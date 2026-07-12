Неизвестный ранил юношу из пневматического оружия в центре Белой Церкви: полиция устанавливает обстоятельства происшествия
11 июля в 19:38 в полицию поступило сообщение от несовершеннолетнего о том, что на улице Ярослава Мудрого в Белой Церкви неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил парня.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Пострадал 18-летний юноша
Сообщается, что пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Полиция устанавливает личность стрелка
Отмечается, что по данному факту сведения зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной полиции и патрульные полицейские.
Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности человека, совершившего выстрел. После выяснения обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль