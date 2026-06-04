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Новини Розповсюдження наркотиків Росіяни за кордоном
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Чеська поліція підтвердила, що митрополит РПЦ Іларіон перевозив кокаїн

Російський митрополит Іларіон перевозив кокаїн: подробиці

Поліція Чехії підтвердила, що білий порошок, виявлений в автомобілі митрополита Російської православної церкви Іларіона, був кокаїном.

Про це пише видання Deník N, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після затримання Іларіона його відпустили, нарарзі він перебуває у Москві.

Під час обшуку в авто митрополита було виявлено три пакетики з білим порошком. Після цього було проведено експертизу та встановлено, яка речовина була у пакетиках.

"Ми можемо підтвердити, що експертиза довела: вилучений білий порошок – це кокаїн. Йдеться про кілька грамів, які ми знайшли в автомобілі та вилучили", - розповіла речниця поліції Мартіна Ріхтерова.

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Що передувало?

24 травня у Чехії затримали митрополита Російської православної церкви Іларіона за підозрою у перевезенні наркотиків.

Що відомо про Іларіона?

Митрополит раніше протягом багатьох років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату та вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила.

Іларіон був направлений на служіння у Карлові Вари рішенням Священного синоду РПЦ у грудні 2024 року. Тоді його було звільнено від управління Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ після того, як його колишній келійник (помічник) Георгій Судзукі звинуватив ієрарха у домаганнях.

Також відомо, що його нагороджував російський диктатор Володимир Путін.

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Автор: 

наркотики (1492) росія (70300) РПЦ (527) Чехія (1838)
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Топ коментарі
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Опіум для народу.
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04.06.2026 10:01 Відповісти
+2
Йдіть кацапчики "на ісповєдь" до іларіона. Він всі гріхи відпустить. І носи "похрестить"
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04.06.2026 10:01 Відповісти
+1
Та бЄс пАпутал...
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04.06.2026 10:02 Відповісти
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04.06.2026 10:01 Відповісти
100%
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04.06.2026 10:18 Відповісти
Йдіть кацапчики "на ісповєдь" до іларіона. Він всі гріхи відпустить. І носи "похрестить"
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04.06.2026 10:01 Відповісти
не користі раді, а токмо волєю пославшого його *****. для кріпосних! опіум це ж для релігії святиня!
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04.06.2026 10:01 Відповісти
Митрополит Иларион
В ломке и печали
Благодать вез в порошке
Да бесы отобрали ... 😈
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04.06.2026 10:02 Відповісти
Та бЄс пАпутал...
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04.06.2026 10:02 Відповісти
То він не для себе, для пастви віз,. бо добрий. )
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04.06.2026 10:02 Відповісти
Чим йому ше займатись - колись один дядько казав шо релігія це опіум для народу
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04.06.2026 10:02 Відповісти
георгій судзукі та паша мерседес мабуть сестри? )))
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04.06.2026 10:03 Відповісти
Сховав наркоту в туза.
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04.06.2026 10:07 Відповісти
московські попи не тільки вороги, колаборанти, піда .... раси в рясах, зрадники... вони ще й наркодилери. який жах!
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04.06.2026 10:08 Відповісти
Не трогайте попа. Это он карловарскую санкционную соль вёз.
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04.06.2026 10:09 Відповісти
але так ссикотно було рпц-фсб попа тримати під вартою шо відпустили на рашку, а вже потім таки розібрались шо то кокс
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04.06.2026 10:11 Відповісти
Він не вінен, так наказало керівництво з відділу фсб мп.
Мабуть верхівка наказала, бо віз сам. А так би доручив завести шушері із УПЦ МП, вони витратний матеріал для ху...стану та недоторканні для українських спецслужб
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04.06.2026 10:12 Відповісти
все що створили московити є злочинним
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04.06.2026 10:14 Відповісти
Чьоткий кацапський поп - ******* і торчок
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04.06.2026 10:16 Відповісти
та це який школій-закладчик в порівнянні з тимчасово живим патрушевим, той відверто з дипмісії в аргентині валізами везе, чи хтось вважає щоб дичину верзти як мікрочелік ведмедев якийсь вони горілкою чакри відкривають?
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04.06.2026 10:17 Відповісти
То не кокаїн, а православний ангельський пилок.
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04.06.2026 10:21 Відповісти
О даёт Лариосик решил что под кокосом может Боженьку повстречать лично ну а если серьёзно говорить то ******** явно вступил в последнюю фазу своего самоуничтожения, процессы которые там сейчас идут уже необратимы.
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04.06.2026 10:23 Відповісти
На росії кока не росте, завозили з Латинськоїх Америки? Але то таке. Російська сатанінська секта - найпотужніша злочинна організація, з хазами по всьому світу. Вони проповідують не Божі заповіді, а мрії та дії чорта й сатани - алегорія руйнування, хаосу та відвернення людини від добра. Їхні цілі мають різний масштаб: від дрібних капостей до глобального панування над душами.
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04.06.2026 10:24 Відповісти
Так просто всё---- ну не сахар же возить?
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04.06.2026 10:32 Відповісти
 
 