СЗЧшник відкрив вогонь по поліцейських на Дніпропетровщині: поранені двоє спецпризначенців КОРД, стрілок застрелився. ФОТО

На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських: поранено двох бійців КОРД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Деталі щодо стрілянини

Як зазначається, сьогодні вранці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї, після чого скоїв самогубство.

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"Обшук проводився у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснювалися слідчими поліції області, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД", - наголошують у поліції.

Фігурант скоїв самогубство після стрілянини

Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї. Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.

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