414 11

Из-за идеологии Лавру воспринимают как российскую святыню. Восстановление украинского служения - приоритет, - директор Заповедника Остапенко

лавра

Лавре в этом году исполняется 975 лет и остается 25 лет до ее тысячелетия. Вся украинская громада должна встретить эту дату с совершенно другим осознанием Киево-Печерской Лавры.

Об этом рассказал директор заповедника Максим Остапенко в интервью для Цензор.НЕТ.

Восстановление украинского служения как главный приоритет

"Это национальная и православная святыня, которая в значительной степени была ключевой точкой формирования украинской идентичности. Тысячи украинцев разных времен были причастны к ее деятельности... Потому что, к сожалению, из-за столетий доминирования российской идеологии большинство людей, особенно за рубежом, воспринимают Лавру как российскую святыню", - говорит он.

Остапенко также напомнил, что к Лавре привязалась токсичность Паши Мерседеса и Лавру воспринимают как вотчину российских церковных олигархов, которые по своей сути не являются христианами.

"Восстановление украинского служения в Лавре - это один из приоритетов, который перед нами стоял и стоит", - уточнил он.

Лавра в информационной войне: разрушение российского нарратива

"Большинство людей, с которыми я разговаривал о значении Лавры, говорили, что они считали ее российским монастырем. Это было очень неприятно слышать. Большинство людей за рубежом не знают, что Русь была крещена в Киеве, а Московия - фактически веками оккупировала Украину. Россия в информационной плоскости прилагает колоссальные усилия для продвижения своего нарратива. В религиозном и духовном поле они делают не меньше. Например, нарратив, что "в Киеве притесняют российскую церковь". Лавра в информационной войне против нас играла важную роль. 

Задача Украины - вернуть миру правду о Киеве как христианском центре, из которого возникла Русь, и разрушить имперский миф России о "общем наследии", которое россияне тысячелетиями похищали у украинцев", - добавил директор заповедника.

Кроме того, Остапенко подчеркнул, что в стенах Киево-Печерской лавры должна звучать украинская молитва. 2 февраля 2026 года Минкульт передал два корпуса Нижней лавры в пользование монастырской громаде Православной Церкви Украины.

Нижняя Лавра теперь в пользовании ПЦУ - историческое событие

"Теперь единственной монастырской громадой в Лавре будет ПЦУ. Это историческое событие", - добавил он.

Лавру,як кацапську святиню сприймають тільки довбой@би.
У лаврі вже давно немає Бога
Після знищення московітами священників, Лавру заселили за наказом сраліна, як і Україну після смертей Українців під час Голодомору зробленого руками мацкоускіх пралітарієф-шарікових, агентами НКВД-МГБ-КДБ-ФСБ!!
Українське там, тільки виключно будівлі, земля, територія та майно Лаври,яке ще не до кінця, викрали московіти!!
там ФСБ прописалося давно
показать весь комментарий
15.02.2026 11:46 Ответить
Релігія взагалі створена для управління простим народом.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:49 Ответить
Там ще до фсб прописалися московські царі-батюшки
показать весь комментарий
15.02.2026 11:50 Ответить
Так і є, в Лаврі був один з офісів деркача.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:53 Ответить
Лавру захопила московська церква ще 400 років тому.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:49 Ответить
Візьми палку, биту, різку,що хош і жени накуй московських попів, от просто виганяй! Жени цю падаль накуй!
показать весь комментарий
15.02.2026 11:45 Ответить
Зробіть історичною пам'яткою, понастроіли в одному районі по десятку церков, кому треба є де лобом бити.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:55 Ответить
 
 