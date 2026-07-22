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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Нетверезий киянин відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні: його затримали. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Стрілянина в супермаркеті на Оболоні: що сталося?

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця.

стрілянина в Оболонському районі Києва
стрілянина в Оболонському районі Києва
стрілянина в Оболонському районі Києва
стрілянина в Оболонському районі Києва

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Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин, перебуваючи у нетверезому стані, зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Затримання та підозра

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (21166) стрілянина (1943)
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Топ коментарі
+5
ДБЛ блд.Якщо так любить зброю-йшов би в армію.Там би йому і зброю бойову дали і можливість вдосталь постріляти.
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22.07.2026 10:14 Відповісти
+4
"вперед і до кінця" - класний девіз для озброєного алкаша у центрі столиці.
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22.07.2026 10:09 Відповісти
+4
Дело даже не в этом.

Не все могут определить достоверно, за что конкретно хватается дурачок - за огнестрел, или за этот детский пневмопих.

Поэтому если бы например я находился в общественном месте, и такой дурачок потянулся за пистолетом - я бы выстрелил ему в башку. Ну нет у меня времени рассматривать, боевой пистолет он выхватывает, или игрушечный.
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22.07.2026 10:25 Відповісти

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