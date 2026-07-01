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Новости стрельба в Николаеве
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Стрельба произошла в автомобиле в Николаеве: погибли двое иностранцев, еще один мужчина задержан. ФОТО

Вечером 30 июня в Николаеве произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Еще один человек задержан.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

"В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, в результате которой погибли двое иностранцев. Инцидент произошел 30 июня на проспекте Героев Украины", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток.

стрельба в Николаеве

По предварительной информации, в автомобиле Opel находились трое иностранцев. В результате стрельбы двое мужчин погибли. Третьего участника происшествия полицейские задержали. Из автомобиля изъято оружие.

стрельба в Николаеве

"Полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят первоочередные следственные действия. На месте работают следователи полиции, криминалисты и оперативники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - добавили в полиции.

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авто (4232) иностранец (535) Николаев (2234) Николаевская область (2316) стрельба (3353) Николаевский район (210)
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Топ комментарии
+13
зараз почнуть розганяти лякалки про зброю, хоча стріляв іноземець, який точно не має легальної зброї
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01.07.2026 00:01 Ответить
+13
Що ж за такі загадкові іноземці?
Невже індуси через кіновподобання перестрілялися?
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01.07.2026 00:04 Ответить
+10
колумбійці є однією з найбільших груп іноземних добровольців в ЗСУ. В іноземному контингенті української армії 40% складають вихідці з Латинської Америки, більшість яких саме колумбійці. Вони виконують важкі завдання в якості піхоти та штурмовіків. Наша альтернатива на даний час це більше 425,225 та 201 , а також деякі бригади ДШВ і 3й корпус.Саме колумбійці та бразильці зіграли ключову роль у контрнаступі ЗСУ під Куп'янськом...сподіваюсь кожен з загиблих встиг знищити чимало росіян...за чілійців не чув ...тут контекст відносин не має жодного сенсу. Важливо що ти встиг за життя..Mis mаs sentidos pеsames аmigos ...
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01.07.2026 01:01 Ответить

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