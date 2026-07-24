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Новости Фото Стрельба в Ужгороде
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Стрельба в Ужгороде: вооруженного мужчину задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В Ужгороде на территории Шахтинского леса продолжается спецоперация по задержанию вооруженного мужчины.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В Ужгороде разыскивают вооруженного мужчину

Что известно

В частности, сегодня около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время осмотра территории они снова услышали выстрелы. По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, вследствие чего возник пожар, который распространился на лесной массив.

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В Ужгороде разыскивают вооруженного мужчину

Продолжается спецоперация

Сообщается, что на месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД. Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.

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Полиция призывает граждан не приближаться к району проведения спецоперации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или получения любой информации о возможном местонахождении стрелка немедленно сообщить на спецлинию 102.

В Ужгороді шукають озброєного чоловіка

Обновлено 20:40

В полиции сообщили, что спецоперация завершена - стрелок задержан. У него изъяли боевой пистолет. На месте продолжаются следственные действия. Детали пообещали предоставить впоследствии.

Стрілянина в Ужгороді
Стрілянина в Ужгороді

Автор: 

Нацполиция (17082) стрельба (3363) Ужгород (445) Закарпатская область (2792) Ужгородский район (45)
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Топ комментарии
+4
Він шо трасерами стріляв, що від кулі пожежа?
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24.07.2026 20:28 Ответить
+3
Що за маячня?😡
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24.07.2026 20:42 Ответить
+2
Бусифікація взагалі шкідлива річ, і для природи в тому числі. Куди дивиться Грета Тюнберг?
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24.07.2026 20:18 Ответить

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