредитувать інвентаризацію. Бо, коли експертиза виявить підробки, то це буде грандіозний дипломатичний скандал! І "віддуваться" за ці "хитровиїбнуті шашні", змусять ЙОГО...
22.04.2026 13:43
+10
Ара збудилася і засмутилася через речі які не мають до цієї істоти ніякого відношення. Ганьба вірменського народу
22.04.2026 13:22
22.04.2026 13:19
Лавров, це постійне волання, брехня, провокація, убивство людей за кордоном з СЗР!
22.04.2026 13:38
22.04.2026 13:20
Шо ти гониш? - кінь Пржевальського
22.04.2026 13:21
22.04.2026 13:22
Позорисько стада, темна пляма на чеснім імені всіх копитних.
22.04.2026 13:23
старому меріну відсИпали свіжу партію конопель..
22.04.2026 13:23
Мумія Лєніна взірець православності...
22.04.2026 13:24
22.04.2026 13:24
Нехай перевірить у мавдзалєє, наявність залишків члЄніна!! Бо крадуть торгують ними, самі члЄни його партейкі!! Симоненко, може підтвердити з подєльніками сруськіми!!
22.04.2026 13:41
От би по тому зіккурату наші вгатили..
23.04.2026 07:07
Сьогодні президент РФ знову надав Академії ФСБ у Москві звання «імені Фелікса Дзержинського», йдеться в указі Путіна.
22.04.2026 13:29
нажрался прелого овса и пердит
22.04.2026 13:30
22.04.2026 13:43
Вполне в духе российских нацистов
22.04.2026 13:58
Доречі дійсно, дуже цікаво - що там з інвентаризацією..крім музейних, там ж ще обалденний бібліотечний фонд у Національній історичній бібліотеці..
23.04.2026 07:13
знищення московіі і московитів це вимога ВСЕВИШНЬОГО усьому людству планети ...
так шо не хитруй лайно собаче
22.04.2026 13:33
Вівса старий мерин переїв чи коксу?
22.04.2026 13:36
Та в нього салат з вівса, заправлений первитином..тому такий борзий бодрячок)) все за гебнявими інструкціями..
23.04.2026 07:15
Какое твое, лошадиное дело?
22.04.2026 13:37
22.04.2026 13:43
Більшовики і комуняки церкви в Україні нищили он де був сатанизм,а інвентаризація-це інша річ)
22.04.2026 13:44
Гарний московит - мертвий московит.
щось цей мерін запізнюється до кабзона....
22.04.2026 13:46
Про лаврова - «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?»
22.04.2026 13:50
Якщо вже "лошадь" озвалася, то це 100% означає що поцуплено багато, а оригінали замінені підробками масово.
22.04.2026 13:53
Цікаво надовго б заткнулась раша, якщо б вбили лаврова ? Занадто він неадекватний
22.04.2026 14:11
Язычник думает что если маслак святого к голове приклеит то быстрей в рай пустят, без очереди?
22.04.2026 14:11
Сатанизм будет ещё тот, когда тебя вместе с ****** будут черти в смоле кипящей отваривать на медленном огне...
22.04.2026 14:19
Коняка віруюча
22.04.2026 14:34
Коли ти вже здохнеш рашиська мерзота разом з своїм господарем наскільки світ став чистішим від рашиської чуми ?
22.04.2026 14:43
наші храми - не твоє коняче діло, не лізь сюди своїм немитим копитом!
22.04.2026 14:52
У кацапів істерика? Будь-який привід для неї -- то є добре!
Особливо, якщо цей привід стосується наведення порядку в Україні.
22.04.2026 15:00
''Святий '' з великим й світлим образом Сина Божого проти святотатства та буйного сатанізму!

Чергова порція інтелектуальної совісті й благопристойності від очільника МЗС РФ!
22.04.2026 15:04
Цікаво, а вони трупу Ілліча ж точно інвентарний номер присвоїли. І інвентаризацію Мавзолея, мабуть, проводять.
22.04.2026 15:07
Інвентаризацію о̀рганів...
22.04.2026 15:22
Прийшов час турнути доньку Лаврова з ненависної Америки.
22.04.2026 15:20
А в чем проблема то? Попы растянули все?)
22.04.2026 15:20
Православний СССР, бл#дь.
22.04.2026 15:48
занавєсочка з тараканами за спиною свідчить що лавров все підбирає на свій смак
22.04.2026 15:55
Ага на святу кацапську скрепу зазіхають -на право воровать.
22.04.2026 16:28
занавески в тему....
22.04.2026 16:36
Сатана скаржитися на святотатство.
22.04.2026 17:03
рєпєцє в Украінє нєт, конскій зуб даю.
22.04.2026 17:14
Сам Сатана клеймит сатанизм 😁
22.04.2026 17:27
лавров - старий комуніст, в говнє, боге, політиці, нацизмі, піхві та лошадіній збрує , особливо в уздєчкє, за яку тягне пуцин, розбирається однаково добре
22.04.2026 17:32
Признайся чесно мерин, накинув оком на якусь іконку з Лаври?
22.04.2026 20:57
З чого Лаврова так хвилює справа іншої країни? Мабуть того, що щось ще можуть нарити, що приховано у Лаврі?
23.04.2026 01:16
Слуга сатани знає про сатанізм все. І шторки з тарганами в тему.
23.04.2026 08:41
а навіщо цитувати, що там якийсь болотний дегенерат проіржав, невже це повинно когось турбувати?
23.04.2026 11:08
Давно пора догадаться, что кличку приставку к имени падлик - Мерседес, заработал паша мордатый, именно возглавляя Лавру, да многие знали, но молчали. Теперь поздно.
24.04.2026 03:03
 
 