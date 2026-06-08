Выманил у матери пропавшего без вести военнослужащего $4 тыс.: задержан псевдоволонтер на Тернопольщине

В Тернопольской области мужчина обманным путем выманил у матери пропавшего без вести военнослужащего 70 тысяч гривен и 2 тысячи долларов на лечение сына. Женщина отдала "волонтеру" все свои сбережения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции и прокуратуре Тернопольской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным следствия, в июне незнакомец приехал к 78-летней женщине, сын которой без вести пропал на передовой в 2022 году. Он заверил ее, что является волонтером, и показал удостоверение.

Мошенник убедил потерпевшую, что ее сын находится в плену и в настоящее время проходит лечение на временно оккупированной территории. Он также обещал, что вскоре бойца должны обменять.

Фигурант заверил женщину, что может передать личные вещи сына и помочь с медицинскими нуждами. Для этого он попросил подготовить 4 тысячи долларов. Однако у матери бойца не было полной суммы, поэтому она передала все имеющиеся сбережения – 2 тысячи долларов и 70 тысяч гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут судить мошенницу, которая обманула военного на 700 тысяч гривен

"Пока женщина собирала вещи для передачи, незнакомец поинтересовался, где проживает еще одна местная жительница, сын которой также считается пропавшим без вести. Он сообщил, что у него есть хорошие новости и для нее.

Мужчина встретился и со второй женщиной. Однако в это время первая потерпевшая позвонила и сообщила, что уже подготовила сумки и деньги. Мошенник вернулся, забрал передачу и сбережения, после чего исчез. Ко второй потенциальной жертве он больше не приходил", – рассказали правоохранители.

Следствие выяснило, что "псевдоволонтер" – уроженец Николаевской области, проживавший у матери в Чортковском районе. Его неоднократно судили за имущественные преступления и кражи. Также он находился в розыске за мошенничество, совершенное в прошлом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Прикарпатье будут судить пятерых мужчин за кражи с банковских счетов 33 украинцев. ФОТОрепортаж

На присвоенные средства мужчина приобрел автомобиль Renault Kangoo.

Задержание и подозрение

Следователи разыскали злоумышленника и объявили ему подозрение по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. За содеянное мужчине грозит штраф или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 5 лет, или лишение свободы до 3 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Читайте также: Поиски семей погибших военных с целью завладения их выплатами: во Львовской области разоблачена группа мошенников, - Нацполиция. ФОТОрепортаж