Самовольщик открыл огонь по полицейским на Днепропетровщине: ранены двое спецназовцев КОРД, стрелок застрелился. ФОТО

В Днепропетровской области мужчина, находившийся в состоянии психического расстройства, открыл огонь по полицейским: ранены двое бойцов КОРД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Подробности о перестрелке

Как отмечается, сегодня утром во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть (СОЧ), фигурант открыл прицельный огонь из оружия по спецназовцам полиции, после чего покончил жизнь самоубийством.

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"Обыск проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований и при силовой поддержке спецподразделения КОРД", — отмечают в полиции.

Фигурант покончил жизнь самоубийством после перестрелки

В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Впоследствии, находясь в доме, мужчина покончил с собой, выстрелив себе в голову из оружия. Полицейские госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

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