Ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу: на Буковине задержан стрелок, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Черновицкой области задержали 54-летнего мужчину, который 28 июля ранил двух полицейских и после этого 11 дней скрывался.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в течение 11 дней правоохранители непрерывно проводили комплекс оперативно-розыскных и поисковых мероприятий: проверяли полученную информацию, отрабатывали возможные места нахождения мужчины и прочесывали местность.
К операции были привлечены оперативники уголовного розыска, следователи, кинологи, взрывотехники, специалисты-криминалисты, патрульные полицейские, бойцы спецподразделения КОРД, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Задержание стрелка
В результате проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Злоумышленника правоохранители разыскали в помещении, где хранится сухая трава.
"После вооруженного нападения мужчина скрылся в лес и 11 дней скрывался от правоохранителей. Все это время наши полицейские непрерывно работали над его розыском. Мы задействовали необходимые силы и средства, проверяли каждую полученную информацию и отрабатывали все возможные места его нахождения. Сегодня эта масштабная поисковая операция завершилась задержанием нападавшего. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные действия. Наша позиция принципиальна: посягательство на жизнь и здоровье полицейских не останется без должной реакции, а виновные будут отвечать перед законом", - подчеркнул начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли патроны. Вещественные доказательства направлены на проведение необходимых экспертных исследований.
Досудебное расследование проводится по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения – содержание под стражей.
Что предшествовало
- Напомним, 28 июля во время проведения санкционированных следственных действий 54-летний житель села Ижовцы открыл огонь в сторону полицейских. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства мужчины для проведения санкционированного обыска в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения следственных действий мужчина внезапно схватил оружие и открыл огонь в сторону правоохранителей.
- В результате нападения двое оперативников уголовного розыска полиции Буковины получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.
- После совершённого нападения преступник скрылся и укрывался в лесном массиве. Для его розыска и задержания на территории области была начата специальная полицейская операция.
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