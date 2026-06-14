Стрелял в прохожих: в Ирпене задержан 47-летний злоумышленник. ФОТО

Полиция Киевской области задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в сторону прохожих в городе Ирпень Бучанского района.

Инцидент произошел вечером в субботу, сообщили в Бучанском районном управлении полиции ГУНП в Киевской области, цитируетЦензор.НЕТ.

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Задержание стрелка в Ирпене

Около 21:14 правоохранители получили сообщение о стрельбе в одном из районов города. Предварительно установлено, что на одной из улиц города неизвестный открыл стрельбу в сторону прохожих.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время вооруженного конфликта на территории гаражного кооператива погибли двое мужчин.

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