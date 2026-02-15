Из-за идеологии Лавру воспринимают как российскую святыню. Восстановление украинского служения - приоритет, - директор Заповедника Остапенко

Лавре в этом году исполняется 975 лет и остается 25 лет до ее тысячелетия. Вся украинская громада должна встретить эту дату с совершенно другим осознанием Киево-Печерской Лавры.

Об этом рассказал директор заповедника Максим Остапенко в интервью для Цензор.НЕТ.

Восстановление украинского служения как главный приоритет

"Это национальная и православная святыня, которая в значительной степени была ключевой точкой формирования украинской идентичности. Тысячи украинцев разных времен были причастны к ее деятельности... Потому что, к сожалению, из-за столетий доминирования российской идеологии большинство людей, особенно за рубежом, воспринимают Лавру как российскую святыню", - говорит он.

Остапенко также напомнил, что к Лавре привязалась токсичность Паши Мерседеса и Лавру воспринимают как вотчину российских церковных олигархов, которые по своей сути не являются христианами.

"Восстановление украинского служения в Лавре - это один из приоритетов, который перед нами стоял и стоит", - уточнил он.

Лавра в информационной войне: разрушение российского нарратива

"Большинство людей, с которыми я разговаривал о значении Лавры, говорили, что они считали ее российским монастырем. Это было очень неприятно слышать. Большинство людей за рубежом не знают, что Русь была крещена в Киеве, а Московия - фактически веками оккупировала Украину. Россия в информационной плоскости прилагает колоссальные усилия для продвижения своего нарратива. В религиозном и духовном поле они делают не меньше. Например, нарратив, что "в Киеве притесняют российскую церковь". Лавра в информационной войне против нас играла важную роль.

Задача Украины - вернуть миру правду о Киеве как христианском центре, из которого возникла Русь, и разрушить имперский миф России о "общем наследии", которое россияне тысячелетиями похищали у украинцев", - добавил директор заповедника.

Кроме того, Остапенко подчеркнул, что в стенах Киево-Печерской лавры должна звучать украинская молитва. 2 февраля 2026 года Минкульт передал два корпуса Нижней лавры в пользование монастырской громаде Православной Церкви Украины.

Нижняя Лавра теперь в пользовании ПЦУ - историческое событие

"Теперь единственной монастырской громадой в Лавре будет ПЦУ. Это историческое событие", - добавил он.

