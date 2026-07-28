Мужчина открыл огонь по полицейским на Буковине: ранены двое правоохранителей, стрелок скрылся в лес, - Нацполиция

Мужчина застрелил двух полицейских из ружья в Черновицкой области, начата специальная операция по розыску злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью полиции Черновицкой области.

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Как отмечается, сегодня, 28 июля, около 07:45 в селе Иживцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в направлении лесного массива.

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Полицейские ранены

В результате инцидента двое полицейских получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Начата специальная полицейская операция

"Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", — говорится в сообщении.

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