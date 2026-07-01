Стрельба произошла в автомобиле в Николаеве: погибли двое иностранцев, еще один мужчина задержан. ФОТО
Вечером 30 июня в Николаеве произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Еще один человек задержан.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
"В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, в результате которой погибли двое иностранцев. Инцидент произошел 30 июня на проспекте Героев Украины", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток.
По предварительной информации, в автомобиле Opel находились трое иностранцев. В результате стрельбы двое мужчин погибли. Третьего участника происшествия полицейские задержали. Из автомобиля изъято оружие.
"Полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят первоочередные следственные действия. На месте работают следователи полиции, криминалисты и оперативники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - добавили в полиции.
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