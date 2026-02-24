РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7757 посетителей онлайн
Новости Лаврские пещеры
1 701 10

Пещеры Киево-Печерской лавры открывают после трехлетнего перерыва: новый маршрут

лавра

После трехлетнего перерыва Ближняя и Дальняя пещеры Киево-Печерской лавры вновь открываются для верующих и туристов. Посещение возобновляется в обновленном формате — с возвращением к историческому маршруту и новыми правилами доступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановлен исторический маршрут

"Техническое состояние пещер приведено в нормальное состояние, проведено полное обследование и изучение святынь, которые находились в пещерах. И мы сейчас фактически возобновляем посещение пещер, но немного в обновленном формате. Мы восстанавливаем тот путь, по которому шли верующие в пещеры еще со времен Петра Могилы – в древности люди заходили через Крестовоздвиженскую церковь. К сожалению, во времена Московского патриархата, и к этому еще присоединилась советская власть, был изменен этот маршрут, он был не логичным, не историческим. Теперь мы открываем возможность пройти тем маршрутом, которым украинцы ходили 400, 300, 200 лет назад", - отметил Остапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство пока не смогло завершить в Лавре ни один объект, - директор Остапенко о реставрации заповедника

График и условия посещения пещер

  • Для общего посещения пещеры будут открыты 25 февраля.
  • С 09:00 до 11:00 бесплатно посетить пещеры смогут верующие в сопровождении представителей ПЦУ.
  • А после 12:00 знакомиться с историей пещер смогут туристические группы под эгидой экскурсоводов.

Официально же пещеры открыли и показали прессе 24 февраля, в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. По словам гендиректора Киево-Печерского заповедника, эту дату выбрали не случайно.

Читайте также: Из-за идеологии Лавру воспринимают как российскую святыню. Восстановление украинского служения - приоритет, - директор заповедника Остапенко

"Этот день очень важен символически, потому что нужно понимать, что эта война идет с Россией не четыре года, а более 300 лет. На самом деле это война за нашу идентичность, и Россия веками именно через церковь пыталась уничтожить нашу украинскую идентичность. Самая большая святыня Киево-Печерской лавры ближняя и дальняя пещеры - это самая сакральная часть, где находится фактически весь украинский пантеон - наши выдающиеся святые, государственные деятели, которые стали святыми. И эти объекты должны были быть возвращены украинскому народу для молитвы", - сказал Остапенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате атаки РФ повреждены объекты Киево-Печерской лавры. ФОТОрепортаж

Напомним, в августе 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" временно прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Соответствующее решение было принято из-за системного препятствования сторонниками УПЦ (МП) доступа к помещениям Нижней лавры.

Автор: 

культура (68) Лавра (45)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
а лавру вже очистили від гундяєвських попів?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:34 Ответить
+7
А моцковских попов оттуда выперли пинками в зал?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:41 Ответить
+4
Обов'язково сходжу в ці печери після відкриття щоб набратись духовної сили та подивитись чи щось там помінялось!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інвентаризація майна закінчена!? Що там в "сухому залишку"?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:28 Ответить
а лавру вже очистили від гундяєвських попів?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:34 Ответить
Обов'язково сходжу в ці печери після відкриття щоб набратись духовної сили та подивитись чи щось там помінялось!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:37 Ответить
А моцковских попов оттуда выперли пинками в зал?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:41 Ответить
Нарешті розборки закінчилися. Продали, віджали, поміняли чи як там вони поділили все цінне. Тепер можна запускати охочих "пріложіться ко свʼятьінє"
показать весь комментарий
24.02.2026 17:44 Ответить
Після присутності МПчортів треба ті печери освятити. Багато-багато разів.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:48 Ответить
... і тричі плюнути через ліве плече!
показать весь комментарий
24.02.2026 18:13 Ответить
Десь так!
https://youtube.com/shorts/5dv3Zk7qmsM?si=Fl2YWhgjVUEq4YYC
показать весь комментарий
24.02.2026 18:32 Ответить
Років 70 назад ходив в печери зі свічкою-- бабуся водила.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:29 Ответить
Не зайвим було б перевіряти відвідувачів на предмет відсутності вибухових пристроїв
показать весь комментарий
24.02.2026 22:58 Ответить
 
 