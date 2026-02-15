Держава поки не змогла завершити в Лаврі жодного об’єкту, - директор Остапенко про реставрацію Заповідника
Ключовою претензією до Лаври було те, що протягом тривалого часу, особливо з середини 2000-х років по 2015 рік Лавру перетворили на майданчик для незаконної забудови.
Про це розповів директор Заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.
Незаконна забудова
За його словами, у 2007 році було прийнято План організації території, яким фактично передбачалося створення ЖК "Лавра", включно з семиповерховим готелем. На території Лаври було зведено 17 нових будівель, в тому числі маєтки у 2-3 поверхи.
"В ансамблі Дальніх Печер на фоні автентичної забудови XVII-ХІХ століть видно неймовірні спотворення. Щодо стану печер, то там серйозних змін не відбулося", - уточнив Остапенко.
Він також розповів про майбутню долю незаконних будівель.
"Щодо них має бути державне рішення після завершення інвентаризації. У 2024 році нарешті Київрада проголосувала за оформлення за державою всієї землі у 27 га під цією пам’яткою ЮНЕСКО. Наступний етап – інвентаризація. Держава має проаналізувати, що саме із нової забудови має бути прибрано. А щонайменше кілька таких кричущих об’єктів є відвертим знущанням з Лаври. Це ангари, прибудови, що псують сприйняття цього святого місця.
З іншого боку, є декілька об’єктів, знесення яких завдасть ще більшої шкоди ансамблю Лаври", - додав директор Заповідника.
Реставрація
Окремо він торкнувся питання реставрації.
"Системна робота у цьому плані розпочнеться після затвердження програми підготовки до тисячоліття Києво-Печерської Лаври. Наразі ми маємо наслідки того, що культурна галузь десятиліттями була недофінансована. А для реставрації безперервність фінансування є дуже важливим. Реставрації, як хірургічна операція – якщо починаєш, то її неможливо кинути на півдорозі. На жаль, з усіх об’єктів Лаври, які почали реставрувати за останні 20 років, жоден не доведений до нормального стану. Навіть на Великій дзвіниці встигли виконати лише першу чергу реставрації під Євро-2012", - зауважив Остапенко.
За його словами, наразі до реставрації залучають кошти меценатів.
"Держава поки не змогла завершити в Лаврі жоден об’єкт", - резюмує він.
Більш детально читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба всім світом вирішувати як спасти мирняк від геноциду і замерзання, вони в кістках невідомих монахів копаються..
ЗАО Лавра
Все робится ніби по одній з китайських СТРАТАГЕМ: розділити суспільство, громаді по "інтересах", замість того, щоб зруртовувати у боротьбі за життя, за існування.
А мало б бути те, що Лавра в руках московських попів - філія ФСБ в столиці України.
Єдиний об'єкт Заповідника, який був повністю зроблений, розміщений поза межами Лаври - Церква Спаса на Берестові. Свого часу корпорація "Рошен" допомогла відреставрувати і провести весь комплекс робіт, починаючи від археологічних розкопок і закінчуючи благоустроєм території. Тобто зроблено це не на бюджетні кошти. Держава поки не змогла завершити в Лаврі жоден об'єкт.
Джерело: https://censor.net/ua/r3600576