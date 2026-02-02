Цензор.НЕТ
ПЦУ получила в безвозмездное пользование два корпуса в Нижней Киево-Печерской лавре

Министерство культуры и информационной политики Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины два корпуса на территории Нижней Киево-Печерской лавры, юридически закрепив присутствие ПЦУ в заповеднике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная.

Передача корпусов Лавры ПЦУ

Она заявила, что Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины два корпуса на территории Нижней Лавры.

Создаем юридические условия для деятельности религиозных общин, которые участвуют в сохранении национального культурного наследия и поддерживают Украину.

Лавра должна быть пространством украинской духовности, безопасности и правды

"Еще в 2022 году Указ Президента и решение СНБО запустили юридические и управленческие процессы переосмысления роли Киево-Печерской лавры как важного фактора безопасности и духовности. В обществе сформировался четкий запрос на то, чтобы Лавра была пространством украинской духовности, безопасности и правды", - сообщила министр.

В 2023 году государство провело полную проверку правовых оснований пользования имуществом на территории заповедника. Зафиксировали многочисленные нарушения условий договоров и приняли непростые, но юридически выверенные решения об их прекращении. Это позволило вернуть государству контроль над памятниками национального значения и действовать исключительно в правовом поле.

Юридически закреплено присутствие ПЦУ в Лавре

Сегодняшняя передача корпусов №49 и №70 позволяет юридически закрепить присутствие монастырской общины ПЦУ в Лавре через прозрачные договоры, с четко определенными правами и обязанностями, ответственностью за сохранение памятников и соблюдение режима национального заповедника.

"Именно такой подход позволяет совместить духовное служение, государственные интересы и защиту культурного наследия в условиях войны. Мы последовательно строим устойчивую модель государственно-церковного партнерства, где ключевыми являются закон, ответственность и уважение к украинскому культурному и духовному наследию", - подчеркнула Бережная.

Напомним, в феврале 2024 года Киевсовет принял решение о передаче земли в постоянное пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Лавра ПЦУ Министерство культуры и информационной политики
Комментарии
+18
Заколдований зебіл ніяк не насмілиться надати належне право Українській Церкві. Все москалям ********. Кісточку кинув, і то з журбою в очку.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:09 Ответить
+13
А москалячої секти взагалі не повинно там бути. І не тільки там.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:34 Ответить
+11
країна теж не його
показать весь комментарий
02.02.2026 18:37 Ответить
а навіщо воно йому? - то не його церква.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:16 Ответить
в 2019му ти виграв вибори з цим ніхто не сперечяється.
але з моменту відбулавлювання ти становишся Президентом усієй країни,
голосував за тебе хтось чи ні.
це саме те, що у буби не виходить ну ніяк, маленьке мстливe чмо продовжює мстити бувшим конкурентам.
вони з донею так схожі, шо абзац - обидва презіденти кожний своєї половини країни.
показать весь комментарий
02.02.2026 19:04 Ответить
Перечитайте собі https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo/ ЦЕ. Але уважно. То інфо для розумних.
показать весь комментарий
02.02.2026 19:43 Ответить
Не на часі! На часі.....
показать весь комментарий
02.02.2026 18:10 Ответить
У 1592-1688 роках монастир був ставропігією Вселенського патріархату з центром у Константинополі, із 1688 року - Московського патріарха, із 1786-го - Київського митрополита.
У 1988 році тодішня Рада міністрів УРСР передала частину майна Києво-Печерської лаври для користування та здійснення богослужінь єдиній офіційній тоді церкві - Російській православній церкві.
Точніше, майно передали Українському екзархату РПЦ.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:23 Ответить
А москалячої секти взагалі не повинно там бути. І не тільки там.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:34 Ответить
религия - опиум для народа
показать весь комментарий
02.02.2026 19:37 Ответить
а почему попы налоги не платят и под мобилизацию не подпадают?
показать весь комментарий
02.02.2026 19:38 Ответить
Прийшли кацапи в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а зараз скавулять про податки і мобілізацію.
показать весь комментарий
02.02.2026 19:47 Ответить
Почему не попадают.На днях былы тут на цензоре новость,что московского попа мобилизовали
показать весь комментарий
02.02.2026 19:59 Ответить
все московське повинно бути вигнано як найшвидше від сяну до дону!
безумовно московити мали б право на свою церкву але ж московити не є людьми а є загрозою тому тільки видворення і вигнання і забуття всього московського
показать весь комментарий
02.02.2026 19:45 Ответить
То нарешті, на 12 році війни!!
Але не забувайте що дорога до ментальної Незалежності від імперських сутностей буде не легкою!
Колись Упц-КП була ще молодою опозиційною церквою, то тоді Філарет зізнався у інтерв'ю що " всіх кандидатів- епископів затверджували в кгб "...
показать весь комментарий
02.02.2026 20:52 Ответить
Геть московського попа...
показать весь комментарий
02.02.2026 20:52 Ответить
Ось у мене організм не приймає святкувати різдво за григоріанським календарем, який комуністи нам нав'язали.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:16 Ответить
 
 