Стрельба в Ужгороде: вооруженного мужчину задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
В Ужгороде на территории Шахтинского леса продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, сегодня около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.
Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время осмотра территории они снова услышали выстрелы. По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, вследствие чего возник пожар, который распространился на лесной массив.
Продолжается спецоперация
Сообщается, что на месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД. Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.
Полиция призывает граждан не приближаться к району проведения спецоперации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или получения любой информации о возможном местонахождении стрелка немедленно сообщить на спецлинию 102.
Обновлено 20:40
В полиции сообщили, что спецоперация завершена - стрелок задержан. У него изъяли боевой пистолет. На месте продолжаются следственные действия. Детали пообещали предоставить впоследствии.
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