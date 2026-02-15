Через ідеологію Лавру сприймають як російську святиню. Відновлення українського служіння - пріоритет, - директор Заповідника Остапенко

Лаврі цьогоріч виповнюється 975 років і лишається 25 років до її тисячоліття. Вся українська громада має зустріти цю дату з абсолютно іншим усвідомленням Києво-Печерської Лаври.

Про це розповів директор Заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.

Відновлення українського служіння як головний пріорите

"Це національна і православна святиня, яка значною мірою була ключовою точкою формування української ідентичності. Тисячі українців різних часів були дотичні до її діяльності...Бо, на жаль, через століття домінувань російської ідеології більшість людей, особливо за кордоном, сприймають Лавру як російську святиню", - каже він.

Остапенко також нагадав, що до Лаври прив’язалася токсичність Паші Мерседеса і Лавру сприймають як вотчину російських церковних олігархів, які по своїй суті не є християнами.

"Відновлення українського служіння в Лаврі – це один з пріоритетів, який перед нами стояв і стоїть", - уточнив він.

Лавра в інформаційній війні: руйнування російського наративу

"Більшість людей, з якими я розмовляв про значення Лаври, казали, що вони вважали її російським монастирем. Це було дуже неприємно чути. Більшість людей за кордоном не знають, що Русь була хрещена в Києві, а Московія - фактично століттями окуповувала Україну. Росія в інформаційній площині робить колосальні зусилля для просування власного наративу. У релігійному і духовному полі вони роблять не менше. Наприклад, наратив, що "в Киеве притесняют русскую церковь". Лавра в інформаційній війні проти нас відігравала важливу роль.

Завдання України - повернути світу правду про Київ як християнський центр, з якого постала Русь, і зруйнувати імперський міф росії про "спільну спадщину", яку росіяни тисячоліттями викрадали в українців", - додав директор Заповідника.

Окрім того, Остапенко наголосив, що в стінах Києво-Печерської лаври має лунати українська молитва. 2 лютого 2026 року Мінкульт передав два корпуси Нижньої лаври у користування монастирській громаді Православної церкви України.

Нижня Лавра тепер у користуванні ПЦУ – історична подія

"Тепер єдиною монастирською громадою в Лаврі буде ПЦУ. Це історична подія", - додав він.

