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Новости Стрельба в Белой Церкви
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Неизвестный ранил юношу из пневматического оружия в центре Белой Церкви: полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в юношу в Белой Церкви

11 июля в 19:38 в полицию поступило сообщение от несовершеннолетнего о том, что на улице Ярослава Мудрого в Белой Церкви неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил парня.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадал 18-летний юноша

Сообщается, что пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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Полиция устанавливает личность стрелка

Отмечается, что по данному факту сведения зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной полиции и патрульные полицейские. 

Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности человека, совершившего выстрел. После выяснения обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.

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Автор: 

Белая Церковь (201) Киевская область (4742) Нацполиция (17060) стрельба (3354) Белоцерковский район (65)
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