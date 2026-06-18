Чоловік відкрив стрілянину з автомата біля ТЦК на Хмельниччині: його затримано

У селищі Летичів на Хмельниччині зловмисник здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї біля ТЦК та СП і зник. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські оперативно розшукали та затримали стрілка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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Деталі стрілянини

Вчора, 17 червня, близько 21:00 години до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у селищі Летичів.

На місце події негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та бійці підрозділу поліції особливого призначення. Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік прийшов до місцевого ТЦК та СП, дістав із рюкзака автоматичну зброю та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Після цього він зник з місця події.

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Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали

У ході проведення першочергових розшукових заходів поліцейські оперативно встановили місцеперебування чоловіка. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Автоматичну зброю правоохоронці вилучили.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

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