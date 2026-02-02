ПЦУ отримала у безоплатне користування два корпуси в Нижній Києво-Печерській лаврі
Міністерство культури та інформаційної політики України передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України два корпуси на території Нижньої Києво-Печерської лаври, юридично закріпивши присутність ПЦУ в заповіднику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.
Передача корпусів Лаври ПЦУ
Вона заявила, що Міністерство культури України передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України два корпуси на території Нижньої Лаври.
Створюємо юридичні умови для діяльності релігійних громад, які долучаються до збереження національної культурної спадщини та підтримують Україну.
Лавра має бути простором української духовності, безпеки й правди
"Ще у 2022 році Указ Президента та рішення РНБО запустили юридичні й управлінські процеси переосмислення ролі Києво-Печерської лаври як важливого безпекового та духовного чинника. У суспільстві сформувався чіткий запит на те, щоб Лавра була простором української духовності, безпеки й правди", - повідомила міністерка.
У 2023 держава провела повну перевірку правових підстав користування майном на території Заповідника. Зафіксували численні порушення умов договорів і ухвалили непрості, але юридично вивірені рішення щодо їх припинення. Це дозволило повернути державі контроль над пам’ятками національного значення і діяти виключно в правовому полі.
Юридично закріплено присутність ПЦУ в Лаврі
Сьогоднішня передача корпусів №49 та №70 дозволяє юридично закріпити присутність монастирської громади ПЦУ в Лаврі через прозорі договори, з чітко визначеними правами та обов’язками, відповідальністю за збереження пам’яток і дотримання режиму національного заповідника.
"Саме такий підхід дозволяє поєднати духовне служіння, державні інтереси і захист культурної спадщини в умовах війни. Ми послідовно будуємо сталу модель державно-церковного партнерства, де ключовими є закон, відповідальність і повага до української культурної та духовної спадщини", - наголосила Бережна.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Київрада ухвалила рішення про передачу землі в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".
У 1988 році тодішня Рада міністрів УРСР передала частину майна Києво-Печерської лаври для користування та здійснення богослужінь єдиній офіційній тоді церкві - Російській православній церкві.
Точніше, майно передали Українському екзархату РПЦ.
