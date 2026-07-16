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Новини Фото Стрілянина в Дніпрі
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СЗЧшник відкрив вогонь по поліцейських на Дніпропетровщині: поранені двоє спецпризначенців КОРД, стрілок застрелився. ФОТО

На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських: поранено двох бійців КОРД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Деталі щодо стрілянини

Як зазначається, сьогодні вранці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї, після чого скоїв самогубство.

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стрілянина на Дніпропетровщині

"Обшук проводився у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснювалися слідчими поліції області, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД", - наголошують у поліції.

Фігурант скоїв самогубство після стрілянини

Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї. Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.

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  • Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби.
  • З місця події вилучено зброю. Триває документування всіх обставин події.

Автор: 

Нацполіція (15851) стрілянина (1937) СЗЧ (189) Дніпропетровська область (5252)
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Топ коментарі
+14
Вчера вийшла стаття про "Скелю" - мамо молись за мене, тут АД. Про учебку Скелі у Кіровоградщині, як тих хто втікає вбивають. Ось і висновки, чому легше гранату під собою підірвати, бо це міттева смерть, а так безкінечні знущання. Я так зрозумів буряти десант вибросили.
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16.07.2026 10:50 Відповісти
+8
Дістали людей
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16.07.2026 10:47 Відповісти
+5
лучанов, ти?
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16.07.2026 10:50 Відповісти

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