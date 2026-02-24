Пещеры Киево-Печерской лавры открывают после трехлетнего перерыва: новый маршрут

После трехлетнего перерыва Ближняя и Дальняя пещеры Киево-Печерской лавры вновь открываются для верующих и туристов. Посещение возобновляется в обновленном формате — с возвращением к историческому маршруту и новыми правилами доступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановлен исторический маршрут

"Техническое состояние пещер приведено в нормальное состояние, проведено полное обследование и изучение святынь, которые находились в пещерах. И мы сейчас фактически возобновляем посещение пещер, но немного в обновленном формате. Мы восстанавливаем тот путь, по которому шли верующие в пещеры еще со времен Петра Могилы – в древности люди заходили через Крестовоздвиженскую церковь. К сожалению, во времена Московского патриархата, и к этому еще присоединилась советская власть, был изменен этот маршрут, он был не логичным, не историческим. Теперь мы открываем возможность пройти тем маршрутом, которым украинцы ходили 400, 300, 200 лет назад", - отметил Остапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство пока не смогло завершить в Лавре ни один объект, - директор Остапенко о реставрации заповедника

График и условия посещения пещер

Для общего посещения пещеры будут открыты 25 февраля.

С 09:00 до 11:00 бесплатно посетить пещеры смогут верующие в сопровождении представителей ПЦУ.

А после 12:00 знакомиться с историей пещер смогут туристические группы под эгидой экскурсоводов.

Официально же пещеры открыли и показали прессе 24 февраля, в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. По словам гендиректора Киево-Печерского заповедника, эту дату выбрали не случайно.

Читайте также: Из-за идеологии Лавру воспринимают как российскую святыню. Восстановление украинского служения - приоритет, - директор заповедника Остапенко

"Этот день очень важен символически, потому что нужно понимать, что эта война идет с Россией не четыре года, а более 300 лет. На самом деле это война за нашу идентичность, и Россия веками именно через церковь пыталась уничтожить нашу украинскую идентичность. Самая большая святыня Киево-Печерской лавры ближняя и дальняя пещеры - это самая сакральная часть, где находится фактически весь украинский пантеон - наши выдающиеся святые, государственные деятели, которые стали святыми. И эти объекты должны были быть возвращены украинскому народу для молитвы", - сказал Остапенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате атаки РФ повреждены объекты Киево-Печерской лавры. ФОТОрепортаж

Напомним, в августе 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" временно прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Соответствующее решение было принято из-за системного препятствования сторонниками УПЦ (МП) доступа к помещениям Нижней лавры.