Чоловік відкрив вогонь по поліцейських на Буковині: поранено двох правоохоронців, стрілок втік у ліс, - Нацполіція

Чоловік розстріляв двох поліцейських з рушниці в Чернівецькій області, введено спеціальну операцію для пошуку зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

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Як зазначається, сьогодні, 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву.

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Поранено поліцейських

Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Введено спеціальну поліцейську операцію

"Для встановлення місцеперебування та затримання озброєного правопорушника на території області введено спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучено необхідні сили та засоби поліції", - йдеться у повідомленні.

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