Нетверезий киянин відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні: його затримали. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Стрілянина в супермаркеті на Оболоні: що сталося?

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця.









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Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин, перебуваючи у нетверезому стані, зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Затримання та підозра

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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