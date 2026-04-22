РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9518 посетителей онлайн
Новости Видео
8 117 52

Лавров о проверке культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре: "Узаконенное святотатство при попустительстве Европы, где буйно расцветает сатанизм". ВИДЕО

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз прибег к религиозной риторике, пытаясь дискредитировать действия украинских властей по возвращению государственного имущества в управление громады. На этот раз объектом его критики стала обычная процедура проверки культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, научная и историческая инвентаризация мощей святых является признаком "сатанизма", который якобы распространяется не только в Украине, но и в Европе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского Министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве и даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", — заявил глава МИД РФ.

Автор: 

Лавра (414) Лавров Сергей (2392) МИД РФ (1650) РПЦ (752)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Іди *****.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:19 Ответить
+11
Та ні... "Пердить" він цілком притомно... Розказував мені товариш, що вже років з 20, майстерня ювелірна (є така, при Лаврі), працювала невтомно, клепаючи КОПІЇ реліквій. Їх залишали в Лаврі, а оригінали переправляли в Москву.... І Лавров "пихтить", щоб дискредитувать інвентаризацію. Бо, коли експертиза виявить підробки, то це буде грандіозний дипломатичний скандал! І "віддуваться" за ці "хитровиїбнуті шашні", змусять ЙОГО...
показать весь комментарий
22.04.2026 13:43 Ответить
+10
Ара збудилася і засмутилася через речі які не мають до цієї істоти ніякого відношення. Ганьба вірменського народу
показать весь комментарий
22.04.2026 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.04.2026 13:19 Ответить
Лавров, це постійне волання, брехня, провокація, убивство людей за кордоном з СЗР!
показать весь комментарий
22.04.2026 13:38 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 13:20 Ответить
Шо ти гониш? - кінь Пржевальського
показать весь комментарий
22.04.2026 13:21 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 13:22 Ответить
Позорисько стада, темна пляма на чеснім імені всіх копитних.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:23 Ответить
старому меріну відсИпали свіжу партію конопель..
показать весь комментарий
22.04.2026 13:23 Ответить
Мумія Лєніна взірець православності...
показать весь комментарий
22.04.2026 13:24 Ответить
Лавров про перевірку культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі: "Узаконенное святотатство при попустительстве Европы, где буйно (рацветат) сатанизм". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3611809
показать весь комментарий
22.04.2026 13:24 Ответить
Нехай перевірить у мавдзалєє, наявність залишків члЄніна!! Бо крадуть торгують ними, самі члЄни його партейкі!! Симоненко, може підтвердити з подєльніками сруськіми!!
показать весь комментарий
22.04.2026 13:41 Ответить
От би по тому зіккурату наші вгатили..
показать весь комментарий
23.04.2026 07:07 Ответить
Сьогодні президент РФ знову надав Академії ФСБ у Москві звання «імені Фелікса Дзержинського», йдеться в указі Путіна.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:29 Ответить
нажрался прелого овса и пердит
показать весь комментарий
22.04.2026 13:30 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 13:43 Ответить
Вполне в духе российских нацистов
показать весь комментарий
22.04.2026 13:58 Ответить
Доречі дійсно, дуже цікаво - що там з інвентаризацією..крім музейних, там ж ще обалденний бібліотечний фонд у Національній історичній бібліотеці..
показать весь комментарий
23.04.2026 07:13 Ответить
знищення московіі і московитів це вимога ВСЕВИШНЬОГО усьому людству планети ...
так шо не хитруй лайно собаче
показать весь комментарий
22.04.2026 13:33 Ответить
Вівса старий мерин переїв чи коксу?
показать весь комментарий
22.04.2026 13:36 Ответить
Та в нього салат з вівса, заправлений первитином..тому такий борзий бодрячок)) все за гебнявими інструкціями..
показать весь комментарий
23.04.2026 07:15 Ответить
Какое твое, лошадиное дело?
показать весь комментарий
22.04.2026 13:37 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 13:43 Ответить
Більшовики і комуняки церкви в Україні нищили он де був сатанизм,а інвентаризація-це інша річ)
показать весь комментарий
22.04.2026 13:44 Ответить
Гарний московит - мертвий московит.
щось цей мерін запізнюється до кабзона....
показать весь комментарий
22.04.2026 13:46 Ответить
Про лаврова - «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?»
показать весь комментарий
22.04.2026 13:50 Ответить
Якщо вже "лошадь" озвалася, то це 100% означає що поцуплено багато, а оригінали замінені підробками масово.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:53 Ответить
Цікаво надовго б заткнулась раша, якщо б вбили лаврова ? Занадто він неадекватний
показать весь комментарий
22.04.2026 14:11 Ответить
Язычник думает что если маслак святого к голове приклеит то быстрей в рай пустят, без очереди?
показать весь комментарий
22.04.2026 14:11 Ответить
Сатанизм будет ещё тот, когда тебя вместе с ****** будут черти в смоле кипящей отваривать на медленном огне...
показать весь комментарий
22.04.2026 14:19 Ответить
Коняка віруюча
показать весь комментарий
22.04.2026 14:34 Ответить
Коли ти вже здохнеш рашиська мерзота разом з своїм господарем наскільки світ став чистішим від рашиської чуми ?
показать весь комментарий
22.04.2026 14:43 Ответить
наші храми - не твоє коняче діло, не лізь сюди своїм немитим копитом!
показать весь комментарий
22.04.2026 14:52 Ответить
У кацапів істерика? Будь-який привід для неї -- то є добре!
Особливо, якщо цей привід стосується наведення порядку в Україні.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:00 Ответить
''Святий '' з великим й світлим образом Сина Божого проти святотатства та буйного сатанізму!

