Государство пока не смогло завершить в Лавре ни один объект, - директор Остапенко о реставрации заповедника

Ключевой претензией к Лавре было то, что в течение длительного времени, особенно с середины 2000-х годов по 2015 год, Лавру превратили в площадку для незаконной застройки.

Об этом рассказал директор заповедника Максим Остапенко в интервью для Цензор.НЕТ.

Незаконная застройка

По его словам, в 2007 году был принят План организации территории, которым фактически предусматривалось создание ЖК "Лавра", включая семиэтажный отель. На территории Лавры было построено 17 новых зданий, в том числе - особняки в 2-3 этажа.

"В ансамбле Дальних Пещер на фоне аутентичной застройки XVII-XIX веков видны невероятные искажения. Что касается состояния пещер, то там серьезных изменений не произошло", - уточнил Остапенко.

Он также рассказал о будущей судьбе незаконных построек.

"В отношении них должно быть государственное решение после завершения инвентаризации. В 2024 году Киевсовет наконец проголосовал за оформление за государством всей земли в 27 га под этим памятником ЮНЕСКО. Следующий этап - инвентаризация. Государство должно проанализировать, что именно из новой застройки должно быть убрано. А, как минимум, несколько таких вопиющих объектов являются откровенным издевательством над Лаврой. Это ангары, пристройки, которые портят восприятие этого святого места.

С другой стороны, есть несколько объектов, снос которых нанесет еще больший ущерб ансамблю Лавры", - добавил директор заповедника.

Реставрация

Отдельно он коснулся вопроса реставрации.

"Системная работа в этом плане начнется после утверждения программы подготовки к тысячелетию Киево-Печерской Лавры. Сейчас мы имеем последствия того, что культурная отрасль десятилетиями была недофинансирована. А для реставрации непрерывность финансирования очень важна. Реставрация - как хирургическая операция: если начинаешь, то ее невозможно бросить на полпути. К сожалению, из всех объектов Лавры, которые начали реставрировать за последние 20 лет, ни один не доведен до нормального состояния. Даже на Большой колокольне успели выполнить только первую очередь реставрации под Евро-2012", - отметил Остапенко.

По его словам, сейчас к реставрации привлекают средства меценатов.

"Государство пока не смогло завершить в Лавре ни один объект", - резюмирует он.

