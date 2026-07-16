СЗЧшник відкрив вогонь по поліцейських на Дніпропетровщині: поранені двоє спецпризначенців КОРД, стрілок застрелився. ФОТО
На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських: поранено двох бійців КОРД.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Деталі щодо стрілянини
Як зазначається, сьогодні вранці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї, після чого скоїв самогубство.
"Обшук проводився у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснювалися слідчими поліції області, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД", - наголошують у поліції.
Фігурант скоїв самогубство після стрілянини
Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї. Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.
- Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби.
- З місця події вилучено зброю. Триває документування всіх обставин події.
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