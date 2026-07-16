Самовольщик открыл огонь по полицейским на Днепропетровщине: ранены двое спецназовцев КОРД, стрелок застрелился. ФОТО
В Днепропетровской области мужчина, находившийся в состоянии психического расстройства, открыл огонь по полицейским: ранены двое бойцов КОРД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Подробности о перестрелке
Как отмечается, сегодня утром во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть (СОЧ), фигурант открыл прицельный огонь из оружия по спецназовцам полиции, после чего покончил жизнь самоубийством.
"Обыск проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований и при силовой поддержке спецподразделения КОРД", — отмечают в полиции.
Фигурант покончил жизнь самоубийством после перестрелки
В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Впоследствии, находясь в доме, мужчина покончил с собой, выстрелив себе в голову из оружия. Полицейские госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы.
- С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.
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