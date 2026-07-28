Мужчина открыл огонь по полицейским на Буковине: ранены двое правоохранителей, стрелок скрылся в лес, - Нацполиция
Мужчина застрелил двух полицейских из ружья в Черновицкой области, начата специальная операция по розыску злоумышленника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью полиции Черновицкой области.
Подробности
Как отмечается, сегодня, 28 июля, около 07:45 в селе Иживцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива.
Полицейские ранены
В результате инцидента двое полицейских получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Начата специальная полицейская операция
"Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", — говорится в сообщении.
- Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными. В случае получения любой информации о возможном местонахождении разыскиваемого или обнаружения подозрительного лица немедленно сообщите на спецлинию "102". Самостоятельно предпринимать меры по задержанию вооруженного лица не следует.
- Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия.
- О дальнейшем ходе событий будет сообщено дополнительно.
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Вони як завжди щось не договорюють. Може його просто приїхали ломати ребра і бусифікувати він відкрив вогонь, а вони йому повісили статтю про незаконне утримання зброї.
І фокус-покус!
Там же великі майстри в цьому.
Ну, прямо "профі", вміють лише бути таксі до ТЦК та СП, бо там все по простіше.