ПЦУ получила в безвозмездное пользование два корпуса в Нижней Киево-Печерской лавре
Министерство культуры и информационной политики Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины два корпуса на территории Нижней Киево-Печерской лавры, юридически закрепив присутствие ПЦУ в заповеднике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная.
Передача корпусов Лавры ПЦУ
Создаем юридические условия для деятельности религиозных общин, которые участвуют в сохранении национального культурного наследия и поддерживают Украину.
Лавра должна быть пространством украинской духовности, безопасности и правды
"Еще в 2022 году Указ Президента и решение СНБО запустили юридические и управленческие процессы переосмысления роли Киево-Печерской лавры как важного фактора безопасности и духовности. В обществе сформировался четкий запрос на то, чтобы Лавра была пространством украинской духовности, безопасности и правды", - сообщила министр.
В 2023 году государство провело полную проверку правовых оснований пользования имуществом на территории заповедника. Зафиксировали многочисленные нарушения условий договоров и приняли непростые, но юридически выверенные решения об их прекращении. Это позволило вернуть государству контроль над памятниками национального значения и действовать исключительно в правовом поле.
Юридически закреплено присутствие ПЦУ в Лавре
Сегодняшняя передача корпусов №49 и №70 позволяет юридически закрепить присутствие монастырской общины ПЦУ в Лавре через прозрачные договоры, с четко определенными правами и обязанностями, ответственностью за сохранение памятников и соблюдение режима национального заповедника.
"Именно такой подход позволяет совместить духовное служение, государственные интересы и защиту культурного наследия в условиях войны. Мы последовательно строим устойчивую модель государственно-церковного партнерства, где ключевыми являются закон, ответственность и уважение к украинскому культурному и духовному наследию", - подчеркнула Бережная.
Напомним, в феврале 2024 года Киевсовет принял решение о передаче земли в постоянное пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".
але з моменту відбулавлювання ти становишся Президентом усієй країни,
голосував за тебе хтось чи ні.
це саме те, що у буби не виходить ну ніяк, маленьке мстливe чмо продовжює мстити бувшим конкурентам.
вони з донею так схожі, шо абзац - обидва презіденти кожний своєї половини країни.
Не на часі!На часі.....
У 1988 році тодішня Рада міністрів УРСР передала частину майна Києво-Печерської лаври для користування та здійснення богослужінь єдиній офіційній тоді церкві - Російській православній церкві.
Точніше, майно передали Українському екзархату РПЦ.
безумовно московити мали б право на свою церкву але ж московити не є людьми а є загрозою тому тільки видворення і вигнання і забуття всього московського
Але не забувайте що дорога до ментальної Незалежності від імперських сутностей буде не легкою!
Колись Упц-КП була ще молодою опозиційною церквою, то тоді Філарет зізнався у інтерв'ю що " всіх кандидатів- епископів затверджували в кгб "...