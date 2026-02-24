Печери Києво-Печерської лаври відкривають після трирічної перерви: новий маршрут

Після трирічної перерви Ближня та Дальня печери Києво-Печерської лаври знову відкриваються для вірян і туристів. Відвідування відновлюють в оновленому форматі — з поверненням до історичного маршруту та новими правилами доступу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлено історичний маршрут

"Технічний стан печер приведено у нормальний стан, проведено повне обстеження й вивчення святинь, які перебували в печерах. І ми зараз фактично відновлюємо відвідування печер, але трошки в оновленому форматі. Ми відновлюємо той шлях, яким йшли віряни у печери ще з часів Петра Могили – в давнину люди заходили через Хрестовоздвиженську церкву. На жаль, за часів Московського патріархату, і до цього ще радянська влада долучилася, було змінено цей маршрут, він був не логічний, не історичний. Тепер ми відкриваємо можливість пройти тим маршрутом, яким українці ходили 400, 300, 200 років тому", - зазначив Остапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава поки не змогла завершити в Лаврі жодного об’єкту, - директор Остапенко про реставрацію Заповідника

Графік та умови відвідування печер

Для загального відвідування печери буде відкрито 25 лютого.

З 09:00 до 11:00 безкоштовно відвідати печери зможуть віряни у супроводі представників ПЦУ.

А після 12:00 знайомитися з історією печер зможуть туристичні групи під егідою екскурсоводів.

Офіційно ж печери відкрили й показали пресі 24 лютого, у 4-ті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами гендиректора Києво-Печерського заповідника, цю дату обрали не випадково.

Також читайте: Через ідеологію Лавру сприймають як російську святиню. Відновлення українського служіння - пріоритет, - директор Заповідника Остапенко

"Цей день дуже важливий символічно, бо треба розуміти, що ця війна точиться з Росією не чотири роки, а понад 300 років. Насправді це війна за нашу ідентичність, і Росія століттями саме через церкву намагалася знищити нашу українську ідентичність. Найбільша святиня Києво-Печерської лаври ближня й дальня печери – це найсакральніша частина, де перебуває фактично весь український пантеон – наші видатні святі, державні діячі, які стали святими. І ці об’єкти мали бути повернуті українському народу для молитви", - сказав Остапенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ пошкоджені об’єкти Києво-Печерської лаври. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у серпні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів. Відповідне рішення було ухвалено через системне перешкоджання прихильниками УПЦ (МП) доступу до приміщень Нижньої лаври.