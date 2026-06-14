Стрелял в прохожих: в Ирпене задержан 47-летний злоумышленник. ФОТО
Полиция Киевской области задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в сторону прохожих в городе Ирпень Бучанского района.
Инцидент произошел вечером в субботу, сообщили в Бучанском районном управлении полиции ГУНП в Киевской области, цитируетЦензор.НЕТ.
Задержание стрелка в Ирпене
Около 21:14 правоохранители получили сообщение о стрельбе в одном из районов города. Предварительно установлено, что на одной из улиц города неизвестный открыл стрельбу в сторону прохожих.
На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель.
В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время вооруженного конфликта на территории гаражного кооператива погибли двое мужчин.
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І все це на тлі прийняття рішень щодо легалізації та контролю вогнепалтної зброї.
Ну не може ж МВС саме генерувати інциденти з викоританням вогнепальної зброї задля збереження монополії на застосування насилля над громадянами...
Далі. При обшуку в квартирі Мазурка "мусора" із тумбочки під телевізором вилучили паспорт Мазурка і що цікаво - цей же паспорт потім знайшли ще раз, але вже у внутрішньому кармані "самозастреленого" Мазурка.
Далі. Коли проводився охоронцями обшук "Мазурка" в підсобці, то при ньому були ключі від Тойоти, коли в справжнього Мазурка ніколи не було автомобіля.
Далі. Спеціалісти психологи, котрі проводили складали психологічний портрет вбивці на 100% впевнені, що стрілявший мав спеціальні навички холоднокровно вбивати, наче це його повсякденна робота і т. п.
Довго писати, але в тій справі дуже, ну дуже багато підтасовок і настільки грубих, що на "голову не налазять", тобто це був кривавий мусорський спектакль.
прицілився пальцем та голосно пердонув.
дружина каже: фуууу....