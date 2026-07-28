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Новости Стрельба на Буковине
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Мужчина открыл огонь по полицейским на Буковине: ранены двое правоохранителей, стрелок скрылся в лес, - Нацполиция

рушниця

Мужчина застрелил двух полицейских из ружья в Черновицкой области, начата специальная операция по розыску злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью полиции Черновицкой области.

Подробности

Как отмечается, сегодня, 28 июля, около 07:45 в селе Иживцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива.

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Полицейские ранены

В результате инцидента двое полицейских получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Начата специальная полицейская операция

"Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", — говорится в сообщении.

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  • Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными. В случае получения любой информации о возможном местонахождении разыскиваемого или обнаружения подозрительного лица немедленно сообщите на спецлинию "102". Самостоятельно предпринимать меры по задержанию вооруженного лица не следует.
  • Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия.
  • О дальнейшем ходе событий будет сообщено дополнительно.

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Нацполиция (17563) стрельба (3475) Черновицкая область (156) Черновицкий район (44) Иживцы (1)
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Топ комментарии
+24
Ганьба мусорні буде повторюватись знову і знову. Бо це ганьба системна. Форма поліції не робить мусорню поліцейськими. Імітації правоохоронної діяльності не роблять їх державним правоохоронним органом. Аваківська "люстрація" "поліції" досі ганьбить Україну. Війна за існування України не привід для змін ні в цих організмів у формі, ні у влади, якій вони прислужують...
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28.07.2026 09:43 Ответить
+23
Я не вірю правоохоронній системі України (бо немає навіть самого права).
Вони як завжди щось не договорюють. Може його просто приїхали ломати ребра і бусифікувати він відкрив вогонь, а вони йому повісили статтю про незаконне утримання зброї.
І фокус-покус!
Там же великі майстри в цьому.
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28.07.2026 09:54 Ответить
+22
А поліціянти, що ось так дали йому в себе вистрілити декілька разів та втекти?!
Ну, прямо "профі", вміють лише бути таксі до ТЦК та СП, бо там все по простіше.
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28.07.2026 09:30 Ответить

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