Чеська поліція підтвердила, що митрополит РПЦ Іларіон перевозив кокаїн

Поліція Чехії підтвердила, що білий порошок, виявлений в автомобілі митрополита Російської православної церкви Іларіона, був кокаїном.

Про це пише видання Deník N, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Після затримання Іларіона його відпустили, нарарзі він перебуває у Москві.

Під час обшуку в авто митрополита було виявлено три пакетики з білим порошком. Після цього було проведено експертизу та встановлено, яка речовина була у пакетиках.

"Ми можемо підтвердити, що експертиза довела: вилучений білий порошок – це кокаїн. Йдеться про кілька грамів, які ми знайшли в автомобілі та вилучили", - розповіла речниця поліції Мартіна Ріхтерова.

Читайте: Путін підписав закон, за яким може відправляти армію РФ за кордон для "захисту росіян"

Що передувало?

24 травня у Чехії затримали митрополита Російської православної церкви Іларіона за підозрою у перевезенні наркотиків.

Що відомо про Іларіона?

Митрополит раніше протягом багатьох років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату та вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила.

Іларіон був направлений на служіння у Карлові Вари рішенням Священного синоду РПЦ у грудні 2024 року. Тоді його було звільнено від управління Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ після того, як його колишній келійник (помічник) Георгій Судзукі звинуватив ієрарха у домаганнях.

Також відомо, що його нагороджував російський диктатор Володимир Путін.

Читайте: Росіянам стало в 14 разів дорожче оформити посвідку на проживання в Туреччині