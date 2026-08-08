Ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу: на Буковине задержан стрелок, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области задержали 54-летнего мужчину, который 28 июля ранил двух полицейских и после этого 11 дней скрывался.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в течение 11 дней правоохранители непрерывно проводили комплекс оперативно-розыскных и поисковых мероприятий: проверяли полученную информацию, отрабатывали возможные места нахождения мужчины и прочесывали местность.

К операции были привлечены оперативники уголовного розыска, следователи, кинологи, взрывотехники, специалисты-криминалисты, патрульные полицейские, бойцы спецподразделения КОРД, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ранил из пневматического оружия молодого человека в Белой Церкви: полиция задержала стрелка. ФОТО

Задержание стрелка

В результате проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленника правоохранители разыскали в помещении, где хранится сухая трава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый киевлянин открыл стрельбу в супермаркете на Оболони: его задержали. ФОТОрепортаж

"После вооруженного нападения мужчина скрылся в лес и 11 дней скрывался от правоохранителей. Все это время наши полицейские непрерывно работали над его розыском. Мы задействовали необходимые силы и средства, проверяли каждую полученную информацию и отрабатывали все возможные места его нахождения. Сегодня эта масштабная поисковая операция завершилась задержанием нападавшего. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные действия. Наша позиция принципиальна: посягательство на жизнь и здоровье полицейских не останется без должной реакции, а виновные будут отвечать перед законом", - подчеркнул начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли патроны. Вещественные доказательства направлены на проведение необходимых экспертных исследований.

Досудебное расследование проводится по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Ужгороде: вооруженного мужчину задержали, — Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения – содержание под стражей.

Что предшествовало