Нетверезий киянин відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні: його затримали. ФОТОрепортаж
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Стрілянина в супермаркеті на Оболоні: що сталося?
Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця.
Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин, перебуваючи у нетверезому стані, зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.
Затримання та підозра
Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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Не все могут определить достоверно, за что конкретно хватается дурачок - за огнестрел, или за этот детский пневмопих.
Поэтому если бы например я находился в общественном месте, и такой дурачок потянулся за пистолетом - я бы выстрелил ему в башку. Ну нет у меня времени рассматривать, боевой пистолет он выхватывает, или игрушечный.