Держава поки не змогла завершити в Лаврі жодного об’єкту, - директор Остапенко про реставрацію Заповідника

Ключовою претензією до Лаври було те, що протягом тривалого часу, особливо з середини 2000-х років по 2015 рік Лавру перетворили на майданчик для незаконної забудови.

Про це розповів директор Заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.

Незаконна забудова

За його словами, у 2007 році було прийнято План організації території, яким фактично передбачалося створення ЖК "Лавра", включно з семиповерховим готелем. На території Лаври було зведено 17 нових будівель, в тому числі маєтки у 2-3 поверхи.

"В ансамблі Дальніх Печер на фоні автентичної забудови XVII-ХІХ століть видно неймовірні спотворення. Щодо стану печер, то там серйозних змін не відбулося", - уточнив Остапенко.

Він також розповів про майбутню долю незаконних будівель.

"Щодо них має бути державне рішення після завершення інвентаризації. У 2024 році нарешті Київрада проголосувала за оформлення за державою всієї землі у 27 га під цією пам’яткою ЮНЕСКО. Наступний етап – інвентаризація. Держава має проаналізувати, що саме із нової забудови має бути прибрано. А щонайменше кілька таких кричущих об’єктів є відвертим знущанням з Лаври. Це ангари, прибудови, що псують сприйняття цього святого місця.

З іншого боку, є декілька об’єктів, знесення яких завдасть ще більшої шкоди ансамблю Лаври", - додав директор Заповідника.

Реставрація

Окремо він торкнувся питання реставрації.

"Системна робота у цьому плані розпочнеться після затвердження програми підготовки до тисячоліття Києво-Печерської Лаври. Наразі ми маємо наслідки того, що культурна галузь десятиліттями була недофінансована. А для реставрації безперервність фінансування є дуже важливим. Реставрації, як хірургічна операція – якщо починаєш, то її неможливо кинути на півдорозі. На жаль, з усіх об’єктів Лаври, які почали реставрувати за останні 20 років, жоден не доведений до нормального стану. Навіть на Великій дзвіниці встигли виконати лише першу чергу реставрації під Євро-2012", - зауважив Остапенко.

За його словами, наразі до реставрації залучають кошти меценатів.

"Держава поки не змогла завершити в Лаврі жоден об’єкт", - резюмує він.

