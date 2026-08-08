Поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі: на Буковині затримано стрільця, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області затримали 54-річного чоловіка, який 28 липня поранив двох поліцейських і після цього 11 днів переховувався.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, упродовж 11 днів правоохоронці безперервно проводили комплекс оперативно-розшукових і пошукових заходів: перевіряли отриману інформацію, відпрацьовували можливі місця перебування чоловіка та прочісували місцевість.

До операції були залучені оперативники карного розшуку, слідчі, кінологи, вибухотехніки, спеціалісти-криміналісти, патрульні поліцейські, бійці спецпідрозділу КОРД, оператори безпілотних літальних апаратів, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Травмував із пневматичної зброї хлопця в Білій Церкві: поліція затримала стрільця. ФОТО

Затримання стрільця

У результаті проведених заходів поліцейські встановили місцеперебування розшукуваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисника правоохоронці розшукали у приміщенні, де зберігається суха трава.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий киянин відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні: його затримали. ФОТОрепортаж

"Після збройного нападу чоловік утік до лісу та 11 днів переховувався від правоохоронців. Увесь цей час наші поліцейські безперервно працювали над його розшуком. Ми залучили необхідні сили та засоби, перевіряли кожну отриману інформацію та відпрацьовували всі можливі місця його перебування. Сьогодні ця масштабна пошукова операція завершилася затриманням нападника. Наразі з ним проводяться необхідні процесуальні дії. Наша позиція принципова: посягання на життя та здоров’я поліцейських не залишиться без належного реагування, а винні відповідатимуть перед законом", - наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили набої. Речові докази направлено на проведення необхідних експертних досліджень.

Досудове розслідування здійснюється за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Ужгороді: озброєного чоловіка затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наразі вирішується питання обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.

Що передувало