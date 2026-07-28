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Новини Стрілянина на Буковині
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Чоловік відкрив вогонь по поліцейських на Буковині: поранено двох правоохоронців, стрілок втік у ліс, - Нацполіція

рушниця

Чоловік розстріляв двох поліцейських з рушниці в Чернівецькій області, введено спеціальну операцію для пошуку зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Деталі

Як зазначається, сьогодні, 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву.

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Поранено поліцейських

Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Введено спеціальну поліцейську операцію

"Для встановлення місцеперебування та затримання озброєного правопорушника на території області введено спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучено необхідні сили та засоби поліції", - йдеться у повідомленні.

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  • Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомте на спецлінію "102". Самостійно вживати заходів щодо затримання озброєної особи не слід.
  • Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи.
  • Про подальший перебіг подій буде повідомлено додатково.

Автор: 

Нацполіція (15777) стрілянина (1997) Чернівецька область (163) Чернівецький район (47) Їжівці (1)
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Топ коментарі
+19
Ганьба мусорні буде повторюватись знову і знову. Бо це ганьба системна. Форма поліції не робить мусорню поліцейськими. Імітації правоохоронної діяльності не роблять їх державним правоохоронним органом. Аваківська "люстрація" "поліції" досі ганьбить Україну. Війна за існування України не привід для змін ні в цих організмів у формі, ні у влади, якій вони прислужують...
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28.07.2026 09:43 Відповісти
+18
А поліціянти, що ось так дали йому в себе вистрілити декілька разів та втекти?!
Ну, прямо "профі", вміють лише бути таксі до ТЦК та СП, бо там все по простіше.
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28.07.2026 09:30 Відповісти
+18
Я не вірю правоохоронній системі України (бо немає навіть самого права).
Вони як завжди щось не договорюють. Може його просто приїхали ломати ребра і бусифікувати він відкрив вогонь, а вони йому повісили статтю про незаконне утримання зброї.
І фокус-покус!
Там же великі майстри в цьому.
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28.07.2026 09:54 Відповісти

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