Чергова порція інтелектуальної совісті й благопристойності від очільника МЗС РФ!
показать весь комментарий
22.04.2026 15:04 Ответить
Цікаво, а вони трупу Ілліча ж точно інвентарний номер присвоїли. І інвентаризацію Мавзолея, мабуть, проводять.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:07 Ответить
Інвентаризацію о̀рганів...
показать весь комментарий
22.04.2026 15:22 Ответить
Прийшов час турнути доньку Лаврова з ненависної Америки.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:20 Ответить
А в чем проблема то? Попы растянули все?)
показать весь комментарий
22.04.2026 15:20 Ответить
Православний СССР, бл#дь.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:48 Ответить
занавєсочка з тараканами за спиною свідчить що лавров все підбирає на свій смак
показать весь комментарий
22.04.2026 15:55 Ответить
Ага на святу кацапську скрепу зазіхають -на право воровать.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:28 Ответить
занавески в тему....
показать весь комментарий
22.04.2026 16:36 Ответить
Сатана скаржитися на святотатство.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:03 Ответить
рєпєцє в Украінє нєт, конскій зуб даю.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:14 Ответить
Сам Сатана клеймит сатанизм 😁
показать весь комментарий
22.04.2026 17:27 Ответить
лавров - старий комуніст, в говнє, боге, політиці, нацизмі, піхві та лошадіній збрує , особливо в уздєчкє, за яку тягне пуцин, розбирається однаково добре
показать весь комментарий
22.04.2026 17:32 Ответить
Признайся чесно мерин, накинув оком на якусь іконку з Лаври?
показать весь комментарий
22.04.2026 20:57 Ответить
З чого Лаврова так хвилює справа іншої країни? Мабуть того, що щось ще можуть нарити, що приховано у Лаврі?
показать весь комментарий
23.04.2026 01:16 Ответить
Слуга сатани знає про сатанізм все. І шторки з тарганами в тему.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:41 Ответить
а навіщо цитувати, що там якийсь болотний дегенерат проіржав, невже це повинно когось турбувати?
показать весь комментарий
23.04.2026 11:08 Ответить
Давно пора догадаться, что кличку приставку к имени падлик - Мерседес, заработал паша мордатый, именно возглавляя Лавру, да многие знали, но молчали. Теперь поздно.
показать весь комментарий
24.04.2026 03:03 Ответить
 
 