Лавров о проверке культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре: "Узаконенное святотатство при попустительстве Европы, где буйно расцветает сатанизм". ВИДЕО

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз прибег к религиозной риторике, пытаясь дискредитировать действия украинских властей по возвращению государственного имущества в управление громады. На этот раз объектом его критики стала обычная процедура проверки культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, научная и историческая инвентаризация мощей святых является признаком "сатанизма", который якобы распространяется не только в Украине, но и в Европе.

"Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского Министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве и даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", — заявил глава МИД РФ.

