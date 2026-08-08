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Новости Фото Стрельба на Буковине
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Ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу: на Буковине задержан стрелок, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области задержали 54-летнего мужчину, который 28 июля ранил двух полицейских и после этого 11 дней скрывался.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в течение 11 дней правоохранители непрерывно проводили комплекс оперативно-розыскных и поисковых мероприятий: проверяли полученную информацию, отрабатывали возможные места нахождения мужчины и прочесывали местность.

Задержан стрелявший в полицейских на Буковине

К операции были привлечены оперативники уголовного розыска, следователи, кинологи, взрывотехники, специалисты-криминалисты, патрульные полицейские, бойцы спецподразделения КОРД, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Задержание стрелка

В результате проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленника правоохранители разыскали в помещении, где хранится сухая трава.

Задержан стрелявший в полицейских на Буковине

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"После вооруженного нападения мужчина скрылся в лес и 11 дней скрывался от правоохранителей. Все это время наши полицейские непрерывно работали над его розыском. Мы задействовали необходимые силы и средства, проверяли каждую полученную информацию и отрабатывали все возможные места его нахождения. Сегодня эта масштабная поисковая операция завершилась задержанием нападавшего. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные действия. Наша позиция принципиальна: посягательство на жизнь и здоровье полицейских не останется без должной реакции, а виновные будут отвечать перед законом", - подчеркнул начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли патроны. Вещественные доказательства направлены на проведение необходимых экспертных исследований.

Задержан стрелявший в полицейских на Буковине

Досудебное расследование проводится по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения – содержание под стражей.

Задержан стрелявший в полицейских на Буковине

Что предшествовало

  • Напомним, 28 июля во время проведения санкционированных следственных действий 54-летний житель села Ижовцы открыл огонь в сторону полицейских. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства мужчины для проведения санкционированного обыска в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения следственных действий мужчина внезапно схватил оружие и открыл огонь в сторону правоохранителей.
  • В результате нападения двое оперативников уголовного розыска полиции Буковины получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.
  • После совершённого нападения преступник скрылся и укрывался в лесном массиве. Для его розыска и задержания на территории области была начата специальная полицейская операция.

Автор: 

стрельба (3479) Черновицкая область (160) Черновицкий район (46) Иживцы (2)
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Топ комментарии
+24
Краще б цю бригаду поліцаїв відправили на фронт а не шукати діда який з пугача вмудрився підстрелит двох озброєних до зубів поліцаїв. Діда відпустити під нічний домашній арешт а всіх поліцаїв на фронт в штурмовики набиратися досвіду
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08.08.2026 16:54 Ответить
+18
ціла рота озброєних ,екіпірованих з мавіками правда ненавчених воювати може підмінити роту на нулі .
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08.08.2026 17:02 Ответить
+15
Поліцаї в новенькій формі не хочуть так же завзято шукати орків на фронті? "А на західному фронті без змін.."
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08.08.2026 17:06 Ответить

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