Стрілянина в Ужгороді: озброєного чоловіка затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

В Ужгороді на території Шахтинського лісу триває спецоперація із затримання озброєного чоловіка.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, сьогодні близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка.

Правоохоронці негайно прибули на вказане місце. Під час обстеження території вони знову почули постріли. За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

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Триває спецоперація

Повідомляється, що на місці події триває спеціальна поліцейська операція. До пошуків та затримання озброєного чоловіка залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування та затримання зловмисника.

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Поліція закликає громадян не наближатися до району проведення спецоперації, а в разі виявлення підозрілих осіб або отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування стрільця негайно повідомити на спецлінію 102.

Оновлено 20:40

У поліції повідомили, що спецоперацію завершено – стрільця затримали. У нього вилучили бойовий пістолет. На місці тривають слідчі дії. Деталі пообіцяли надати згодом.



