1 428 16

Через ідеологію Лавру сприймають як російську святиню. Відновлення українського служіння - пріоритет, - директор Заповідника Остапенко

лавра

Лаврі цьогоріч виповнюється 975 років і лишається 25 років до її тисячоліття. Вся українська громада має зустріти цю дату з абсолютно іншим усвідомленням Києво-Печерської Лаври.

Про це розповів директор Заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.

Відновлення українського служіння як головний пріорите

"Це національна і православна святиня, яка значною мірою була ключовою точкою формування української ідентичності. Тисячі українців різних часів були дотичні до її діяльності...Бо, на жаль, через століття домінувань російської ідеології більшість людей, особливо за кордоном, сприймають Лавру як російську святиню", - каже він.

Остапенко також нагадав, що до Лаври прив’язалася токсичність Паші Мерседеса і Лавру сприймають як вотчину російських церковних олігархів, які по своїй суті не є християнами.

"Відновлення українського служіння в Лаврі – це один з пріоритетів, який перед нами стояв і стоїть", - уточнив він.

Лавра в інформаційній війні: руйнування російського наративу

"Більшість людей, з якими я розмовляв про значення Лаври, казали, що вони вважали її російським монастирем. Це було дуже неприємно чути. Більшість людей за кордоном не знають, що Русь була хрещена в Києві, а Московія - фактично століттями окуповувала Україну. Росія в інформаційній площині робить колосальні зусилля для просування власного наративу. У релігійному і духовному полі вони роблять не менше. Наприклад, наратив, що "в Киеве притесняют русскую церковь". Лавра в інформаційній війні проти нас відігравала важливу роль. 

Завдання України - повернути світу правду про Київ як християнський центр, з якого постала Русь, і зруйнувати імперський міф росії про "спільну спадщину", яку росіяни тисячоліттями викрадали в українців", - додав директор Заповідника.

Окрім того, Остапенко наголосив, що в стінах Києво-Печерської лаври має лунати українська молитва. 2 лютого 2026 року Мінкульт передав два корпуси Нижньої лаври у користування монастирській громаді Православної церкви України.

Нижня Лавра тепер у користуванні ПЦУ – історична подія

"Тепер єдиною монастирською громадою в Лаврі буде ПЦУ. Це історична подія", - додав він.

Топ коментарі
Після знищення московітами священників, Лавру заселили за наказом сраліна, як і Україну після смертей Українців під час Голодомору зробленого руками мацкоускіх пралітарієф-шарікових, агентами НКВД-МГБ-КДБ-ФСБ!!
Українське там, тільки виключно будівлі, земля, територія та майно Лаври,яке ще не до кінця, викрали московіти!!
15.02.2026 11:38 Відповісти
Візьми палку, биту, різку,що хош і жени накуй московських попів, от просто виганяй! Жени цю падаль накуй!
15.02.2026 11:45 Відповісти
там ФСБ прописалося давно
15.02.2026 11:46 Відповісти
У лаврі вже давно немає Бога
15.02.2026 11:28 Відповісти
15.02.2026 11:38 Відповісти
15.02.2026 11:46 Відповісти
Релігія взагалі створена для управління простим народом.
15.02.2026 11:49 Відповісти
Там ще до фсб прописалися московські царі-батюшки
15.02.2026 11:50 Відповісти
Так і є, в Лаврі був один з офісів деркача.
15.02.2026 11:53 Відповісти
Лавру захопила московська церква ще 400 років тому.
15.02.2026 11:49 Відповісти
15.02.2026 11:29 Відповісти
15.02.2026 11:45 Відповісти
Зробіть історичною пам'яткою, понастроіли в одному районі по десятку церков, кому треба є де лобом бити.
15.02.2026 11:55 Відповісти
При зелебобах таке не можливо.,
Це кагал ( пагтія) з наративами "адінарот" або в кращому разі "какаяразніца"
15.02.2026 12:14 Відповісти
Типовий слуга кдбешно-фсбешників на іномарках, з подаянь злиднів на «ремонт Храма»!!….
15.02.2026 12:21 Відповісти
Чи не забагато вкидів про Лавру - Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи.

Все робится ніби по одній з китайських СТРАТАГЕМ: розділити суспільство, громаді по "інтересах", замість того, щоб зруртовувати у боротьбі за життя, за існування.
15.02.2026 12:22 Відповісти
В Україні не може бути ніяких татаро-монгольських і взагалі ординських святинь! Бо скверна нищить все святе.
15.02.2026 13:04 Відповісти
Почаївську лавру як сприймають вже 20 років??? Подарунок кучми х..йлу.. Що ж заважає попиків тих на мацкву у святий хадж відправити?? Яка різниця між Лаврами?? Кращої нагоди звільнити святиню від фсбешників не буде
15.02.2026 13:28 Відповісти
 
 