Шкарпетки з метадоном надсилали до СІЗО: на Прикарпатті в’язню дали новий термін

На Прикарпатті викрили схему постачання наркотиків до місцевих установ виконання покарань. Засуджений, який перебував під вартою, залучив спільників на волі для пересилання заборонених речовин у поштових посилках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал Бліц-Інфо. За даними видання, посилки регулярно надсилали до Івано-Франківського слідчого ізолятора та Коломийської виправної установи.

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Наркотики ховали в одязі та тютюні

Метадон і бупренорфін приховували у швах кофт, всередині курток та в тютюні. Одну з пар шкарпеток відправники навіть просочили метадоном.

Організатор схеми знайшов людей, які передавали наркотичні речовини його цивільній дружині та знайомому. Саме вони відправляли посилки через поштового оператора, не знаючи про їхній вміст.

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Схему викрили під час перевірки

Наркотики виявили під час ретельного огляду передач, які надходили до установ виконання покарань.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що проходить замісну підтримувальну терапію, однак отримуваної дози йому нібито не вистачало.

За його словами, наркотичні речовини він просив для власного вживання та не планував їх збувати.

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Суд призначив шість років ув'язнення

Суд врахував попередні судимості чоловіка та рецидив злочинів і призначив йому шість років позбавлення волі без конфіскації майна.

Крім того, засуджений має сплатити 17 тисяч гривень штрафу за попереднім вироком та відшкодувати державі понад 6 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

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