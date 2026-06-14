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Новости Фото Стрельба под Киевом
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Стрелял в прохожих: в Ирпене задержан 47-летний злоумышленник. ФОТО

Полиция Киевской области задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в сторону прохожих в городе Ирпень Бучанского района.

Инцидент произошел вечером в субботу, сообщили в Бучанском районном управлении полиции ГУНП в Киевской области, цитируетЦензор.НЕТ.

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Задержание стрелка в Ирпене

Около 21:14 правоохранители получили сообщение о стрельбе в одном из районов города. Предварительно установлено, что на одной из улиц города неизвестный открыл стрельбу в сторону прохожих.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Стрелял в прохожих в Ирпене

Ранее сообщалось, что в Киеве во время вооруженного конфликта на территории гаражного кооператива погибли двое мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КОРД задержал мужчину, который взял в заложники жену и ребенка в Ужгороде. ФОТОрепортаж

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задержание (6555) Ирпень (376) Киевская область (4672) Нацполиция (16985) стрельба (3350) Бучанский район (154)
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Природжений штурмовик, навчання тільки завадить.
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14.06.2026 00:59 Ответить
Дивна така "стрілянина" у бік перехожих без постраждалих за хз чиїм викликом.

І все це на тлі прийняття рішень щодо легалізації та контролю вогнепалтної зброї.

Ну не може ж МВС саме генерувати інциденти з викоританням вогнепальної зброї задля збереження монополії на застосування насилля над громадянами...
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14.06.2026 02:15 Ответить
В Києві в Каравані за Янека був епізод, коли Мазурок нібито вбив всю зміну охоронців. Ця постанова була вигадана ментами, щоб озброїти вогнепалом охоронні структури. Тоді загинуло троє охоронців і сам Мазурок, один охоронець тяжко поранений. Хлопця використали менти. Пообіцяли йому гроші, щоб він на камеру театрально "вистреляв" всю зміну в їх битовці і втік. Він втік, але в інші двері зайшов вже справжній кілер і доробив красивих охоронців, що прикидались мертвими. Мазурок прибув що відділку міліції за грошима і вже не вийшов звідти. А на день народження шефа МВС його знайшли мертвим у місцевому парку з пістолетом у руці, наче він застреливсь.
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14.06.2026 09:01 Ответить
на камері зафіксований молодий чоловік років 25, а потім вбили Мазурка якому було десь за 40 років...
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14.06.2026 09:17 Ответить
Так, була така подія. Дивився інтерв'ю матері загиблого Мазурка, де вона заявила, що загиблий не її син, також Мазурка ніхто з рідних не впізнав.
Далі. При обшуку в квартирі Мазурка "мусора" із тумбочки під телевізором вилучили паспорт Мазурка і що цікаво - цей же паспорт потім знайшли ще раз, але вже у внутрішньому кармані "самозастреленого" Мазурка.
Далі. Коли проводився охоронцями обшук "Мазурка" в підсобці, то при ньому були ключі від Тойоти, коли в справжнього Мазурка ніколи не було автомобіля.
Далі. Спеціалісти психологи, котрі проводили складали психологічний портрет вбивці на 100% впевнені, що стрілявший мав спеціальні навички холоднокровно вбивати, наче це його повсякденна робота і т. п.
Довго писати, але в тій справі дуже, ну дуже багато підтасовок і настільки грубих, що на "голову не налазять", тобто це був кривавий мусорський спектакль.
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14.06.2026 09:25 Ответить
А з чого він стріляв? З плювачки, чи з рогатки?
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14.06.2026 04:49 Ответить
С пальца
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14.06.2026 06:28 Ответить
я іноді дома так стріляю в котика.
прицілився пальцем та голосно пердонув.
дружина каже: фуууу....
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14.06.2026 07:41 Ответить
Пепа, то ти не тільки на форумі ЦН цим займаєшся, а ще і вдома? Ну ти і фрукт
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14.06.2026 09:27 Ответить
Откуда оружие,кто выдал дозвил? Информация куцая и ограниченная.
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14.06.2026 08:33 Ответить
 
 