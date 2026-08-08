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Новини Фото Стрілянина на Буковині
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Поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі: на Буковині затримано стрільця, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області затримали 54-річного чоловіка, який 28 липня поранив двох поліцейських і після цього 11 днів переховувався.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, упродовж 11 днів правоохоронці безперервно проводили комплекс оперативно-розшукових і пошукових заходів: перевіряли отриману інформацію, відпрацьовували можливі місця перебування чоловіка та прочісували місцевість.

Затримано стрільця по поліцейських на Буковині

До операції були залучені оперативники карного розшуку, слідчі, кінологи, вибухотехніки, спеціалісти-криміналісти, патрульні поліцейські, бійці спецпідрозділу КОРД, оператори безпілотних літальних апаратів, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

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Затримання стрільця

У результаті проведених заходів поліцейські встановили місцеперебування розшукуваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисника правоохоронці розшукали у приміщенні, де зберігається суха трава.

Затримано стрільця по поліцейських на Буковині

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"Після збройного нападу чоловік утік до лісу та 11 днів переховувався від правоохоронців. Увесь цей час наші поліцейські безперервно працювали над його розшуком. Ми залучили необхідні сили та засоби, перевіряли кожну отриману інформацію та відпрацьовували всі можливі місця його перебування. Сьогодні ця масштабна пошукова операція завершилася затриманням нападника. Наразі з ним проводяться необхідні процесуальні дії. Наша позиція принципова: посягання на життя та здоров’я поліцейських не залишиться без належного реагування, а винні відповідатимуть перед законом", - наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили набої. Речові докази направлено на проведення необхідних експертних досліджень.

Затримано стрільця по поліцейських на Буковині

Досудове розслідування здійснюється за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Наразі вирішується питання обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.

Затримано стрільця по поліцейських на Буковині

Що передувало

  • Нагадаємо, 28 липня під час проведення санкціонованих слідчих дій 54-річний житель села Їжівці відкрив вогонь у бік поліцейських. Співробітники поліції прибули за місцем проживання чоловіка для проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Під час проведення слідчих дій чоловік раптово схопив зброю та відкрив вогонь у напрямку правоохоронців.
  • Унаслідок нападу двоє оперативників карного розшуку поліції Буковини дістали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у медичному закладі.
  • Після скоєного нападник утік та переховувався у лісовому масиві. Для його розшуку й затримання на території області було введено спеціальну поліцейську операцію.

Автор: 

стрілянина (2000) Чернівецька область (167) Чернівецький район (47) Їжівці (2)
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Топ коментарі
+33
Краще б цю бригаду поліцаїв відправили на фронт а не шукати діда який з пугача вмудрився підстрелит двох озброєних до зубів поліцаїв. Діда відпустити під нічний домашній арешт а всіх поліцаїв на фронт в штурмовики набиратися досвіду
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08.08.2026 16:54 Відповісти
+24
ціла рота озброєних ,екіпірованих з мавіками правда ненавчених воювати може підмінити роту на нулі .
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08.08.2026 17:02 Відповісти
+19
Поліцаї в новенькій формі не хочуть так же завзято шукати орків на фронті? "А на західному фронті без змін.."
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08.08.2026 17:06 Відповісти

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