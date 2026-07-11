Невідомий травмував юнака із пневматичної зброї в центрі Білої Церкви: поліція встановлює обставини події
11 липня, о 19:38 до поліції від неповнолітнього надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярослава Мудрого в Білій Церкві невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї та травмувала хлопця.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Постраждав 18-річний юнак
Повідомляється, що постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями ушпиталено. Медики надають йому необхідну допомогу.
Поліція встановлює особу стрільця
Зазначається, що за цим фактом відомості зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні та патрульні поліцейські.
Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка здійснила постріл. Після з'ясування обставин події буде надано правову кваліфікацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль