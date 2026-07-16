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Новости Фото Перестрелка в Днепре
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Самовольщик открыл огонь по полицейским на Днепропетровщине: ранены двое спецназовцев КОРД, стрелок застрелился. ФОТО

В Днепропетровской области мужчина, находившийся в состоянии психического расстройства, открыл огонь по полицейским: ранены двое бойцов КОРД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Подробности о перестрелке

Как отмечается, сегодня утром во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть (СОЧ), фигурант открыл прицельный огонь из оружия по спецназовцам полиции, после чего покончил жизнь самоубийством.

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стрельба в Днепропетровской области

"Обыск проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований и при силовой поддержке спецподразделения КОРД", — отмечают в полиции.

Фигурант покончил жизнь самоубийством после перестрелки

В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Впоследствии, находясь в доме, мужчина покончил с собой, выстрелив себе в голову из оружия. Полицейские госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

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  • В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы.
  • С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.

Автор: 

Нацполиция (17070) стрельба (3358) СОЧ (188) Днепропетровская область (5429)
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Топ комментарии
+21
Вчера вийшла стаття про "Скелю" - мамо молись за мене, тут АД. Про учебку Скелі у Кіровоградщині, як тих хто втікає вбивають. Ось і висновки, чому легше гранату під собою підірвати, бо це міттева смерть, а так безкінечні знущання. Я так зрозумів буряти десант вибросили.
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16.07.2026 10:50 Ответить
+12
Дістали людей
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16.07.2026 10:47 Ответить
+8
Ага, сам застрелився. Так я і повірив. Мусора вбивають людей щоб ніхто не дізнався правди і не розказав чому людина втекла з вашої армії Творожкова. А чому Лучанова не застрелили який пішов в СЗЧ і організував банду? Чому нікого з банди Лучанова не застрелили?
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16.07.2026 11:01 Ответить

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