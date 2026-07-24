Стрельба в Ужгороде: вооруженного мужчину задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В Ужгороде на территории Шахтинского леса продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, сегодня около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время осмотра территории они снова услышали выстрелы. По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, вследствие чего возник пожар, который распространился на лесной массив.

Смотрите также: Нетрезвый киевлянин открыл стрельбу в супермаркете на Оболони: его задержали. ФОТОрепортаж

Продолжается спецоперация

Сообщается, что на месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД. Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СЗЧшник открыл огонь по полицейским в Днепропетровской области: ранены двое спецназовцев КОРД, стрелок застрелился. ФОТО

Полиция призывает граждан не приближаться к району проведения спецоперации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или получения любой информации о возможном местонахождении стрелка немедленно сообщить на спецлинию 102.

Обновлено 20:40

В полиции сообщили, что спецоперация завершена - стрелок задержан. У него изъяли боевой пистолет. На месте продолжаются следственные действия. Детали пообещали предоставить впоследствии.



