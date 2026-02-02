ПЦУ получила в безвозмездное пользование два корпуса в Нижней Киево-Печерской лавре

Министерство культуры и информационной политики Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины два корпуса на территории Нижней Киево-Печерской лавры, юридически закрепив присутствие ПЦУ в заповеднике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Передача корпусов Лавры ПЦУ

Она заявила, что Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины два корпуса на территории Нижней Лавры.



Создаем юридические условия для деятельности религиозных общин, которые участвуют в сохранении национального культурного наследия и поддерживают Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО проводит техническую оценку повреждений Киево-Печерской лавры и Одесской астрономической обсерватории после атак РФ

Лавра должна быть пространством украинской духовности, безопасности и правды

"Еще в 2022 году Указ Президента и решение СНБО запустили юридические и управленческие процессы переосмысления роли Киево-Печерской лавры как важного фактора безопасности и духовности. В обществе сформировался четкий запрос на то, чтобы Лавра была пространством украинской духовности, безопасности и правды", - сообщила министр.

В 2023 году государство провело полную проверку правовых оснований пользования имуществом на территории заповедника. Зафиксировали многочисленные нарушения условий договоров и приняли непростые, но юридически выверенные решения об их прекращении. Это позволило вернуть государству контроль над памятниками национального значения и действовать исключительно в правовом поле.

Читайте также: На большую лаврскую колокольню впервые за 30 лет открыли доступ

Юридически закреплено присутствие ПЦУ в Лавре

Сегодняшняя передача корпусов №49 и №70 позволяет юридически закрепить присутствие монастырской общины ПЦУ в Лавре через прозрачные договоры, с четко определенными правами и обязанностями, ответственностью за сохранение памятников и соблюдение режима национального заповедника.

"Именно такой подход позволяет совместить духовное служение, государственные интересы и защиту культурного наследия в условиях войны. Мы последовательно строим устойчивую модель государственно-церковного партнерства, где ключевыми являются закон, ответственность и уважение к украинскому культурному и духовному наследию", - подчеркнула Бережная.

Читайте: Специалисты проверяют ближние пещеры в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП утверждают, что правоохранители и сотрудники заповедника хотят забрать мощи святых

Напомним, в феврале 2024 года Киевсовет принял решение о передаче земли в постоянное пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".