Майже 1,7 кг небезпечного PVP: на кордоні з Румунією викрили контрабанду психотропу. ФОТОрепортаж

На українсько-румунському кордоні правоохоронці завадили ввезенню в Україну великої партії особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Контрабанду намагалися замаскувати під звичайні товари для догляду за автомобілем, інформує Цензор.НЕТ.

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Схованка в інструментальному ящику

Канал переміщення заборонених речовин викрили на пункті пропуску "Порубне – Сірет". Водій вантажівки, яка належала міжнародному перевізнику, прямував до України та під час проходження митного контролю запевняв, що не везе нічого протизаконного чи обмеженого до переміщення.

Однак під час поглибленого огляду транспортного засобу митники зазирнули до ящика з інструментами. Там вони виявили тару, яка за документами мала б містити автомобільну хімію:

частину психотропної речовини було залито у пляшку з-під моторного мастила;

решту рідкого наркотику ховали у ємностях з-під концентрату охолоджувальної рідини (антифризу).

Результати експертизи та арешт

Підозрілі рідини відправили на дослідження. Первинний експрес-аналіз зафіксував наявність синтетичних катіонів, а згодом офіційна експертиза підтвердила, що в каністрах містився саме PVP. Загальна вага вилученої речовини склала майже 1,7 кг.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури водію вантажівки оголошено підозру в контрабанді психотропних речовин в особливо великих розмірах. Суд уже обрав для нього найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.











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