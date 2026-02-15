УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7842 відвідувача онлайн
Новини Обшуки в Почаївській лаврі Передача Лаври ПЦУ
2 258 16

Держава поки не змогла завершити в Лаврі жодного об’єкту, - директор Остапенко про реставрацію Заповідника

лавра

Ключовою претензією до Лаври було те, що протягом тривалого часу, особливо з середини 2000-х років по 2015 рік Лавру перетворили на майданчик для незаконної забудови.

Про це розповів директор Заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Незаконна забудова

За його словами, у 2007 році було прийнято План організації території, яким фактично передбачалося створення ЖК "Лавра", включно з семиповерховим готелем. На території Лаври було зведено 17 нових будівель, в тому числі маєтки у 2-3 поверхи.

"В ансамблі Дальніх Печер на фоні автентичної забудови XVII-ХІХ століть видно неймовірні спотворення. Щодо стану печер, то там серйозних змін не відбулося", - уточнив Остапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ідеологію Лавру сприймають як російську святиню. Відновлення українського служіння - пріоритет, - директор Заповідника Остапенко

Він також розповів про майбутню долю незаконних будівель.

"Щодо них має бути державне рішення після завершення інвентаризації. У 2024 році нарешті Київрада проголосувала за оформлення за державою всієї землі у 27 га під цією пам’яткою ЮНЕСКО. Наступний етап – інвентаризація. Держава має проаналізувати, що саме із нової забудови має бути прибрано. А щонайменше кілька таких кричущих об’єктів є відвертим знущанням з Лаври. Це ангари, прибудови, що псують сприйняття цього святого місця.

З іншого боку, є декілька об’єктів, знесення яких завдасть ще більшої шкоди ансамблю Лаври", - додав директор Заповідника.

Реставрація

Окремо він торкнувся питання реставрації.

"Системна робота у цьому плані розпочнеться після затвердження програми підготовки до тисячоліття Києво-Печерської Лаври. Наразі ми маємо наслідки того, що культурна галузь десятиліттями була недофінансована. А для реставрації безперервність фінансування є дуже важливим. Реставрації, як хірургічна операція – якщо починаєш, то її неможливо кинути на півдорозі. На жаль, з усіх об’єктів Лаври, які почали реставрувати за останні 20 років, жоден не доведений до нормального стану. Навіть на Великій дзвіниці встигли виконати лише першу чергу реставрації під Євро-2012", - зауважив Остапенко.

Також читайте: ПЦУ отримала у безоплатне користування два корпуси в Нижній Києво-Печерській лаврі

За його словами, наразі до реставрації залучають кошти меценатів.

"Держава поки не змогла завершити в Лаврі жоден об’єкт", - резюмує він.

Більш детально читайте за посиланням.

Автор: 

Лавра (293) УПЦ МП (1220)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Саме зараз час щоб все завершити та вкрасти на реставрації.
показати весь коментар
15.02.2026 12:09 Відповісти
+4
Чи не забагато вкидів про Лавру - Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи.

Все робится ніби по одній з китайських СТРАТАГЕМ: розділити суспільство, громаді по "інтересах", замість того, щоб зруртовувати у боротьбі за життя, за існування.
показати весь коментар
15.02.2026 12:19 Відповісти
+3
О Й опнуте суспільство..
Треба всім світом вирішувати як спасти мирняк від геноциду і замерзання, вони в кістках невідомих монахів копаються..
ЗАО Лавра
показати весь коментар
15.02.2026 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме зараз час щоб все завершити та вкрасти на реставрації.
показати весь коментар
15.02.2026 12:09 Відповісти
Та ще й створити манашествующюю "комунальну варту" та інших заброньованих спеціалістів
показати весь коментар
15.02.2026 12:13 Відповісти
О Й опнуте суспільство..
Треба всім світом вирішувати як спасти мирняк від геноциду і замерзання, вони в кістках невідомих монахів копаються..
ЗАО Лавра
показати весь коментар
15.02.2026 12:10 Відповісти
Чи не забагато вкидів про Лавру - Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи.

Все робится ніби по одній з китайських СТРАТАГЕМ: розділити суспільство, громаді по "інтересах", замість того, щоб зруртовувати у боротьбі за життя, за існування.
показати весь коментар
15.02.2026 12:19 Відповісти
Яка в 3.14зду "культурна галузь"?! Ви пашу мерседеса бачили?
показати весь коментар
15.02.2026 12:26 Відповісти
Спершу, держава добудує "Династію" єрмака-зеленського, а потім (якщо залишаться кошти), настане черга і Лаври...
показати весь коментар
15.02.2026 12:55 Відповісти
"Ключовою претензією до Лаври було те, що протягом тривалого часу, особливо з середини 2000-х років по 2015 рік Лавру перетворили на майданчик для незаконної забудови".

А мало б бути те, що Лавра в руках московських попів - філія ФСБ в столиці України.
показати весь коментар
15.02.2026 12:59 Відповісти
наша держава - імпотент, нічого не може
показати весь коментар
15.02.2026 13:11 Відповісти
А навіщо ви Трампа вибирали? Який през(без Епштейна в нього не стоїть) така і держава...
показати весь коментар
15.02.2026 23:33 Відповісти
а яке я маю відношення до Трампа?
показати весь коментар
16.02.2026 01:16 Відповісти
Пишите під одним прапором..і щось таке несуразне...
показати весь коментар
16.02.2026 01:49 Відповісти
Підкажіть, шановний, а де в Цензорі, опція - вибрати прапор?
показати весь коментар
16.02.2026 09:55 Відповісти
Може вам краще пошукати опцію: "Перестати молоти хню?"
показати весь коментар
16.02.2026 10:17 Відповісти
аргументи закінчились? Наостанок, маленький лікбез, прапор біля коменту, свідчить про туж імпотенцію держави, бо старлінки в армію доводиться постачати волонтерам, а там вже яка регістрація терміналу буде, хз. У нас американська, була раніше хорватська.
показати весь коментар
16.02.2026 11:22 Відповісти
Цікаво, чому навівши один абзац присвячений реставрації з попередньої новини, не навели наступний абзац? А ну як же, там вже про "вселенське зло" мова )
Єдиний об'єкт Заповідника, який був повністю зроблений, розміщений поза межами Лаври - Церква Спаса на Берестові. Свого часу корпорація "Рошен" допомогла відреставрувати і провести весь комплекс робіт, починаючи від археологічних розкопок і закінчуючи благоустроєм території. Тобто зроблено це не на бюджетні кошти. Держава поки не змогла завершити в Лаврі жоден об'єкт.
Джерело: https://censor.net/ua/r3600576
показати весь коментар
15.02.2026 13:42 Відповісти
А ті "которые выдвинули" ту Остепенко не можуть її ЗАДВІНУТЬ?
показати весь коментар
15.02.2026 13:58 Відповісти
 
 