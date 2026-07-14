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Новости Фото Стрельба в Киеве
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Будут судить женщину, устроившую стрельбу и ранившую мужчину из-за замечания по поводу шумной компании во дворе столичного дома. ФОТО

Перед судом предстанет киевлянка, устроившая перестрелку во дворе жилого дома и ранившая мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Обстоятельства инцидента

Как отмечается, в мае этого года в Святошинское управление полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 27-летнего мужчины с ранениями живота и руки, которые он получил в результате стрельбы возле одного из жилых домов на проспекте Академика Королева в Киеве.

"Тогда правоохранители установили, что потерпевший сделал замечание компании, которая громко вела себя во дворе дома. В ответ во время конфликта 43-летняя женщина достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, после чего скрылась с места происшествия", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали злоумышленницу и изъяли у нее пистолет с патронами. Следователи сообщили женщине о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением оружия.

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Женщина стреляла в Киеве
Женщина стреляла в Киеве
Женщина стреляла в Киеве

Что грозит женщине?

На данный момент полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За содеянное обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

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Киев (26663) Нацполиция (17063) стрельба (3355)
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Топ комментарии
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Все як завжди. У покидьків короткостволи є і без усіляких дебільних дозволів. І вони їх спокійно носять з собою і застосовують. А всім іншим - зась.
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14.07.2026 08:54 Ответить
+8
А як би у кожного був би пістолет - вона, так просто, не втікла б І, якщо б вижила, думала, перед тим як діставати його.
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14.07.2026 08:53 Ответить
+8
а от чому спроба вбивства називається ************? ніколи не зрозумію
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14.07.2026 09:01 Ответить

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