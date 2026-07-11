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Новини Стрілянина в Білій Церкві
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Невідомий травмував юнака із пневматичної зброї в центрі Білої Церкви: поліція встановлює обставини події

Невідомий вистрілив із пневматики в юнака у Білій Церкві

11 липня, о 19:38 до поліції від неповнолітнього надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярослава Мудрого в Білій Церкві невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї та травмувала хлопця.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждав 18-річний юнак

Повідомляється, що постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями ушпиталено. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Поліція встановлює особу стрільця

Зазначається, що за цим фактом відомості зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні та патрульні поліцейські. 

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка здійснила постріл. Після з'ясування обставин події буде надано правову кваліфікацію.

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Автор: 

Біла Церква (184) Київська область (4707) Нацполіція (15840) стрілянина (1934) Білоцерківський район (66)
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