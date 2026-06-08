Выманил у матери пропавшего без вести военнослужащего $4 тыс.: задержан псевдоволонтер на Тернопольщине
В Тернопольской области мужчина обманным путем выманил у матери пропавшего без вести военнослужащего 70 тысяч гривен и 2 тысячи долларов на лечение сына. Женщина отдала "волонтеру" все свои сбережения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции и прокуратуре Тернопольской области.
Что известно?
По данным следствия, в июне незнакомец приехал к 78-летней женщине, сын которой без вести пропал на передовой в 2022 году. Он заверил ее, что является волонтером, и показал удостоверение.
Мошенник убедил потерпевшую, что ее сын находится в плену и в настоящее время проходит лечение на временно оккупированной территории. Он также обещал, что вскоре бойца должны обменять.
- Фигурант заверил женщину, что может передать личные вещи сына и помочь с медицинскими нуждами. Для этого он попросил подготовить 4 тысячи долларов. Однако у матери бойца не было полной суммы, поэтому она передала все имеющиеся сбережения – 2 тысячи долларов и 70 тысяч гривен.
"Пока женщина собирала вещи для передачи, незнакомец поинтересовался, где проживает еще одна местная жительница, сын которой также считается пропавшим без вести. Он сообщил, что у него есть хорошие новости и для нее.
Мужчина встретился и со второй женщиной. Однако в это время первая потерпевшая позвонила и сообщила, что уже подготовила сумки и деньги. Мошенник вернулся, забрал передачу и сбережения, после чего исчез. Ко второй потенциальной жертве он больше не приходил", – рассказали правоохранители.
Следствие выяснило, что "псевдоволонтер" – уроженец Николаевской области, проживавший у матери в Чортковском районе. Его неоднократно судили за имущественные преступления и кражи. Также он находился в розыске за мошенничество, совершенное в прошлом году.
На присвоенные средства мужчина приобрел автомобиль Renault Kangoo.
Задержание и подозрение
- Следователи разыскали злоумышленника и объявили ему подозрение по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. За содеянное мужчине грозит штраф или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 5 лет, или лишение свободы до 3 лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен.
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