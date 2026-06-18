Мужчина открыл стрельбу из автомата возле ТЦК на Хмельнитчине: его задержали
В поселке Летичев Хмельницкой области злоумышленник произвел несколько выстрелов из автоматического оружия возле ТЦК и СП и скрылся. К счастью, никто не пострадал. Полицейские оперативно разыскали и задержали стрелка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Подробности стрельбы
Вчера, 17 июня, около 21:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Летичев.
На место происшествия немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и бойцы подразделения полиции особого назначения. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК и СП, достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении учреждения. После этого он скрылся с места происшествия.
В результате инцидента никто не пострадал.
Злоумышленника задержали
В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение мужчины. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Правоохранители изъяли автоматическое оружие.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.
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Всі ми іноді приходимо під стіни ТЦК просто так постріляти з автомата.
Чекаємо на ще смішнішу версію від МВС.