Будут судить женщину, устроившую стрельбу и ранившую мужчину из-за замечания по поводу шумной компании во дворе столичного дома. ФОТО
Перед судом предстанет киевлянка, устроившая перестрелку во дворе жилого дома и ранившая мужчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Обстоятельства инцидента
Как отмечается, в мае этого года в Святошинское управление полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 27-летнего мужчины с ранениями живота и руки, которые он получил в результате стрельбы возле одного из жилых домов на проспекте Академика Королева в Киеве.
"Тогда правоохранители установили, что потерпевший сделал замечание компании, которая громко вела себя во дворе дома. В ответ во время конфликта 43-летняя женщина достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, после чего скрылась с места происшествия", - говорится в сообщении.
Оперативники задержали злоумышленницу и изъяли у нее пистолет с патронами. Следователи сообщили женщине о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением оружия.
Что грозит женщине?
На данный момент полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За содеянное обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.
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